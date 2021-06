Das DFB-Team hält am Freitag eine Pressekonferenz in seinem Base Camp in Herzogenaurach ab. Hier könnt Ihr den Liveticker dazu verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Toni Kroos und Robin Koch heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am Donnerstag standen Oliver Bierhoff und Leon Goretzka den Reportern Rede und Antwort. Dabei wurde klar, dass Goretzka noch keine Option für das Spiel gegen Frankreich ist.

Vor Beginn: Angesetzt ist der Pressetalk für den heutigen Freitag um 12.30 Uhr. Auf dem Podium Platz nehmen werden Toni Kroos und Robin Koch.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der DFB-Pressekonferenz.

DFB-Team: Pressekonferenz mit Toni Kroos und Robin Koch heute live im Livestream

Ihr könnt die Pressekonferenz auch im Livestream verfolgen. Der DFB stellt zu jeder PK einen solchen kostenfrei zum Abruf parat.

Hier geht es zum Livestream der heutigen Pressekonferenz.

