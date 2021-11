DFB-Frauen dank Schüller in der WM-Quali voll auf Kurs

Angeführt von der überragenden Lea Schüller haben die deutschen Fußballerinnen ihren Durchmarsch in der WM-Qualifikation fortgesetzt.

Die Torjägerin von Bayern München erzielte beim 8:0 (3:0) gegen die am Ende heillos überforderte Türkei nicht nur einen Dreierpack (10./11./67.).

Ein von Schüller erzwungenes Blitz-Eigentor nach 46 Sekunden durch Kezban Tag (1.) hatte den souveränen Pflichtsieg im letzten Heimspiel des Jahres vor 2538 Zuschauern in Braunschweig eingeleitet. Zudem legte die 24-Jährige das 4:0 durch Jule Brand (62.) auf, dann traf das Eintracht-Duo Laura Freigang (74.) und Sjoeke Nüsken (80.). Kurz vor Ende erhöhte Klara Bühl (88.)

Mit der Maximalausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen verteidigte die DFB-Auswahl die Führung in Gruppe H erfolgreich. Am Dienstag (19.00 Uhr/zdf.de) kommt es zum Jahresabschluss in Faro noch zum Duell mit Verfolger Portugal (13 Punkte). Nur die Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die WM 2023 in Australien und Neuseeland.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg setzte erneut auf die zuletzt bewährte 4-3-3-Grundordnung. In der Zentrale ersetzte Nüsken die erkrankte Dzsenifer Marozsan, nach Verletzungen kehrten Bühl auf dem linken Flügel und Innenverteidigerin Lena Oberdorf zurück in die Startelf.

Das DFB-Team gab mit seinem Tempo den Ton an und erwischte den passenden Blitzstart: Verteidigerin Tag lenkte als Bewacherin von Schüller eine Flanke von Sara Däbritz ins eigene Tor. Dann traf Schüller per Kopf und per Drehschuss.

DFB-Damen bleiben dominant - Schüller assistiert Brand

Nationaltorhüterin Merle Frohms verlebte bei eisiger Kälte zunächst einen ruhigen Arbeitstag und musste erst in der 33. Minute eingreifen. Einen gefährlichen Freistoß von Berna Yeniceri lenkte die Keeperin von Eintracht Frankfurt aber über die Querlatte.

Im zweiten Durchgang blieben die Gastgeberinnen dominant und kamen meist über die Flügel immer wieder gefährlich vor das türkische Tor. Bühl (57.) schoss an die Querlatte, dann bediente die gedankenschnelle Schüller die eingewechselte Brand mit einem cleveren Querpass.

Die 19-jährige Brand (TSG Hoffenheim) revanchierte sich fünf Minuten später bei Schüller, die aus kurzer Distanz ihr 22. Tor im 33. Länderspiel erzielte. Die kurz darauf für Schüller eingewechselte Eintracht-Stürmerin Freigang traf ebenfalls nach Brand-Vorarbeit, Nüsken legte per wuchtigem Kopfball nach. Bühl erhöhte per Freistoß.