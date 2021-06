DFB-Team, News und Gerüchte - Stefan Kuntz kritisiert Dreierkette: "Defensivproblem über das ganze Turnier"

Nach dem EM-Aus der deutschen Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen England (0:2) ist die Enttäuschung groß. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz hat die Dreierkette als großes Problem ausgemacht, auch die Spieler sollen sich mit dem System nicht angefreundet haben. Bundestrainer Joachim Löw und Mats Hummels sprechen über ihre Zukunft - und Gary Lineker trägt seinen berühmten Spruch zu Grabe. Alle News und Gerüchte zur deutschen Nationalmannschaft gibt es hier.

DFB-Team, News: Stefan Kuntz nennt Dreierkette als Ursache für Defensivprobleme

U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht die defensiven Schwächen der deutschen Nationalmannschaft im Turnierverlauf der EM (sieben Gegentore in vier Spielen) auch in der von Bundestrainer Joachim Löw eingeführten Dreierkette begründet. Kuntz (58), der im Turnierverlauf als Experte in der ARD aktiv ist, sagte am Dienstagabend, die Defensive der deutschen Nationalmannschaft habe "nie richtig gut gestanden."

Er führte aus: "Diese Dreierkette, finde ich, konnte jetzt nicht richtig überzeugen, dass sie defensiv stabil steht und keine Chancen des Gegners zulässt." So müsse eine solche Kette "im Sechzehner auf einer Linie spielen. Was nicht geht, ist, dass einer die anderen kreuzt. Damit bringst du alles durcheinander." Gemeint war dabei das Führungstor der Three Lions, bei welchem etwa Antonio Rüdiger nicht gut aussah.

"Die Dreierkette bleibt im Training auf einer Linie und lässt sich immer nur tiefer fallen, damit du Zeit gewinnst", analysierte Kuntz weiter. Auch beim zweiten Gegentor habe man den englischen Offensivspielern zu viel Platz gelassen: "Das war schon ein Defensivproblem, das wir über das ganze Turnier hatten."

Neu-Herthaner Kevin-Prince Boateng, ebenfalls für die ARD im Einsatz, fällte ein ähnliches Urteil: "Was in der Verteidigung heute und in den anderen Spielen passiert ist, war einfach schlecht."

Die Offensive um Thomas Müller und Timo Werner, die gegen England jeweils eine gute Chance ausgelassen hatten, wollte Kuntz derweil nicht so hart angehen: "Als ehemaliger Stürmer nehme ich die ein ganz kleines bisschen in Schutz."

DFB-Team, Gerücht: War die DFB-Elf gegen Löws Systemumstellung?

Laut Bild-Sportchef Christian Falk habe die deutsche Nationalmannschaft Löws Umstellung auf die Dreier- bzw. Fünferkette nur unwillig mitgetragen. "Man hat zähneknirschend in einem System gespielt, das die Mannschaft nie angenommen hat", erklärte er. Löw sei in dieser Hinsicht "stur" geblieben.

"Die Spieler haben es akzeptiert, mit dem Gedanken im Hinterkopf: Es ist sein letztes Turnier, dann kommt eh der Flick", so Falk weiter. Auch deshalb habe es keine "Revolte" gegeben."

DFB-Team, News: Gary Lineker beerdigt Fußball-Spruch

"Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen." Der legendäre Spruch von Englands Stürmer-Legende Gary Lineker beruhte einerseits auf den historisch guten Ergebnissen der DFB-Elf bei großen Turnieren, zum anderen auch auf der Tatsache, dass die Engländer seit 1966 kein Turnierspiel mehr gegen Deutschland gewonnen hatten.

Diese Statistik ist seit dem Dienstag hinfällig. "Ich denke, es ist an der Zeit, den "Die Deutschen gewinnen immer"-Satz zu Grabe zu tragen", twitterte Lineker dementsprechend nach dem 2:0-Sieg der Three Lions. "Ruhe in Frieden."

DFB-Team, News: Löw kündigt emotionale Auszeit an - kein Ruhestand

Joachim Löw wird nach dem Ende seiner 15-jährigen Ära als Bundestrainer die angekündigte Auszeit nehmen - von einem Karriereende will der 61-Jährige nichts wissen. "Nach 15 Jahren an der Spitze wird es mir guttun, mich von der Verantwortung zu lösen. Eine emotionale Pause ist wichtig für mich, ich war so lange beim DFB, da sieht man sich nicht sofort um nach etwas Neuem", sagte Löw.

"Ich muss die Enttäuschung und die Leere, die kommt, auch zulassen. So ein Turnier schüttelt man nicht in den ersten Tagen ab, da wird man Zeit benötigen", ergänzte Löw. Dann aber "wird wieder neue Energie kommen", betonte er, "vom Ruhestand habe ich nie gesprochen. Es gibt mit Sicherheit neue Aufgaben, die für mich interessant sind." Einen konkreten Plan habe er aber noch nicht, meinte Löw.

Der einstige Assistent von Jürgen Klinsmann blickte zum Abschied auf "sehr viele Dinge" zurück, "die sehr positiv waren" - allen voran der WM-Triumph 2014, dazu der Confed-Cup-Sieg 2017. Vor allem werden für ihn aber die "unglaublich starken Verbindungen" zu seinen Spielern und sonstigen Wegbegleitern bleiben, meinte Löw: "Es gab Momente, die unvergesslich sind. Ich habe Menschen kennengelernt, die mir heute sehr wichtig sind in meinem Leben."

DFB-Team, Stimmen zum England-Spiel: "Musiala noch nicht so weit"

Nach dem Aus gegen England im Achtelfinale drückte Kapitän Neuer sein Bedauern über die Art und Weise des Ausscheidens besonders mit Blick auf den Bundestrainer aus. Löw hingegen bestätigte, dass er von Serge Gnabry und Leroy Sane bei der EM mehr erwartet habe. Und er sprach über Jamal Musiala. Die Stimmen von ARD, MagentaTV und BBC.

DFB-Team, News: Mats Hummels spricht über Zukunft und "verdientes Ausscheiden"

Mats Hummels hat seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft offen gelassen. Nach dem EM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:2) sprach der Innenverteidiger von einem "verdienten" Ausscheiden. Gleichzeitig hätte die DFB-Elf das Turnier in seinen Augen aber auch gewinnen können.

© getty Mats Hummels hat seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft offen gelassen.

DFB-Team, News: Podolski lässt kein gutes Haar an der DFB-Offensive

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2021

Unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick wird die deutsche Nationalmannschaft im Kalenderjahr 2021 noch sieben weitere Länderspiele bestreiten. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar. In der Quali-Gruppe J liegt die DFB-Elf mit sechs Punkten aus drei Spielen derzeit auf Rang drei.