U21 - Von Oma gefeiert, vom FC Bayern verschmäht: Das ist EM-Finalheld Niklas Dorsch

Niklas Dorsch war der überragende Mann auf dem Platz beim 1:0-Sieg der deutschen U21-Nationalmannschaft im EM-Finale gegen Portugal. Durch eine ganze besondere Motivationsspritze brachte er seine fußballerischen und kämpferischen Fähigkeiten beim deutschen Triumph ein. Fähigkeiten, die man schon bald in der Bundesliga bestaunen kann?

Ausgepumpt und kopfschüttelnd stand Niklas Dorsch nach dem Triumph über Portugal im EM-Finale beim Interview. "Ich verstehe kein Wort. Aber das ist mir auch scheißegal. Das ist so geil, das glaubst du mir gar nicht", brüllte der emotionale 23-Jährige in das Mikro, ehe er eine besondere Liebeserklärung anfügte.

Und zwar nicht an seine Freundin oder Eltern, sondern an die Großmutter: "Als erstes muss ich meine Oma grüßen, die sitzt gerade am Fernseher. Die hat mir gestern die schönste Nachricht seit langem geschickt. Oma, ich liebe dich. Danke für alles."

Oma Dorsch hatte nämlich vor dem Finale mit einem Video, das der Enkel stolz auf Instagram teilte, für eine ganz spezielle Motivationsspritze gesorgt. Neben dem Viel-Glück-Wünschen auf fränkisch wurde ein Sauerbraten und eine Haxe als Belohnung ausgelobt - natürlich nur, wenn der Enkel die Silberware mit nach Hause bringt. Offenbar ein besonderer Ansporn für den gebürtigen Franken.

Denn die Motivation merkte man Dorsch sofort an, als er den Platz betrat. Inbrünstig sang er die Nationalhymne mit, wie man es sonst eher nur von italienischen Berufskollegen gewohnt ist. Mit der gleichen Leidenschaft ging er auch im Spiel zu Werke. Als zentraler Mann der Mittelfeld-Dreierreihe dirigierte er seine Nebenmänner Salih Özcan und Arne Maier, zog Fouls, schmiss sich in Zweikämpfe und durchkreuzte immer wieder die Angriffsbemühungen der Portugiesen.

Niklas Dorsch leitet entscheidenden Treffer ein

Er war der Dominator im Zentrum, der emotionale Leader der deutschen Mannschaft und damit auch Mann des Spiels. Am Ende standen acht Balleroberungen und eine Zweikampfquote von 66,7 Prozent zu Buche. Ganz nebenbei spielte er auch noch den entscheidenden öffnenden Pass auf Rechtsverteidiger Ridle Baku vor dem 1:0 durch Lukas Nmecha. Ein Spielstil, der ein wenig an Joshua Kimmich erinnert - natürlich (noch) auf einem deutlichen geringeren Level.

Diese Qualitäten schätzt auch Stefan Kuntz. "Er hat auf der Sechs für meine Begriffe so gute und tolle Spiele gemacht", sagte U21-Trainer nach der Vorrunde Ende März in Ungarn. Dementsprechend war es auch keine Frage, dass Dorsch für die K.o.-Runde nominiert wird.

Niklas Dorsch im Steckbrief

Geburtsdatum: 15.01.1998 Geburtsort: Lichtenfels Alter: 23 Größe: 1,78 m Nationalität: Deutschland Fuß: rechts Verein: KAA Gent Vertrag bis: 30. Juni 2024

Und das, obwohl er sich in der Gruppenphase gegen Rumänien und die Niederlande zwei Gelbe Karten abgeholt hatte und damit beim Viertelfinal-Krimi gegen Dänemark zum Zuschauen verdammt gewesen war. Im Halbfinale gegen Oranje kehrte er in die Startformation zurück. "Ich hatte nicht so viel zu tun, weil die Jungs davor viel weggenommen haben. Es war nicht so anstrengend für mich", sagte Innenverteidiger Nico Schlotterbeck nach dem Spiel. Eindeutig auch ein Verdienst von Rückkehrer Dorsch.

Der 23-Jährige hat somit die große Bühne für ein amtliches Bewerbungsschreiben genutzt. Schon nach der Vorrunde hatte er selbstbewusst angekündigt, dass er bereit für mehr sei. Mehr als die belgische Jupiler Pro League, wo er in der abgelaufenen Saison für den KAA Gent auflief. Mehr als die 2. Liga mit dem 1. FC Heidenheim, mehr als nur mittrainieren beim FC Bayern.

U21 EM Finale: Die Noten und Einzelkritiken der deutschen Spieler © getty 1/17 Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Europameistertitel geholt. Im Finale gegen Portugal (1:0) überzeugte vor allem das Mittelfeld um Niklas Dorsch, das entscheidende Tor erzielte Lukas Nmecha. Die Noten. © getty 2/17 FINN DAHMEN | Tor | Note: 3 | Bekam im gesamten Spiel nur einen Schuss auf sein Tor und reagierte souverän. Zeigte sich auch im Spiel mit Ball gewohnt sicher, nur bei Portugals Riesenchance ließ er sich von Vitinha austanzen (45.). © getty 3/17 RIDLE BAKU | Rechtsverteidiger | Note: 1,5 | Beinahe jede gefährliche deutsche Offensivaktion lief über seine Seite. Baku brachte zahlreiche gefährliche Flanken in den Strafraum und bereitete Nmechas Siegtreffer überragend vor (49.). © getty 4/17 AMOS PIEPER | Innenverteidiger | Note: 2,5 | Nach anfänglichen Wacklern meldete er Portugals Stürmer zunehmend ab und sorgte für Ruhe in der deutschen Abwehr. Gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und sammelte die meisten Ballaktionen (78). © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK | Innenverteidiger | Note: 2,5 | Verschätzte sich in der Anfangsphase mehrmals im Zweikampf, zeigte sich danach aber überwiegend sicher. Er brachte 86 Prozent seiner Bälle an den Mann und meldete später auch Milan-Stürmer Leao ab. © getty 6/17 DAVID RAUM | Linksverteidiger | Note: 3 | Auch er stand in der Anfangsphase unter großem Druck gegen die schnellen portugiesischen Außenspieler, nach und nach wurde er aber in der Offensive auffälliger. Seine Flanken waren zu ungenau. © getty 7/17 ARNE MAIER | Zentrales Mittelfeld | Note: 2 | Er ging neben dem überragenden Dorsch fast etwas unter, aber auch er schaltete sich immer wieder in der Offensive ein. Sein starker Fernschuss aus 25 Metern wäre fast im Winkel eingeschlagen (29.). © getty 8/17 NIKLAS DORSCH | Zentrales Mittelfeld | Note: 1 | Dominator im Mittelfeld und Mann des Spiels. Er war überall auf dem Feld zu finden, trieb sein Team verbal an und warf sich in jeden Zweikampf. Lieferte eine überragende Passquote von 97 Prozent. © getty 9/17 FLORIAN WIRTZ | Rechtsaußen | Note: 2,5 | Von Beginn an war er der Aktivste in der Offensive und sorgte mit seinem Lattentreffer fast für die frühe Führung (15.). Mit zunehmender Spieldauer ging ihm jedoch die Kraft aus. © getty 10/17 SALIH ÖZCAN | Offensives Mittelfeld | Note: 2,5 | Strahlte im gesamten Spiel viel Ruhe aus, war aber vor allem offensiv eher unauffällig. War nur 46-mal am Ball, spielte aber drei Schlüsselpässe in die Spitze und setzte so seine Vordermänner ein. © getty 11/17 MERGIM BERISHA | Linksaußen | Note: 3,5 | Selten zu sehen, aber defensiv engagiert. Verteidigte teilweise sogar an der eigenen Grundlinie mit. Er wurde oft gesucht, aber konnte sein wuchtiges Spiel nie richtig entfalten. Nach 67 Minuten ausgewechselt. © getty 12/17 LUKAS NMECHA | Mittelstürmer | Note: 2 | Der Schütze des entscheidenden Treffers. Nmecha war in der ersten Hälfte nur neunmal am Ball, führt sein Team jedoch mit seiner ersten Aktion in Halbzeit zwei zum Sieg. Blieb bis zur Auswechslung gefährlich. © getty 13/17 KARIM ADEYEMI (ab 67. Minute) | Rechtsaußen | Note: 2,5 | Kam für den ausgepowerten Wirtz und hatte prompt zwei riesige Möglichkeiten auf die Entscheidung, seine Schüsse waren aber zu unplatziert (72./80.). © getty 14/17 JONATHAN BURKARDT (ab 67. Minute) | Linksaußen | Note: 3,5 | Wurde für den unauffälligen Berisha eingewechselt, um die Portugiesen im Umschaltspiel unter Druck zu bringen. Sein Abend blieb ohne größeres Highlight. © getty 15/17 VITALY JANELT (ab 84. Minute) | Zentrales Mittelfeld | Keine Bewertung | Auch er bekam seine Chance und ersetzte den erschöpften Dorsch im Zentrum. Leistete sich keine Fehler und half, den Sieg nach Hause zu bringen. © getty 16/17 ISMAIL JAKOBS (ab 84. Minute) | Linksaußen | Keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss für Nmecha, um die linke Abwehrseite zu sichern. Er wurde nicht auffällig. © IMAGO / Aleksandar Djorovic 17/17 ANTON STACH (ab 90. Minute) | Offensives Mittelfeld | Keine Bewertung | Er wurde kurz vor Schluss für Özcan gebracht, um Zeit von der Uhr zu bringen.

Niklas Dorsch: Von Ancelotti beim FC Bayern verschmäht

Ja richtig, Dorsch ist ein verschmähtes Talent des FC Bayern. Er durchlief nach seinem Wechsel vom 1. FC Nürnberg zum FC Bayern ab der U16 alle Jugendmannschaften des FCB. Ins Münchner Starensemble unter dem damaligen Trainer Carlo Ancelotti konnte er sich aber nicht spielen. "Ich habe einfach keine faire Chance bekommen. Junge Spieler wurden nicht so beachtet", trat er 2018 in der tz gegen den italienischen Coach nach.

Jupp Heynckes verhalf ihm zwar später zum Bundesliga-Debüt, in dem er sogar gleich traf. Da stand jedoch sein Abgang schon fest. Ablösefrei ließen ihn die Bayern im Sommer 2018 nach Heidenheim ziehen. Dorsch reifte dort zum Stammspieler und war im zweiten Jahr der beste Sechser der 2. Liga. Nach dem bitteren Scheitern in der Relegation gegen den SV Werder Bremen rechneten viele mit einem Wechsel in die Bundesliga, doch Dorsch entschied sich für den Wechsel zu Gent - dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Das internationale Geschäft lockte, wenn auch nur die Europa League, da die Belgier in der Champions-League-Qualifikation an Dynamo Kiew scheiterten. Die Spielzeit in Gent wurde im Anschluss zum mittelschweren Desaster. Drei Trainer hatten die Belgier innerhalb von fünf Monaten, in der Europa League sprang in der Gruppenphase kein einziges Pünktchen heraus und in der Liga wurde man am Ende nur Siebter.

© getty Niklas Dorsch absolvierte in der vergangenen Saison 29 Spiele für den KAA Gent in der Jupiler Pro league.

Niklas Dorsch: Interesse aus der Bundesliga?

"Wenn du solche Dinge in fünf oder sechs Monaten erlebst, ist das etwas, was ich absolut nicht wollte und weshalb ich nicht hierher gekommen bin", sagte Dorsch im April im Interview mit transfermarkt.de. Sein Abschied steht nach nur einer Spielzeit und trotz Vertrags bis Juni 2024 bevor. Gent möchte ihn Medienberichten zufolge wohl für sechs Millionen Euro verkaufen. Wohin es Dorsch zieht, ist noch unklar.

"Langfristig gesehen ist Deutschland schon ganz klar mein Ziel, dort will ich mich durchsetzen. Die Bundesliga ist somit auch mein nächstes Ziel", erklärte Dorsch. Dort hat er durch die U21-EM Begehrlichkeiten geweckt. Der Sport Bild zufolge sollen Hertha BSC und der VfL Wolfsburg den Mittelfeldspieler auf dem Zettel haben.

Die aktuell heißeste Spur führt jedoch angeblich nicht in die höchste deutsche Spielklasse, sondern nach Frankreich. Meister OSC Lille soll interessiert sein. In Kürze würden die Verhandlungen mit Dorsch starten.

Bevor er sich jedoch um seinen zukünftigen Arbeitgeber kümmert, hat Dorsch einen Termin in seiner Heimat. Denn den Sauerbraten und die Schweinshaxe aus Omas Küche wird sich der überragende Mann des U21-EM-Finals gewiss nicht entgehen lassen.

Niklas Dorsch: Karrierestationen