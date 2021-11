Treffen im Schloss Bellevue: Löw für Steinmeier ein "Erneuerer und Visionär"

Bevor Joachim Löw vom DFB offiziell verabschiedet wird, traf sich der langjährige Bundestrainer mit dem Bundespräsidenten. Vor dem Mittagessen gab es warme Worte.

Joachim Löw verschränkte die Arme auf den Rücken, sein Lächeln strahlte eher Nervosität als Selbstsicherheit aus. In der Nähe des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier wirkte Löw leicht gehemmt, schließlich wird auch ein Weltmeister-Trainer nicht oft ins Schloss Bellevue eingeladen. Zu einem gemeinsamen Mittagessen zu seinen Ehren erst recht nicht.

Grund für Nervosität gab es aber keinen, Löw wurde von Steinmeier am Mittwoch in den Himmel gelobt. Der langjährige Bundestrainer habe nicht nur "Historisches für den deutschen Fußball" geleistet, sondern sich auch "um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft und das Ansehen unseres Landes in der Welt" verdient gemacht, sagte Steinmeier.

"Deshalb freue ich mich, dass ich Ihnen heute zum Abschied Dank sagen kann, im kleinen Kreis, aber im Namen von ganz Fußball-Deutschland", ergänzte der Bundespräsident, der in Löw einen "Erneuerer und Visionär" sieht. "Ihre Kunst, mit Menschen umzugehen, Ihre Fähigkeit, jeden Einzelnen im Ensemble noch besser zu machen, all das macht Sie als Trainer der goldenen Generation aus", meinte der SPD-Politiker.

Nach 198 Länderspielen ist Schluss: Löws Karriere in Bildern © getty 1/37 Nach dem Ausscheiden gegen England bei der EM 2021 ist das Kapitel Joachim Löw als Bundestrainer der Nationalelf beendet. Wir blicken auf die bewegte Karriere des Weltmeisters von 2014 zurück. © imago images 2/37 Der gebürtige Schwarzwälder Löw geht nach dem Abschluss der mittleren Reife nach Freiburg, spielt dort bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg. 1978 folgt der Wechsel zum SC Freiburg, wo der Stürmer in der 2. Liga 18 Tore in 71 Spielen erzielt … © imago images 3/37 … und sich beim VfB Stuttgart empfiehlt. Aufgrund eines Schien- und Wadenbeinbruchs fällt Löw zunächst aus. Statt Neckarstadion heißt es Kraftraum. © imago images 4/37 Sein Bundesliga-Debüt gibt Löw erst in der Rückrunde, im Februar 1981 verliert er mit 1:3 gegen den 1. FC Köln. Löw kommt in seiner ersten Saison nur auf vier Einsätze und wird an Eintracht Frankfurt verliehen. © imago images 5/37 Bei der SGE darf Löw immerhin 24-mal ran. Fünf Tore schießt er für die Adler, durchsetzen kann er sich aber auch in Frankfurt nicht. Im Sommer 1982 wechselt Löw zurück zum SC Freiburg, zurück in die zweite Bundesliga, zurück in die Wohlfühlzone. © getty 6/37 Beim Sport-Club feiert Löw seine erfolgreichste Zeit als Profi. Zwischen 1982 und 1984 trifft er 25-mal in 65 Spielen. Sein nächster Versuch, auch in der Bundesliga Fuß zu fassen, scheitert erneut. Beim Karlsruher SC kommt Löw 1984/85 kaum zum Zug. © imago images 7/37 Wieder geht es zurück zum SC Freiburg. Vier Jahre bleibt er diesmal, seine Rolle im Team von Jörg Berger wird jedoch zunehmend kleiner. Nach 263 Einsätzen für den Sport-Club geht der 29 Jahre alte Löw in die Schweiz, wo er seine Karriere mit 35 beendet. © imago images 8/37 Übrigens: Der heutige Bundestrainer spielte selbst nie für die deutsche A-Nationalmannschaft. Löw schaffte es "lediglich" in die U21-Auswahl von Berti Vogts. Hier ist er im Spiel gegen Schottland im Einsatz. © imago images 9/37 1994 beginnt für Löw das nächste Kapitel. Zunächst in Winterthur als U13-Coach. Beim Schweizer Drittligisten FC Frauenfeld kehrt er als Spielertrainer sogar nochmal auf den Platz zurück. 1995 wird er Co-Trainer von Stuttgarts Rolf Fringer. © imago images 10/37 Stuttgart verpasst das Ziel Europapokal-Teilnahme mit Platz zehn deutlich. Fringer erhält im Sommer ein Angebot vom Schweizer Fußballverband - er wird Nationaltrainer und verlässt den VfB vier Tage vor Saisonbeginn. Löw übernimmt als Interimstrainer. © imago images 11/37 Es läuft. Nach sechs Spieltagen steht der VfB mit 16 Punkten vor dem FC Bayern auf Platz eins der Bundesliga-Tabelle. Löw hat Grund zu Grinsen. Er wird vom späteren DFB- und damaligen VfB-Präsidenten Gerhard Mayer-Vorfelder zum Cheftrainer befördert. © imago images 12/37 Bis zum 14. Spieltag steht der VfB an der Tabellenspitze. Das "magische Dreieck" um Krassimir Balakov, Giovane Elber und Fredi Bobic hält Stuttgart auf Kurs. Die Stimmung? Gut. © imago images 13/37 Löw ist Erfolgstrainer. In Stuttgart steigt seine Beliebtheit. Er tritt unter anderem als Werbefigur auf. Hier bewirbt er Salamander-Schuhe im VfB-Design. © imago images 14/37 Löw versucht sich sogar als Fahrer der Stuttgarter Stadtbahn. © imago images 15/37 Trotz Wintertrainingslager mit Glasaufzug in Teneriffa kann der VfB keinen Angriff mehr auf den späteren Meister FC Bayern starten. Stuttgart beendet die Saison aber immerhin auf Platz vier: UEFA-Cup! © getty 16/37 Die starke Saison krönt Löws Mannschaft mit dem DFB-Pokalsieg. Im Finale gegen Energie Cottbus gewinnt Stuttgart mit 2:0. © imago images 17/37 Zur Feier des Tages werden Löw auf dem Stuttgarter Marktplatz von seinen Spielern die Haare rasiert. Die Euphorie beim VfB hält auch danach noch an. In der Folgesaison läuft es erneut gut. © imago images 18/37 Im UEFA-Cup verliert Löw erst das Finale mit 0:1 gegen den FC Chelsea. In der Liga wird der VfB erneut Vierter, den Ansprüchen von Mayer-Vorfelder genügt das offenbar nicht mehr. Löw wird freigestellt, Winfried Schäfer übernimmt. © getty 19/37 Sabbatical? Keineswegs! Im Juli 1998 nimmt Löw ein Angebot des türkischen Erstligisten Fenerbahce an. Mit Fener wird Löw "nur" Dritter, hinter Galatasaray und Besiktas mit dem deutschen Trainer Karl-Heinz Feldkamp. Löw muss nach einem Jahr gehen. © getty 20/37 Es ist der Beginn einer echten Durststrecke. Löw kehrt zurück nach Deutschland, er soll den KSC zurück in die Bundesliga führen. Stattdessen gewinnt Löw nur eines von 18 Spielen. Er wird entlassen, der KSC steigt in die Regionalliga Süd ab. © imago images 21/37 Anfang 2000 nimmt Löw an der Sportschule des Fußball-Verbandes Mittelrhein in Hennef am DFB-Trainerlehrgang teil. Seine Klassenkameraden: Jürgen Klinsmann und Matthias Sammer. © imago images 22/37 Nach einem halben Jahr Pause vom Tagesgeschäft übernimmt Löw erneut einen Job in der Türkei. Er soll Adanaspor vom Abstieg bewahren. Nach 67 Tagen tritt Löw zurück. Die Gründe: Unruhen im Klub und nur zwei Punkte aus fünf Spielen. © imago images 23/37 Erneut ist Löw ein halbes Jahr ohne Job. Im Oktober 2001 übernimmt er beim FC Tirol Milch Innsbruck. Der Klub ist erfolgreich, jedoch hochverschuldet. Unter Löw gelingt der dritte Meistertitel in Serie - dann meldet der Verein Konkurs und löst sich auf. © imago images 24/37 Löw nimmt sich eine Auszeit. Nach einem Jahr heuert der mittlerweile 43-Jährige beim frisch gebackenen Meister Austria Wien an. Nach einer 0:2-Pleite beim späteren Absteiger Kärnten wird Löw als Tabellenführer entlassen. Die Austria wird Vizemeister. © getty 25/37 Im Juli beginnt Löws Ära beim DFB. Nach dem Rücktritt von Rudi Völler (EM-Aus in der Gruppenphase) übernehmen Teammanager Oliver Bierhoff, Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Co-Trainer Löw die Zügel beim DFB-Team. © imago images 26/37 Nach dem Sommermärchen 2006 wird Löw Nachfolger von Klinsmann, der seinen Vertrag nicht verlängern will. Löw, der als der Taktiker hinter Motivator Klinsmann galt, gibt als Ziel den EM-Titel 2008 aus. © getty 27/37 Löw führt die Nationalelf ohne Probleme zur EM. Deutschland setzt sich in der K.o.-Runde gegen Portugal und die Türkei durch. Im Finale scheitert die DFB-Elf aber mit 0:1 an der tonangebenden Nationalmannschaft der folgenden Jahre: Spanien. © getty 28/37 Nach der EM verjüngt Löw das Team weiter, verzichtet auf verdiente Nationalspieler wie Michael Ballack oder Torsten Frings und setzt Philipp Lahm als neuen Kapitän ein. Der erste große Titel muss auch mit der nächsten Generation noch warten. © getty 29/37 Bei der WM 2010 scheitert Deutschland im Halbfinale an Spanien (0:1), bei der EM 2012 an Italien (1:2) – ebenfalls im Halbfinale. Also schnell zum Höhepunkt in Löws Karriere: dem Weltmeister-Titel in Rio 2014. Löw wird FIFA-Trainer des Jahres. © getty 30/37 Eine Dynastie wie die der Spanier zwischen 2008 und 2012 bleibt jedoch aus. Bei der EM 2016 scheidet Deutschland im Halbfinale gegen Frankreich aus (0:2). Löws fünfte Halbfinalteilnahme bei einer WM oder EM – Rekord. © getty 31/37 Zwei Jahre später folgt der Tiefpunkt der Löw-Ära beim DFB: Titelverteidiger Deutschland scheidet in der WM-Gruppenphase aus. Löw zeigt sich selbstkritisch, bezeichnet seine Fehler als "fast schon arrogant", bleibt aber im Amt. © getty 32/37 Löws Trainerstuhl wackelt dennoch weiter bedenklich. Die Erdogan-Affäre um Mesut Özil, Löws Verzicht auf Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels sowie sportlicher Misserfolg bringen Löws Ära ins Wanken. © imago images / Eibner 33/37 Im entscheidenden Spiel um die Qualifikation für die Nations-League-Endrunde blamiert sich das leblose DFB-Team in Spanien bis auf die Knochen und ist mit dem 0:6 gut bedient. Rekordnationalspieler Matthäus fordert im Nachgang sogar den Rücktritt Löws. © getty 34/37 Der DFB ist jedoch weiter überzeugt, dass Löw den Umbruch in der Nationalelf bewältigen kann. 2021 startet Löw in seine vierte EM-Endrunde. Mit 198 Spielen ist er DFB-Rekordtrainer. 125-mal ging er als Sieger vom Platz. © imago images / Pressefoto Baumann 35/37 Nach einer Krisensitzung in der DFB-Zentrale kamen die Verantwortlichen zu dem Entschluss, dass Löw der richtige Mann für die EM-Vorbereitung ist. Löw genieße "weiterhin das Vertrauen". © getty 36/37 Dann folgte jedoch die Überraschung: Löw betreute das DFB-Team noch bei der EM, anschließend wird er aber von seinem Amt zurücktreten. Sein Nachfolger wird Hansi Flick, sein ehemaliger Co-Trainer beim DFB. © getty 37/37 Am 29. Juni endete die Ära Löw endgültig. Mit 0:2 scheidet Deutschland im EM-Achtelfinale gegen England aus. Das DFB-Team kassierte in den vier EM-Spielen sieben Gegentore und gewann nur einmal. "Die Mannschaft muss reifen", sagte Löw anschließend.

Steinmeier: Löw soll "durchatmen und neue Kraft schöpfen"

Löw (61) habe den Menschen in Deutschland "viele Momente geschenkt, die im Gedächtnis unserer Nation bleiben werden" - allen voran der WM-Titel 2014 in Brasilien und als Co-Trainer die unvergessene Heim-WM 2006. "Wir danken heute einem Trainer, der mit seiner Mannschaft auch das Bild unseres Landes in der Welt geprägt hat", so Steinmeier (65).

Der Bundespräsident zeigte sich auch von Löws Gratwanderung zwischen Heimatverbundenheit und Weltoffenheit begeistert. "Joachim Löw, das war und das ist für viele 'der Jogi', ein Heimatverbundener, fest verwurzelt im Schwarzwald, in Schönau und Freiburg im Breisgau", sagte er, "zugleich aber ein Weltreisender, nie spießig und rückwärtsgewandt, sondern immer offen für Neues".

Für den neuen Lebensabschnitt wünschte Steinmeier dem ehemaligen Bundestrainer viel Glück und vor allem Zeit, "um durchzuatmen und neue Kraft zu schöpfen. Und ich bin mir sicher, dass längst neue Ideen und Ziele in Ihnen wachsen, Pläne für das Spiel, das jetzt vor Ihnen liegt."

Löw war nach dem Achtelfinal-Aus bei der EURO im vergangenen Sommer zurückgetreten, drei Jahre zuvor hatte er das historische WM-Vorrunden-Aus in Russland zu verantworten gehabt. Neben dem WM-Titel 2014 gewann Löw mit der Nationalmannschaft auch den Confed-Cup (2017). Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird den Vorgänger von Hansi Flick beim WM-Qualifikationsspiel am 11. November in Wolfsburg gegen Liechtenstein offiziell verabschieden.