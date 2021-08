FIFA-Weltrangliste: DFB-Team im freien Fall

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich in der FIFA-Weltrangliste im freien Fall. Nach dem enttäuschenden EM-Aus im Achtelfinale verlor die Auswahl des DFB vier Plätze und stürzte auf Rang 16 ab. So schlecht war die Nationalmannschaft zuletzt nach dem sportlichen Abstieg aus der Nations League im November 2018 platziert.

"Natürlich ist das Ziel, dass man wieder an die Weltspitze rankommt", hatte der neue Bundestrainer Hansi Flick bei seiner Vorstellung am Dienstag in Frankfurt/Main erklärt. Das werde aber "nicht einfach" und gehe "nicht von heute auf morgen".

Angeführt wird die Weltrangliste weiter von Belgien. Europameister Italien verbesserte sich um zwei Plätze auf Rang fünf.

Die FIFA-Weltrangliste: