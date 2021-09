DFB-Team: Wird Klose Kuntz-Nachfolger bei der U21? Flick entscheidet mit

Der DFB ist auf der Suche nach einem Nachfolger von Stefan Kuntz als Trainer der U21. Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, kündigte eine schnelle Lösung an.

"So viel Zeit haben wir nicht", sagte Bierhoff am Rande des 25-Jahr-Treffens der deutschen Europameister von 1996 am Montagabend im Europapark in Rust. Bereits zu den Qualifikationsspielen Anfang Oktober soll der neue U21-Coach auf der Trainerbank sitzen.

Beim DFB strebt man dabei ein langfristiges Engagement an. "An eine Interimslösung ist jetzt nicht gedacht", sagte Bierhoff.

Diese muss nicht unbedingt aus dem DFB heraus kommen, auch eine externe Lösung sei möglich. Auf Nachfrage schloss er dabei Miroslav Klose nicht aus.

Der ehemalige Nationalstürmer war in der vergangenen Saison Co-Trainer des FC Bayern. Zum Ende der vergangenen Saison verließ er den Rekordmeister und strebt nun seinen ersten Job als Chefcoach an.

DFB-Team: Hansi Flick hat Mitspracherecht

Darüber hinaus kündigte Bierhoff an, dass Hansi Flick ein Mitspracherecht bei der Besetzung habe. "Du wirst es nicht gegen Hansi durchsetzen, auf keinen Fall", sagte der 53-Jährige.

Zudem wolle der DFB den Stab von Kuntz halten."Wir tun alles dafür, das übrige Trainerteam der U21, das in den vergangenen Jahren herausragende Arbeit geleistet hat, beim DFB zu halten, und sind guter Dinge, dass uns das gelingt", sagte Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, dem kicker.

Der DFB hatte in der vergangenen Woche U21-Trainer Kuntz für seinen Wechsel zum türkischen Verband freigestellt. Am Montag wurde Kuntz als neuer Nationaltrainer der Türkei präsentiert.