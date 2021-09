DFB-Team - Schlechte Nachrichten für drei Weltmeister: Die ersten Gewinner und Verlierer unter Flick

Die ersten drei Länderspiele des DFB-Teams unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick sind vorüber. Wer konnte Eigenwerbung betreiben? Für wen verlief die Abstellungsperiode eher unglücklich? Die Gewinner und Verlierer.

Die Gewinner

Thilo Kehrer

Der Defensiv-Allrounder von Paris Saint-Germain zeigte eine starke Reaktion auf seine Nicht-Nominierung für die EM und kam in allen drei Spielen über 90 Minuten zum Einsatz - mal als Innen-, mal als Linksverteidiger. Flick sprach Kehrer nach dem Island-Spiel ein großes Lob aus. "Ich kann auch mal einen herausheben, das mache ich gerne", sagte Flick über den Ex-Schalker. "Thilo ist flexibel einsetzbar, topfit, sehr selbstbewusst."

Niklas Süle

Bei der EM auch wegen spürbarer Fitnessprobleme in der Rolle des Bankspielers gefangen, blüht Süle unter Flick wieder auf. Dass er sich auf dem aufsteigenden Ast befindet, stellte der 26 Jahre alte Innenverteidiger zuletzt auch schon beim FC Bayern unter Beweis. In dieser Form - gerade in puncto Physis - mittlerweile längst wieder ein Kandidat für eine Vertragsverlängerung in München.

Das Presse-Urteil zu Flicks DFB-Auftakt © getty 1/10 Drei Spiele, drei Siege, neue Begeisterung: Hansi Flick hat wenig Zeit als Bundestrainer benötigt, um Zweifel an der deutschen Nationalmannschaft vorerst beiseite zu schieben. Das nationale Presse-Urteil ist nach den Auftritten in der WM-Quali positiv. © getty 2/10 KICKER: Offensiv produzierte das spielfreudige DFB-Team vier Tore - aber auch eine Reihe an vergebenen Hochkarätern. Die vergebenen Chancen sollten zum Leitmotiv des zweiten Durchgangs werden. © getty 3/10 WAZ: Drittes Spiel, dritter Sieg. Flick übersteht seine erste Länderspielphase ohne Makel. Was in der jüngeren Vergangenheit die deutsche Mannschaft schon mal aus dem Tritt bringen konnte, schien sie im Zeitalter 3 nach Löw regelrecht zu beflügeln." © getty 4/10 SPORT-INFORMATIONS-DIENST: "Neun Punkte, tolle Tore und endlich wieder Begeisterung: Mit einem makellosen Start hat Bundestrainer Hansi Flick alle Zweifel an der WM-Qualifikation zerstreut und neue Lust auf die deutsche Nationalmannschaft gemacht." © getty 5/10 BILD: "Sieg-Triple für Flick! Unsere Mannschaft spielt cool und konzentriert – auch wenn es diesmal keine Gala war. Klar: Liechtenstein, Armenien und Island sind keine Fußball-Riesen. Appetit auf mehr machen die Auftritte trotzdem." © getty 6/10 SPORT1: "Deutschland schießt Island ab! Auch gegen Island erlebt das DFB-Team mit Bundestrainer Hansi Flick einen erfolgreichen Abend. Der Tabellenführer der Gruppe J präsentiert sich in Reykjavik souverän und spielbestimmend." © getty 7/10 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG: "Nur die Verschwendung kostet einige Nerven. Beim 4:0 gegen tapfere Isländer genügt der DFB-Elf ein beherrschter, energiesparender Auftritt. Die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick bewährt sich als gut abgestimmtes Ensemble." © getty 8/10 WELT: "Die erste Bilanz unter dem neuen Bundestrainer kann sich sehen lassen. Flick entlässt seine Spieler mit einem guten Gefühl in die anstehenden Top-Spiele in Bundesliga, Premier League und Champions League." © getty 9/10 DPA: "Vergessen ist die triste Sommerlaune mit der EM-Enttäuschung unter Joachim Löw. Flick hat den Spielern mit seiner positiven, aber auch knallhart verbindlichen Art Freude und positives Selbstverständnis wiedergegeben." © getty 10/10 FAZ: "Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor bei zwölf eigenen Treffern, das ist die makellose Bilanz auf dem Papier, aber viel wichtiger ist der Umschwung in der Stimmung. Diese deutsche Nationalmannschaft macht wieder Spaß, sich selbst und den Fans."

Jonas Hofmann

Der Profi von Borussia Mönchengladbach lässt sich vom Außenstürmer zum Außenverteidiger umschulen. Gerade gegen Armenien entpuppte sich Hofmann als zuverlässige Alternative für die Rolle des rechten Schienenspielers und verdrängte sogar den von vielen Experten und Fans geforderten Ridle Baku. Hinzu kam sein sehenswerter erster Länderspieltreffer kurz nach der Halbzeitpause gegen Armenien.

Joshua Kimmich

Unter Flick darf Kimmich endlich unangefochten im Mittelfeld ran, wo er viel mehr Einfluss als Taktgeber und Lautsprecher auf das deutsche Spiel nehmen kann als auf der rechten Seite. Besonders überzeugend: seine Leistung gegen Island. Kimmich leitete nicht nur die ersten beiden Tore maßgeblich ein, er gewann auch fast jeden seiner Zweikämpfe.

Marco Reus

Der DFB-Rückkehrer verpasste das letzte Spiel in Island zwar aufgrund von Knieproblemen, wusste dafür aber gegen Liechtenstein und Armenien Pluspunkte beim neuen Bundestrainer zu sammeln. "Ich bin sehr zufrieden mit Marco", sagte Flick über den BVB-Kapitän, der "einer der besten Spieler im letzten Drittel" sei. Reus drehte insbesondere beim 6:0 gegen Armenien auf und belohnte sich mit einem Tor.

Leroy Sane

In allen drei Spielen von Anfang an eingesetzt, tankte Sane über die vergangenen eineinhalb Wochen mit Toren, Vorlagen und sogar starker Defensivarbeit enorm viel Selbstvertrauen. Sein Vorteil: Er durfte auf der linken Offensivseite spielen, die er beim FC Bayern bislang eher selten einnahm - und wirkte plötzlich wie ausgewechselt. Flick: "Leroy hat seine Qualität gezeigt. Die Leichtigkeit, mit der er unterwegs ist, ist beeindruckend. Er ist auf einem richtig guten Weg."

Serge Gnabry

Wie Sane kommt auch Gnabry langsam wieder in Fahrt. Die schwache letzte Saison mit vergleichsweise wenigen Torbeteiligungen? Abgeschüttelt. Anders als unter Joachim Löw turnte er in den ersten Flick-Spielen auch nicht planlos im Zentrum herum, sondern agierte als klarer rechter offensiver Außenspieler. Diese Rolle kam ihm zugute, er glänzte mit drei Toren. Seine beeindruckende Bilanz im DFB-Trikot: 19 Treffer und sechs Vorlagen in 29 Einsätzen.

Timo Werner

Unter Löw zuletzt nur Joker, unter Flick bis dato unverzichtbar als Nummer neun. Werner versemmelte gegen Island zwar eine Hundertprozentige, traf in drei Spielen aber auch dreimal. "Wir brauchen ihn in der Box drin, weil er dort seine Qualitäten hat", so Flick. "Die vergebene Chance war für ihn ärgerlich, aber das kann passieren."

Der Offensiv-Nachwuchs

Mit Florian Wirtz (17/Bayer Leverkusen), Jamal Musiala (18/FC Bayern) und Karim Adeyemi (19/Red Bull Salzburg) ließ Flick endlich drei Talente von der Leine, die unter Löw wenig bis gar keine Spielanteile bekommen hatten. Wirtz zeigte in 47 Joker-Minuten gute Ansätze, Musiala bereitete ein Werner-Tor in Liechtenstein vor und Adeyemi avancierte in seinem ersten Länderspiel zum jüngsten DFB-Torschützen seit Mario Götze 2011. "Wir werden viel Freude an den Jungs haben", so Flick.