Die deutsche Nationalmannschaft trifft am heutigen Abend in der WM-Qualifikation auf Liechtenstein. Alle Informationen zur Übertragung und dazu, wie Ihr heute Deutschland gegen Liechtenstein live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Spieltag der WM-Qualifikation in der Gruppe J heißt es wieder: David gegen Goliath. Deutschland trifft am heutigen Abend nämlich auf Liechtenstein, das in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 190 steht. Zur Einordnung: Nur 20 Teams stehen hinter Liechtenstein in der Rangliste. Die heutige Begegnung wird um 20.45 Uhr in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg angepfiffen.

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein findet am heutigen Abend, den 11. November, um 20.45 Uhr statt. In Wolfsburg kommt es heute, am 9. Spieltag der WM-Qualifikation, zum Rückspiel der beiden Teams in der Gruppe J.

Das Hinspiel konnte die DFB-Elf glanzlos mit 2:0 gewinnen. Das Spiel war heiß erwartet worden, weil es das Debut von Bundestrainer Hansi Flick markierte. Der Auftritt im September diesen Jahres ließ jedoch noch einiges zu wünschen übrig. Doch seitdem hat sich das Team von Hansi Flick kontinuierlich verbessert und konnte schon vor dem heutigen Spieltag die Qualifikation für die WM in Katar sicherstellen.

Dementsprechend ist das Ergebnis der heutige Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein für die WM-Qualifikation nicht von Bedeutung. Deutschland ist mit 21 Punkten und Platz eins in der Tabelle nämlich schon für die WM gesetzt. Liechtenstein befindet sich mit einem Punkt auf dem letzten Platz in der Tabelle und kann sich nicht mehr für die WM in Katar im nächsten Jahr qualifizieren.

Das wäre auch ein vermessenes Ziel für den Fußball-Zwerg aus Liechtenstein gewesen. Schon der eine Punkt gegen Armenien war für Lichtenstein ein großer Erfolg.

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein wird im Free-TV zu sehen sein: Der Privatsender RTL hält nämlich die Übertragungsrechte für alle WM-Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft.

© getty Leroy Sane erzielte im September gegen Liechtenstein das 2:0. Er befindet sich beim FC Bayern München aktuell in hervorragender Verfassung.

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV

RTL zeigt heute Abend die Vorberichte zum Spiel ab 20.15 Uhr. Dort wird auch Lothar Matthäus als Experte für RTL im Einsatz sein. Der Anstoß zur Begegnung folgt dann um 20.45 Uhr. Die Partie kommentieren wie gewohnt Marco Hagemann und Steffen Freund.

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Livestream

RTL bietet am heutigen Abend auch einen Livestream zu der Begegnung an. Auf RTL+ seht Ihr die Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein ebenfalls live und in voller Länge.

Alternativ könnt Ihr Euch auch die RTL+-App herunterladen und das Spiel bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone schauen.

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Deutschland: Neuer - Hofmann, Ginter, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - Reus, Müller, Sane - Nmecha

Neuer - Hofmann, Ginter, Rüdiger, Raum - Goretzka, Gündogan - Reus, Müller, Sane - Nmecha Liechtenstein: Büchel - Wolfinger, Malin, Kaufmann, Hofer, Göppel - Büchel, Frommelt, Hasler - Sele, Salanovic

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die wichtigsten Infos in der Übersicht

Wettbewerb: WM-Qualifikation

WM-Qualifikation Begegnung: Deutschland vs. Liechtenstein

Deutschland vs. Liechtenstein Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg Gruppe: Gruppe J

Gruppe J Übertragung im TV: RTL

Übertragung im Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute im Liveticker

SPOX bietet einen ausführlichen Liveticker zur heutigen Begegnung zwischen Deutschland und Liechtenstein an. Falls Ihr das Spiel also nicht live im TV oder im Livestream sehen könnt, könnt Ihr Euch auf SPOX verlassen. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Deutschland vs. Liechtenstein, Übertragung: WM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Gruppe J in der Übersicht