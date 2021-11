Löw-Verabschiedung: Kurioser Lehmann-Tweet sorgt für Irritation

Der ehemalige Nationaltorhüter Jens Lehmann hat mit einem kuriosen Tweet zum Abschied von Ex-Bundestrainer Joachim Löw nach dem Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein für Irritation gesorgt.

"Auf Wiedersehen Jogi. Meine Empfehlung in 2006 resultierte in 15 Jahren beim DFB-Team. Heute bist du verabschiedet worden, habe ich gesehen. So ändern sich die Zeiten", schrieb Lehmann bei Twitter.

Vor dem 9:0-Sieg des DFB-Teams war Löw vor 26.000 Zuschauern in Wolfsburg offiziell verabschiedet worden, nachdem er sein Amt nach der EM 2021 niedergelegt hatte.

Zwischen Lehmann und Oliver Kahn war bei der Weltmeisterschaft 2006 im eigenen Land ein großer Konkurrenzkampf ausgebrochen. Die Diskussion, welcher der beiden Keeper beim späteren Sommermärchen die Nummer eins sein würde, bestimmte monatelang die Schlagzeilen.

Der damalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann entschied sich letztlich für Lehmann, sein damaliger Co-Trainer war Löw.

War es also Löw, dem Lehmann seinen Karriereschub zu verdanken hat? Das lässt sich anhand des kryptischen Tweets nur spekulieren. Im Netz zeigten sich zahlreiche User irritiert von der Aussage, während ihm andere Größenwahn vorwarfen.