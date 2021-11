Wer zeigt / überträgt das Länderspiel Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und Livestream?

Die bereits für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifizierte deutsche Nationalmannschaft trifft am Donnerstag in ihrem vorletzten Qualifikationsspiel auf Liechtenstein. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Du willst den Großteil der WM-Qualifikation für 14,99 Euro im Livestream verfolgen? Jetzt DAZN abonnieren!

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und Livestream? Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das Kalenderjahr 2021 neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen und ebenso biegt die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar in die Endphase ein. Am Donnerstag, 11. November, bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr vorletztes Qualifikationsspiel in der Gruppe J gegen Liechtenstein. Austragungsort der Partie des 9. Spieltags ist Wolfsburg, wo das Spiel um 20.45 Uhr in der Volkswagen Arena angepfiffen wird.

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick kann völlig entspannt in das Spiel gegen den Fußballzwerg gehen, ist es doch bereits als vorzeitiger Gruppensieger für die WM 2022 qualifiziert.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und Livestream?

Seitdem Hansi Flick die Nachfolge von Joachim Löw als Bundestrainer angetreten hat, ist das DFB-Team noch ungeschlagen. Ob das auch im sechsten Spiel unter Flick so bleiben wird, könnt Ihr am Donnerstag auf verschiedenen Wegen live verfolgen.

Wer das Spiel im Detail übertragen wird, zeigen wir Euch in den kommenden Abschnitten - und auch, wo Ihr das Spiel im Re-Live und die Highlights sehen könnt.

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Liechtenstein live im Free-TV?

Deutschland vs. Liechtenstein wird am Donnerstag live im Free-TV übertragen. Der Privatsender RTL sicherte sich die Übertragungsrechte an allen WM-Qualifikationsspielen der deutschen Nationalmannschaft und zeigt dementsprechend auch das vorletzte Spiel des DFB-Teams in der WM-Qualifikation live im frei empfangbaren Fernsehen.

Die Übertragung mit Moderatorin Laura Papendick beginnt um 20.15 Uhr. Nach der Vorberichterstattung kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund.

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Liechtenstein live im Livestream?

RTL bietet parallel zur Übertragung im Free-TV auch einen Livestream zur Partie zwischen Deutschland und Liechtenstein an. Abrufen könnt Ihr diesen bei RTL+, dem hauseigenen Streaminganbieter von RTL.

Auf diesem könnt Ihr Deutschland vs. Liechtenstein allerdings nicht kostenlos verfolgen, sondern benötigt zumindest das Abo RTL+ Premium (4,99 Euro pro Monat). Davor könnt Ihr das Angebot allerdings einen Monat lang gratis testen.

Wer überträgt Länderspiel Deutschland vs. Liechtenstein im Re-Live?

Ihr habt am Donnerstagabend keine Zeit, um Euch Deutschland vs. Liechtenstein live anzusehen? In diesem Fall könnt Ihr Euch das komplette Spiel im Re-Live bei RTL+ ansehen. Das ist auch beim Streamingdienst DAZN möglich, der das Spiel am Donnerstag ab 0 Uhr auf seiner Plattform anbietet.

DAZN zeigt von Donnerstag bis kommenden Dienstag mit Ausnahme der Spiele des DFB-Teams alle anderen Partien der europäischen WM-Qualifikation im Livestream. Da bisher nur Deutschland und Dänemark bereits für die WM 2022 qualifiziert sind, stehen noch viele Entscheidungen an. Der ein oder andere Blick in einem der vielen Livestreams von DAZN lohnt sich auf jeden Fall.

Auch nach Abschluss der WM-Qualifikation zeigt DAZN sehr viel Fußball im Livestream. Angefangen von allen Freitags- und Sonntagsspielen, über fast alle Spiele der Champions League bis hin zu zahlreichen Spiele aus den drei europäischen Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A - DAZN ist überall live dabei.

Das gilt auch für viele Topspiele und Topevents aus weiteren Sportarten wie US-Sport (MLB, NBA, NHL, NFL), Darts, Handball, Tennis, Motorsport, Radsport, Wintersport, Kampfsport (Boxen und MMA) und Rugby.

Benötigt wird für DAZN ein kostenpflichtiges Abo. Ihr habt die freie Wahl zwischen einem jederzeit kündbaren Monatsabo (14,99 Euro pro Monat) und einem Jahresabo (149,99 Euro).

DFB-Durchschnittsnoten nach fünf Spielen unter Flick: Bayern-Block regiert © getty 1/20 Hansi Flick hat mit der Nationalmannschaft alle seine fünf Pflichtspiele gewonnen. Welche Spieler haben dabei besonders überzeugt? Wir haben uns die SPOX-Einzelkritiken aller Partien vorgenommen und die Durchschnittsnote für jeden DFB-Spieler berechnet. © getty 2/20 Ein Spieler muss mindestens zweimal bewertet worden sein. SPOX vergibt keine Noten, wenn ein Spieler nach der 70. Minute eingewechselt wird. Daher fehlen Leno, ter Stegen, Baku, Raum, Adeyemi und Neuhaus. © getty 3/20 ROBIN GOSENS: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 3,5 © getty 4/20 KAI HAVERTZ: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 3,5 © getty 5/20 TIMO WERNER: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,4 © getty 6/20 JAMAL MUSIALA: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 3,33 © getty 7/20 ANTONIO RÜDIGER: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 3,33 © getty 8/20 LUKAS KLOSTERMANN: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 3,25 © getty 9/20 THILO KEHRER: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 3,1 © getty 10/20 MANUEL NEUER: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 3 © getty 11/20 JONAS HOFMANN: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 3 © getty 12/20 MARCO REUS: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 2,83 © getty 13/20 ILKAY GÜNDOGAN: Durchschnittsnote nach 3 bewerteten Pflichtspielen - 2,83 © getty 14/20 NIKLAS SÜLE: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 2,8 © getty 15/20 LEON GORETZKA: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 2,63 © getty 16/20 FLORIAN WIRTZ: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 2,5 © getty 17/20 JOSHUA KIMMICH: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 2,5 © getty 18/20 LEROY SANE: Durchschnittsnote nach 4 bewerteten Pflichtspielen - 2,25 © getty 19/20 SERGE GNABRY: Durchschnittsnote nach 5 bewerteten Pflichtspielen - 2,2 © getty 20/20 THOMAS MÜLLER: Durchschnittsnote nach 2 bewerteten Pflichtspielen - 1,75

Wer zeigt / überträgt Länderspiel Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 11. November 2021

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Volkswagen Arena (Wolfsburg)

Volkswagen Arena (Wolfsburg) Übertragung: RTL

Livestream: RTL+

Re-Live: DAZN, RTL+

Wer zeigt / überträgt Deutschland vs. Liechtenstein live im TV und Livestream? Länderspiel im Liveticker

Wer am Donnerstag keine Möglichkeit hat, sich Deutschland vs. Liechtenstein live im Free-TV oder im Livestream anzusehen, der sollte sich im ausführlichen Liveticker von SPOX über das Geschehen in Wolfsburg informieren. In unserer Tagesübersicht findet Ihr alle Liveticker zu den WM-Qualifikationsspielen am Donnerstag.

WM-Qualifikation: Stand in der Gruppe J mit Deutschland und Liechtenstein

Deutschland führt die Qualifikationsgruppe J nach acht Spieltagen souverän an und ist auch nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Liechtenstein holte bisher erst einen Punkt, am 6. Spieltag in Armenien (1:1). Das "Hinspiel" gewann Deutschland mit 2:0.