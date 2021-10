DFB-Team - Flick hält Plädoyer für Werner: "Was ist denn ein klassischer Mittelstürmer?"

Timo Werner erwischte beim 2:1-Arbeitssieg des DFB-Teams gegen Rumänien keinen allzu glücklichen Tag. Bundestrainer Hansi Flick stellte sich anschließend trotzdem demonstrativ vor seinen Angreifer - und widersprach der These, Werner sei kein klassischer Mittelstürmer.

Werner (SPOX-Note 5) hatte kaum Bindung zum deutschen Spiel, selbst der weitestgehend beschäftigungslose Torhüter Marc-Andre ter Stegen kam auf mehr Ballaktionen (32) als der Profi des FC Chelsea (24). Auch in puncto Entscheidungsfindung und Torabschluss haperte es: Von den zwei Abschlüssen Werners ging keiner auf den Kasten von Rumäniens Keeper Florin Nita.

Auf die Frage, wie er die Leistung des ehemaligen Bundesliga-Profis bewerte und ob der DFB-Elf ein klassischer Mittelstürmer fehle, reagierte Flick gereizt. "Was ist denn ein klassischer Mittelstürmer?", lautete die Gegenfrage des 56-Jährigen. "Jemand, der auf Abpraller und Chancen lauert. Dessen Spiel auf diesem engen Raum nicht unbedingt auf Konter ausgelegt ist", sagte der Fragesteller.

Flick daraufhin: "Timo ist durchaus in der Lage, da wo es eng ist, immer wieder die Räume zu öffnen, und er ist einer, der Abpraller reinmachen kann. Dafür hat er ein Näschen."

Flick über Werner: "Weiß, wie das Toreschießen geht"

Allerdings habe der 25-Jährige "nicht immer genau die Positionierung gehabt, die er braucht,". Zu häufig habe Werner im Sturmzentrum auf einer Linie mit den Außen Serge Gnabry und Leroy Sane agiert und "zu nah am Tor statt reinzustarten, das kann er besser machen und das erwarten wir auch von ihm. Da müssen wir die Abläufe nochmal trainieren."

In den September-Länderspielen gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0) hatte Werner in derselben Rolle mitunter ähnlich unglücklich agiert, aber jeweils getroffen. "Man muss auch mal herausheben, dass er weiß, wie das Toreschießen geht", sagte Flick und verwies auf Werners Bilanz in Leipzig: "Da war er ja pro Saison an über 20 Toren beteiligt. Klar war das eine andere heute nicht ganz so glücklich. Aber er kriegt bei uns Einsätze und Rückendeckung, das ist für einen Stürmer das Wichtigste."

Ein Plädoyer, das Flicks Wertschätzung für den gebürtigen Stuttgarter unterstreicht. War Werner unter Joachim Löw zuletzt häufiger Reservist gewesen, ist er für dessen Nachfolger die erste Option auf der Neuner-Position. Kevin Volland? Kein Thema. Simon Terodde? Schon gar nicht.

DFB-Noten: Gnabry treibt an - doch das Stürmerproblem bleibt © getty 1/16 © getty 2/16 MARC-ANDRE TER STEGEN: Bei Hagis Solotor verließen ihn seine Vordermänner (9.), darüber hinaus musste er keinen Ball mehr abwehren. Mitte der ersten Hälfte verließ er in Neuer-Manier den Strafraum und stoppte so einen rumänischen Konter. Note: 3,5. © getty 3/16 JONAS HOFMANN: Wirkte anfangs etwas ängstlich, wachte mit der Zeit aber immer mehr auf. Im Verbund mit Gnabry versetzte er die linke rumänische Abwehrseite in Angst und Schrecken. Seine insgesamt vier Flanken brachten jedoch kaum Gefahr ein. Note: 3. © IMAGO / Eibner 4/16 NIKLAS SÜLE: Brachte mit seiner abgeklärten Verteidigungsweise viel Sicherheit ins Spiel und war gegen das rumänische Konterspiel zur Stelle. Gewann zehn seiner zwölf Zweikämpfe, so auch gegen den einschussbereiten Puscas kurz nach der Pause. Note: 2,5. © getty 5/16 ANTONIO RÜDIGER: Gerade einmal neun Minuten waren gespielt als Hagi ihn tunnelte und frei vor Ter Stegen einschoss. Kurz vor der Pause wurde er beinahe noch von Puscas düpiert. In der zweiten Hälfte steigerte er sich und verlor kein Duell mehr. Note: 4. © getty 6/16 THILO KEHRER: Erst zu nachlässig bei Hagis Solotor (9.), verschuldete wenige Sekunden später beinahe das zweite. Wirkte anfangs sehr überhastet in seinen Aktionen und musste in höchster Not retten (35.). In Hälfte zwei deutlich sicherer. Note: 4. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH: Rieb sich an Puscas, Stanciu & Co. in der Defensive auf, war aber mit 134 Ballkontakten erneut der Hauptgrund für Deutschlands Überlegenheit im Mittelfeld. 91 Prozent seiner Pässe brachte er an den Mann. Note: 2,5. © getty 8/16 LEON GORETZKA: "Mister Gegenpressing" eroberte mehrere Bälle nach Ballverlust und zog mit seinen intensiven Laufwegen zahlreiche Räume ins rumänische Abwehrbollwerk. Kurz vor Schluss leitete er per Kopf den deutschen Siegtreffer ein. Note: 2,5. © getty 9/16 SERGE GNABRY: Mann des Spiels. Fand vor allem in den offensiven Halbräumen viele Freiheiten, trieb die Offensive an und suchte sechsmal den Torabschluss. Den verpassten Ausgleich der ersten Hälfte erzielte er schließlich kurz nach der Pause. Note: 1,5. © IMAGO / Eibner 10/16 MARCO REUS: Inszenierte viel Gefahr zentral vor dem Strafraum, in der zweiten Halbzeit bekam er trotz cleverer Laufwege aber zu selten den Ball. Kurz vor seiner Auswechslung verpasste er per Volley den Ausgleich. Note: 3,5. © IMAGO / MIS 11/16 LEROY SANE: Das Spiel lief zwar deutlich seltener über seine Seite, er kämpfte sich jedoch über starke Ballgewinne im Gegenpressing zurück ins Spiel. Note: 3. © getty 12/16 TIMO WERNER: Sehr unglücklicher Auftritt des Chelsea-Stürmers. Hatte wenig Bindung zum Spiel und traf mit Ball meist die falschen Entscheidungen. Nach 67 Minuten musste er als erster DFB-Akteur runter. Note: 5. © getty 13/16 THOMAS MÜLLER: Natürlich Müller! Den eher glücklosen Werner ersetzte er fast positionsgerecht und wurde zum Einstand erstmal von zwei Rumänen im Laufduell in die Zange genommen. Das zahlte er ihnen schließlich mit dem Siegtreffer zurück. Note: 2. © IMAGO / Matthias Koch 14/16 KAI HAVERTZ: Kam für Reus und versuchte viel. Teilweise stimmten aber die Laufwege im Konterspiel noch nicht. Note: 3,5. © IMAGO / Sven Simon 15/16 LUKAS KLOSTERMANN: Ersetzte den agilen Hofmann und sicherte in den Schlussminuten die rechte deutsche Abwehrseite ab. Offensiv konnte er keine Akzente mehr setzen. Keine Bewertung. © IMAGO / Sportfoto Rudel 16/16 KARIM ADEYEMI: Bekam von Flick seine Chance auf Sanes Position. War zwar nur dreimal am Ball, gab den Hamburger Zuschauern in der Nachspielzeit aber nochmal eine Kostprobe seines unfassbar schnellen Antritts. Keine Bewertung.

Vereinswechsel? Werner beim FC Chelsea nur Joker

Dabei läuft es für Werner derzeit auch auf Vereinsebene nicht. Seit der Verpflichtung des belgischen Torjägers Romelu Lukaku muss er sich meist mit der Rolle des Ergänzungsstürmers begnügen, kommt wettbewerbsübergreifend erst auf acht Einsätze und zwei Treffer. "Klar, die letzten Wochen waren ein bisschen schwierig", gab Werner vor dem Rumänien-Spiel bei einer Medienrunde mit SPOX und Goal zu, sagte aber auch: "Im Fußball geht es immer sehr schnell hoch und runter, deswegen muss man das Gesamtbild betrachten, um Entscheidungen zu treffen."

Er habe sich entgegen englischer Medienberichte bislang "kein Ultimatum" gesetzt, was seine Zukunft angehe. Zuletzt wurde hin und wieder auch über einen Wechsel nach München spekuliert, wo sein einstiger Trainer und Förderer Julian Nagelsmann seit diesem Sommer beim FC Bayern tätig ist.

"Natürlich kann man nicht zufrieden sein, wenn man nicht spielt. Und natürlich will ich mehr spielen und bei einer großen Mannschaft stammspielen. Dass es jetzt ein Ultimatum gibt, dass ich sage, wenn ich in der Hinrunde nicht zehn, 15 Spiele von Anfang gemacht habe, will ich da unbedingt weg - ich glaube, so geht kein Spieler da ran", stellte Werner klar.

