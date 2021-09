Das DFB-Team muss in der WM-Qualifikation heute gegen die isländische Nationalmannschaft ran. Das Duell der Gruppe J könnt Ihr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream verfolgen. Wir liefern Euch alle Informationen zur Übertragung der Länderspiels.

Die deutsche Nationalmannschaft ist nach der 6:0-Gala gegen Armenien wieder dort, wo man sie seit Beginn der WM-Qualifikation schon längst erwartet hatte - an der Spitze der Gruppe J. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick kann am heutigen Mittwoch, den 8. September, die Siegesserie fortsetzen. Den Deutschen steht am 6. Spieltag die Nationalmannschaft Islands gegenüber, die man bereits am 1. Spieltag mit 3:0 bezwang.

Um 20.45 Uhr wird das Duell vom schwedischen Unparteiischen Andreas Ekberg im Nationalstadion Laugardalsvöllur in Reykjavik angepfiffen.

DFB-Team - Island vs. Deutschland im Free-TV und kostenlosen Livestream sehen: Alle Informationen zur Übertragung des Länderspiels

Fußball-Fans in ganz Deutschland haben Grund zur Freude: Island gegen Deutschland wird heute nämlich im Free-TV übertragen. Live und exklusiv bietet der private Sender RTL die vollen 90 Minuten inklusive Nachspielzeit an, davor gibt es jedoch zuerst eine 30-minütige Vorberichterstattung. Sendestart ist um 20.15 Uhr. Am Mikrofon eingesetzt werden Kommentator Marco Hagemann und Experte Steffen Freund.

© getty Das Hinspiel gegen die Isländer gewann das DFB-Team mit 3:0.

RTL hat zusätzlich auch einen Livestream zum Spiel parat. Beim Streamingdienst TVNow seht Ihr ebenfalls das ganze Spiel live. Jedoch wird dafür ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Die Kosten für das Abo betragen pro Monat 4,99 Euro. Davor habt Ihr die Möglichkeit, das Angebot einen Monat lang gratis zu testen.

DFB-Team - Island vs. Deutschland, WM-Qualifikation: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Wettbewerb: WM-Qualifikation

Datum: 8. September 2021

Uhrzeit: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Laugardalsvöllur (Reykjavik)

Laugardalsvöllur (Reykjavik) Übertragung: RTL

Livestream: TVNOW

DFB-Team - Island vs. Deutschland, WM-Qualifikation: Das Länderspiel heute im Liveticker

Solltet Ihr unterwegs sein und das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen können, bietet Euch SPOX mit dem Liveticker auf der Website die perfekte Lösung. Ihr verpasst damit garantiert kein Tor oder sonstige spielentscheidende Aktionen.

Hier geht's zum Liveticker: Island vs. Deutschland

DFB-Team - Island vs. Deutschland, WM-Qualifikation: Voraussichtliche Aufstellungen

Island: Runarsson - B. M. Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson - Baldursson - B. Bjarnason, Johannesson - Anderson, Kjartansson, A. Gudmundsson

Runarsson - B. M. Saevarsson, Arnason, Bjarnason, Thorarinsson - Baldursson - B. Bjarnason, Johannesson - Anderson, Kjartansson, A. Gudmundsson Deutschland: Neuer - Kehrer, Süle, Rüdiger, Gosens - Kimmich, Goretzka - Gnabry, Havertz, L. Sane - Werner

WM-Qualifikation, Gruppe J mit Deutschland: Tabelle