DFB-Team: Pressekonferenz mit Serge Gnabry und Marcus Sorg heute im Liveticker

Im Rahmen der Vorbereitung auf die Europameisterschaft (11. Juni bis 11. Juli) in Seefeld steht am heutigen Dienstag die nächste Pressekonferenz des DFB-Teams auf dem Programm. Diesmal stellen sich Serge Gnabry vom FC Bayern und Co-Trainer Marcus Sorg den Fragen der Journalisten. Hier könnt Ihr die PK ab 12.30 Uhr im LIVETICKER verfolgen.

Vor Beginn:

Serge Gnabry äußerte sich jüngst im Interview mit SPOX und Goal zum großen Vertrauen, das Bundestrainer Joachim Löw in ihn setzt. "Für mich ist es eine tolle Sache, einen Trainer zu haben, der so eine hohe Meinung von mir hat. Aber wir alle wollen ihm einen perfekten Abschied bereiten und ein starkes Turnier spielen, nicht nur ich. Denn: Jeder weiß, was Joachim Löw für den deutschen Fußball getan hat. Er ist einer der erfolgreichsten Bundestrainer aller Zeiten", sagte Gnabry.

Vor Beginn:

Was Marcus Sorg wohl zu seiner jüngsten Kritik an den Eckbällen des DFB-Teams sagt? Im Training brüllte er am Montag in Richtung der beiden Flankengeber Robin Gosens und Florian Neuhaus: "Das ist Kreisliga B, Mensch! Haut die Bälle voll rein, da muss mehr Druck auf die Bälle."

Vor Beginn:

Herzlich Willkommen zur DFB-Pressekonferenz. Am heutigen Dienstag stehen Serge Gnabry und Marcus Sorg Rede und Antwort. Um 12.30 Uhr geht es los.

© getty Serge Gnabry stellt sich am Dienstag den Fragen der Journalisten.

DFB: Pressekonferenz mit Serge Gnabry und Marcus Sorg heute im Livestream

Ihr habt einige Möglichkeiten, die Pressekonferenz live in Bild und Ton mitzuverfolgen. Auf YouTube zeigen die Kollegen von Sport1 die PK im kostenlosen Livestream, aber auch bei Sky Sport und Ran.de könnt Ihr Gnabry und Sorg live sehen.

