In der Qualifikation für die EM 2023 treffen heute die U21-Nationalmannschaften Deutschlands und Polens aufeinander. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

U21-Europameister Deutschland will seine Siegesserie in der Qualifikation für das Großereignis in Georgien und Rumänien 2023 fortsetzen. Dafür muss das Team von Trainer Toni Di Salvo heute Polen bezwingen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Aktion.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

U21 - Deutschland vs. Polen: EM-Qualifikation heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche U21-Nationalmannschaft ist mit vier Siegen nach vier Spielen in der Gruppe B Tabellenführer und geht somit als klarer Favorit in die heutige Begegnung, muss jedoch auf BVB-Youngster Youssoufa Moukoko verzichten. Unsere Nachbarn aus Polen mussten in der Qualifikation bereits eine Niederlage einstecken und ließen zudem beim Unentschieden gegen Ungarn Punkte liegen.

Vor Beginn: Die Partie des 5. Spieltags wird heute um 18.15 Uhr in der WIRmachenDruck-Arena in Aspach angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum U21-Qualifikationsspiel für die EM 2023 in Georgien und Rumänien zwischen Deutschland und Polen.

U21 - Deutschland vs. Polen: EM-Qualifikation heute im TV und Livestream

Die Partie seht Ihr heute live im Free-TV auf dem Sender ProSieben Maxx. Kommentator Matthias Stach und Experte Rene Adler begleiten Euch ab 17.45 Uhr durch die Begegnung.

Livestreams zu Deutschland gegen Polen gibt es darüber hinaus ebenfalls. Diese findet Ihr entweder bei prosiebenmaxx.de oder ran.de. Beide Livestream-Zugänge sind kostenlos.

U21, EM-Qualifikation: Die Gruppe B vor dem 5. Spieltag