DFB-Team: Lothar Matthäus kritisiert Toni Kroos scharf

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat mit dem frühen EM-Aus der DFB-Elf offenbar noch nicht abgeschlossen. Nun kritisierte der TV-Experte speziell einen Nationalspieler.

Lothar Matthäus störte sich in Sport Bild vor allem an Mittelfeldspieler Toni Kroos, der wenige Tage nach der Achtelfinalniederlage gegen England (0:2) seinen Rücktritt erklärt hatte.

"Er sieht sich besser als ich ihn bewerte. Das ist nichts Persönliches: Ich gratuliere ihm zu allem, was er bei Real Madrid und in der Nationalelf erreicht hat. Hut ab vor seiner Karriere und der Gesamtleistung, Toni ist ein toller, eleganter Spieler", schrieb Matthäus und legte nach: "Bei der EM war seine Leistung aber enttäuschend, er konnte die Mannschaft nicht führen."

Matthäus präzisierte dann seine Kritik am 31-Jährigen: "Mir fehlten Leidenschaft, Feuer und vertikale Pässe. Da bringen all die Ballkontakte nichts, das ist schön anzuschauen - aber nicht effektiv. Seine Flach- und Flugbälle sind wie seine Frisur: schön sauber, total korrekt." Aber: "Das nimmt Zeit und Esprit aus dem Spiel. Es waren zu viele Querpässe, er lässt sich weit zurückfallen - in einer Dreierkette macht das keinen Sinn!"

Weiter schrieb Matthäus: "Die Flugbälle kann genauso ein Ginter oder Hummels spielen. Kroos hat zu wenig Verantwortung übernommen. Bei den Standards hat mir ebenfalls die Überzeugung gefehlt. Durch seinen Rücktritt hat sich eine Zukunfts-Perspektive erledigt."

Matthäus spielt damit unter anderem auf den eher unrühmlichen Spitznamen "Querpass-Toni" an, den Kroos trotz einer insgesamt herausragenden Karriere nie wirklich ablegen konnte.