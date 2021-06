Deutschland ist U21-Europameister - Reaktionen und Stimmen zum deutschen Triumph: "Hoffe, dass ich morgen das Flugzeug erwische"

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat sich dank eines 1:0 gegen Portugal den Europameistertitel gesichert. Die Stimmen und Reaktionen zum deutschen EM-Triumph.

Stefan Kuntz (Trainer): "Das war der Jahrgang, dem man am wenigsten zugetraut hat. Das heute war die Krönung von dem, was die Spieler ab der Gruppenphase gezeigt haben. Was ist Talent? Sind es irgendwelche statistischen Werte oder doch das Ergebnis, am Ende als Mannschaft zu gewinnen? Das war meine innere Motivation. Ich habe ihnen (den Spielern, Anm. d. Red.) gesagt: Ich werde euer bester Sales-Manager. Wenn man ihnen Vertrauen gibt, dann sieht man, dass sie zu Großem fähig sind. Wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft die Mannschaft defensiv gearbeitet hat, wie sie zusammenhalten - Jungs, die teilweise in ihren Vereinen nicht unbedingt Stammspieler sind. Vor dem Holland-Spiel haben wir ein wenig in die Trickkiste gegriffen. Wir haben uns gefragt, was wir brauchen. Ein Löwenherz, Adleraugen - und ich habe ihnen auch gesagt, dass sie eine Hyänenbande sein müssen. Die kann keiner leiden, aber die bekommt zum Schluss immer das, was sie will. Am Schluss hat mich das sehr daran erinnert."

... über seine Mannschaft: "Hinter den Spielern stecken 25 Einzelgeschichten. Was wir jetzt zurückbekommen haben, ist unglaublich. Was in der Stunde nach dem Spiel zwischen Spielern und Trainer gesprochen wurde, ist fantastisch. Der Zusammenhalt war sehr beeindruckend. Das ist halt als Nationaltrainer einer U-Mannschaft so. Aber ich weiß, dass Bande bestehen bleiben. Da war auch mit den Mannschaften von 2017 und und 2019 so."

Lukas Nmecha (Siegtorschütze): "Wir sind ein Team. Alle haben ihre Rollen gespielt. Es ist einfach super, hier zu gewinnen. Nicht viele Leute haben an uns geglaubt. Wir haben gezeigt, was man braucht: Harte Arbeit und Talent."

Niklas Dorsch: "Ich muss zuerst meine Oma grüßen. Die sitzt gerade vorm Fernseher. Die hat mir die schönste Nachricht seit Langem geschickt. Oma, ich liebe dich, Danke für alles. Meine Oma hatte früher eine eigene Brauerei. Das ist so geil, das glaubst du mir gar nicht. Wir haben 90 Minuten gekämpft, das war krank. Wie wir das Tor herausgespielt haben, hat gezeigt, dass wir Fußball spielen können und nicht nur fighten können. Ich hoffe, dass ich morgen das Flugzeug erwische, dafür sind die Verantwortlichen dann zuständig."

Finn Dahmen (U21-Nationalspieler) ...

... über die EM: "Es war sehr wild. Das zeichnet uns aber als Mannschaft aus. Wir haben alle Widerstände überwunden. Es ist Wahnsinn, was hier geleistet haben."

... auf die Frage, ob sich die Mannschaft "wegschießen" werde: "Das werden wir zu 100 Prozent machen."

U21 EM Finale: Die Noten und Einzelkritiken der deutschen Spieler © getty 1/17 Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat den Europameistertitel geholt. Im Finale gegen Portugal (1:0) überzeugte vor allem das Mittelfeld um Niklas Dorsch, das entscheidende Tor erzielte Lukas Nmecha. Die Noten. © getty 2/17 FINN DAHMEN | Tor | Note: 3 | Bekam im gesamten Spiel nur einen Schuss auf sein Tor und reagierte souverän. Zeigte sich auch im Spiel mit Ball gewohnt sicher, nur bei Portugals Riesenchance ließ er sich von Vitinha austanzen (45.). © getty 3/17 RIDLE BAKU | Rechtsverteidiger | Note: 1,5 | Beinahe jede gefährliche deutsche Offensivaktion lief über seine Seite. Baku brachte zahlreiche gefährliche Flanken in den Strafraum und bereitete Nmechas Siegtreffer überragend vor (49.). © getty 4/17 AMOS PIEPER | Innenverteidiger | Note: 2,5 | Nach anfänglichen Wacklern meldete er Portugals Stürmer zunehmend ab und sorgte für Ruhe in der deutschen Abwehr. Gewann 75 Prozent seiner Zweikämpfe und sammelte die meisten Ballaktionen (78). © getty 5/17 NICO SCHLOTTERBECK | Innenverteidiger | Note: 2,5 | Verschätzte sich in der Anfangsphase mehrmals im Zweikampf, zeigte sich danach aber überwiegend sicher. Er brachte 86 Prozent seiner Bälle an den Mann und meldete später auch Milan-Stürmer Leao ab. © getty 6/17 DAVID RAUM | Linksverteidiger | Note: 3 | Auch er stand in der Anfangsphase unter großem Druck gegen die schnellen portugiesischen Außenspieler, nach und nach wurde er aber in der Offensive auffälliger. Seine Flanken waren zu ungenau. © getty 7/17 ARNE MAIER | Zentrales Mittelfeld | Note: 2 | Er ging neben dem überragenden Dorsch fast etwas unter, aber auch er schaltete sich immer wieder in der Offensive ein. Sein starker Fernschuss aus 25 Metern wäre fast im Winkel eingeschlagen (29.). © getty 8/17 NIKLAS DORSCH | Zentrales Mittelfeld | Note: 1 | Dominator im Mittelfeld und Mann des Spiels. Er war überall auf dem Feld zu finden, trieb sein Team verbal an und warf sich in jeden Zweikampf. Lieferte eine überragende Passquote von 97 Prozent. © getty 9/17 FLORIAN WIRTZ | Rechtsaußen | Note: 2,5 | Von Beginn an war er der Aktivste in der Offensive und sorgte mit seinem Lattentreffer fast für die frühe Führung (15.). Mit zunehmender Spieldauer ging ihm jedoch die Kraft aus. © getty 10/17 SALIH ÖZCAN | Offensives Mittelfeld | Note: 2,5 | Strahlte im gesamten Spiel viel Ruhe aus, war aber vor allem offensiv eher unauffällig. War nur 46-mal am Ball, spielte aber drei Schlüsselpässe in die Spitze und setzte so seine Vordermänner ein. © getty 11/17 MERGIM BERISHA | Linksaußen | Note: 3,5 | Selten zu sehen, aber defensiv engagiert. Verteidigte teilweise sogar an der eigenen Grundlinie mit. Er wurde oft gesucht, aber konnte sein wuchtiges Spiel nie richtig entfalten. Nach 67 Minuten ausgewechselt. © getty 12/17 LUKAS NMECHA | Mittelstürmer | Note: 2 | Der Schütze des entscheidenden Treffers. Nmecha war in der ersten Hälfte nur neunmal am Ball, führt sein Team jedoch mit seiner ersten Aktion in Halbzeit zwei zum Sieg. Blieb bis zur Auswechslung gefährlich. © getty 13/17 KARIM ADEYEMI (ab 67. Minute) | Rechtsaußen | Note: 2,5 | Kam für den ausgepowerten Wirtz und hatte prompt zwei riesige Möglichkeiten auf die Entscheidung, seine Schüsse waren aber zu unplatziert (72./80.). © getty 14/17 JONATHAN BURKARDT (ab 67. Minute) | Linksaußen | Note: 3,5 | Wurde für den unauffälligen Berisha eingewechselt, um die Portugiesen im Umschaltspiel unter Druck zu bringen. Sein Abend blieb ohne größeres Highlight. © getty 15/17 VITALY JANELT (ab 84. Minute) | Zentrales Mittelfeld | Keine Bewertung | Auch er bekam seine Chance und ersetzte den erschöpften Dorsch im Zentrum. Leistete sich keine Fehler und half, den Sieg nach Hause zu bringen. © getty 16/17 ISMAIL JAKOBS (ab 84. Minute) | Linksaußen | Keine Bewertung | Kam kurz vor Schluss für Nmecha, um die linke Abwehrseite zu sichern. Er wurde nicht auffällig. © IMAGO / Aleksandar Djorovic 17/17 ANTON STACH (ab 90. Minute) | Offensives Mittelfeld | Keine Bewertung | Er wurde kurz vor Schluss für Özcan gebracht, um Zeit von der Uhr zu bringen.

David Raum (U21-Nationalspieler): "In dem Moment hat sich alles gelohnt, was man gemacht hat. Jeder Fußballer träumt davon, sein Land bei einer EM zu vertreten, und dann auch noch im Finale. Etwas Schöneres kann es nicht geben als diesen Titel. Wir sind wieder über den Willen gekommen, haben uns in jedem Zweikampf unterstützt. Die Mannschaft hat sich den Titel mehr als verdient. Vorher wurde nur über Marktwerte geredet. Wir haben das in Wut umgewandelt. Wir wollten allen beweisen, dass nicht der Transferwert wichtig ist, sondern eine Einheit."

Oliver Bierhoff (DFB-Direktor): "Herzlichen Glückwunsch an euch Jungs der U21. An Stefan Kuntz mit seinem Trainerstab, an den gesamten Betreuerstab. Wir haben hier im Hotel mitgefiebert. Verdient gewonnen, verdient den Titel geholt. Wir sind stolz auf euch."

Christian Seifert (Geschäftsführer Deutsche Fußball Liga): "Herzlichen Glückwunsch an Trainer Stefan Kuntz und sein Team! Der EM-Titelgewinn ist eine herausragende Leistung. Besonders erfreulich ist die Tatsache, dass die Spieler fast durchweg bei Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga aktiv sind. Mit Blick auf die sportliche Perspektive des deutschen Fußballs wird derzeit zu Recht viel über die künftige Ausrichtung der Nachwuchsarbeit diskutiert. Umso höher ist dieser Erfolg der U21-Nationalmannschaft zu bewerten. Jetzt geht es darum, bei der Nachwuchsarbeit die Versäumnisse der vergangenen Jahre aufzuholen. Daher unterstützt die DFL das 'Projekt Zukunft' von Oliver Bierhoff und seinem Team ausdrücklich."

Manuel Neuer (Nationaltorhüter und U21-Europameister 2009): "Wir haben hier alle mitgefiebert. Das habt ihr super gemacht, das habt ihr euch verdient. Ihr wart die bessere Mannschaft und die beste Mannschaft bei dem Turnier. Urlaub machen jetzt, Genießen."

Ilkay Gündogan (Nationalspieler): "Herzlichen Glückwunsch, hochverdient das Finale gewonnen. Wir haben das gerade mit der Mannschaft gemeinsam geschaut und euch die Daumen gedrückt. Ich gönne es euch von ganzem Herzen. Ihr habt super gespielt, super gekämpft. Genießt den Sieg."