Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet in den kommenden Tagen die beiden abschließenden Partien der WM-Qualifikation. Im Kader von Bundestrainer Hansi Flick fehlt mit Mats Hummels ein bekannter Name. Wir verraten Euch, warum das so ist.

WM-Qualifikation mit Deutschland: Datum, Ort, Termine, Infos

Die deutsche Nationalmannschaft kann ganz entspannt in die beiden letzten Spiele der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gehen. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick ist bereits vor den Partien am Donnerstag gegen Liechtenstein in Wolfsburg und am Sonntag in Armenien für die WM qualifiziert. Bei acht Punkten Vorsprung auf Verfolger Rumänien ist dem DFB-Team der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen.

In den Spielen gegen Liechtenstein und Armenien geht es für Deutschland nun darum, die WM-Qualifikation mit zwei weiteren Siegen abzuschließen und sich bereits ein wenig für die WM einzuspielen. Gewinnt das DFB-Team am Donnerstag gegen den Fußballzwerg Liechtenstein, wäre Hansi Flick mit sechs Startsiegen als Bundestrainer zudem alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie.

Flick nominierte ursprünglich einen 28 Mann starken Kader. Gut möglich, dass wir im zweiten Spiel in Armenien eine komplett andere Startelf sehen werden als noch am Donnerstag gegen Liechtenstein. Im großen Kader fehlt aber ein bekannter Name.

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Tabelle

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Deutschland 8 20 21 2 Rumänien 8 3 13 3 Nordmazedonien 8 5 12 4 Armenien 8 -3 12 5 Island 8 -4 8 6 Liechtenstein 8 -21 1

DFB-Team, Kader: Warum wurde Mats Hummels nicht für die Nationalmannschaft nominiert?

Flick nominierte am vergangenen Freitag in seiner noch jungen Ära als Bundestrainer zum dritten Mal seinen Kader - und zum dritten Mal fehlt Mats Hummels in der Auflistung der nominierten Spieler.

"Ich habe mit Mats einen engen Austausch. Er ist auf dem Weg zu hundert Prozent. In den zwei Wochen Pause kann er sich noch einmal auf sein Training konzentrieren und den Akku aufladen", erklärte Flick, warum er auch diesmal auf den erfahrenen Abwehrspieler von Borussia Dortmund verzichtet.

Der 32 Jahre alte Hummels plagt sich seit längerer Zeit mit Knieproblemen herum. Diese soll er in den kommenden zwei Wochen in Dortmund möglichst auskurieren. Der Sprung in den WM-Kader ist für Hummels aber noch lange nicht unmöglich. Ist er gesund, kann er dem DFB-Team auf alle Fälle noch helfen.

"Am Ende bin ich da, wenn ich gebraucht werde. Und wenn nicht, kann ich mich ein paar Tage ausruhen. Das werden wir dann sehen", hatte Hummels selbst noch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam zu einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft gesagt.

Hummels absolvierte 2010 sein erstes von bisher 76 Länderspielen. Im März 2019 kündige der damalige Bundestrainer Joachim Löw an, Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng im Zuge seines angekündigten Umbruchs nicht mehr für die Nationalmannschaft nominieren zu werden. Knapp zwei Jahre später berief Löw dann Hummels in den Kader für die Europameisterschaft.

DFB-Team: Der Kader für die Spiele gegen Liechtenstein und Armenien im Überblick

Position Name Verein TORWART Bernd Leno Arsenal TORWART Manuel Neuer FC Bayern München TORWART Marc-Andre ter Stegen FC Barcelona TORWART Kevin Trapp Eintracht Frankfurt ABWEHR Matthias Ginter Borussia Mönchengladbach ABWEHR Christian Günter SC Freiburg ABWEHR Jonas Hofmann Borussia Mönchengladbach ABWEHR Thilo Kehrer Paris Saint-Germain ABWEHR David Raum TSG Hoffenheim ABWEHR Antonio Rüdiger Chelsea ABWEHR Ridle Baku VfL Wolfsburg ABWEHR Jonathan Tah Bayer Leverkusen MITTELFELD/ANGRIFF Maximilian Arnold VfL Wolfsburg MITTELFELD/ANGRIFF Julian Brandt Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Leon Goretzka FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Ilkay Gündogan Manchester City MITTELFELD/ANGRIFF Kai Havertz Chelsea MITTELFELD/ANGRIFF Thomas Müller FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Florian Neuhaus Borussia Mönchengladbach MITTELFELD/ANGRIFF Lukas Nmecha VfL Wolfsburg MITTELFELD/ANGRIFF Marco Reus Borussia Dortmund MITTELFELD/ANGRIFF Leroy Sane FC Bayern München MITTELFELD/ANGRIFF Kevin Volland AS Monaco

