BVB-Youngster Moukoko muss erneut vorzeitig von der U21 abreisen

BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko muss erneut früher als geplant von der U21 abreisen. Den 16 Jahre jungen Offensivspieler plagt eine Augenverletzung.

Wie der DFB am Donnerstag mitteilte, habe sich Moukoko eine Entzündung im Auge zugezogen. In Absprache mit dem BVB trat der Stürmer die Heimreise an.

Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr ist Moukoko zu diesem Schritt bei der U21-Nationalmannschaft gezwungen: Schon bei der EM im März und bei einem Lehrgang Anfang Oktober musste er verfrüht von der U21 abreisen. In seinen bisherigen zwei Spielen für die deutsche Junioren-Auswahl traf er bereits dreimal.

Für den DFB-Nachwuchs geht es unter Cheftrainer Antonio Di Salvio am Freitag in der EM-Qualifikation weiter, ab 18.15 Uhr ist Polen der Gegner. Am Dienstag trifft die deutsche U21 auf San Marino.