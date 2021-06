DFB-Team - Joshua Kimmich gesteht: "Wäre als Deutschland-Fan auch besorgt"

Todesgruppe mit Portugal und Frankreich sowie eine schleppende EM-Quali: Das DFB-Team ist eines der großen Fragezeichen bei der EM. Dass im Land erhebliche Zweifel an der Nationalmannschaft bestehen, kann Joshua Kimmich deshalb durchaus verstehen.

"Wenn ich Deutschland-Fan wäre, würde ich mir vielleicht auch ein wenig Sorgen machen. Wir spielen seit 2018 nicht mehr konstant", erklärte er im Interview mit The Athletic. Durch die coronabedingte Pause sei die DFB-Elf "nie wieder in die Spur gekommen" und hatte zudem "ein, zwei richtig schlechte Ergebnisse", darunter die 0:6-Klatsche gegen Spanien und die 1:2-Niederlage gegen Nordmazedonien.

"Es ist schwierig zu sagen, wo wir stehen. Wir müssen uns, was die Spieler angeht, vor niemandem verstecken. Aber wir haben es seit über einem Jahr nicht mehr genug gezeigt", erklärte daher Kimmich. "Es gibt einen Zusammenhalt, der entsteht, wenn man immer wieder gewinnt. Das hatten wir nicht und das ist jetzt unsere Herausforderung."

Im Interview erinnerte er sich auch an das Vorrundenaus bei der WM 2018 zurück: "Wir konnten uns damals nicht vorstellen, als Letzter in dieser Gruppe auszuscheiden. Aus diesem Selbstbewusstsein wurde etwas Arroganz. Man hatte das Gefühl, dass jeder schon an die K.O.-Runde dachte, ohne vorher die Hausaufgaben gemacht zu haben."

Aufstellungen: Als Deutschland 2016 auf Frankreich traf © getty 1/30 Am 15. Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft zum EM-Auftakt auf Weltmeister Frankreich. SPOX blickt auf die Aufstellungen vom letzten Duell im Halbfinale 2016 und zeigt, was aus den Spielern von damals wurde. © getty 2/30 In einem lange engen Spiel verlor Deutschland schließlich durch einen Doppelpack von Antoine Griezmann (45.+2., 72. Minute). Trotzdem gewann die Equipe Tricolore den Titel im eigenen Land am Ende nicht, sondern musste sich Portugal geschlagen geben. © getty 3/30 DEUTSCHLAND | TOR - MANUEL NEUER: Damals wie heute ist er die unangefochtene Nummer eins im DFB-Kasten und bei seinem Verein Bayern München. Zuletzt gab der 35-Jährige an, noch nicht an ein Karriereende zu denken. © getty 4/30 ABWEHR - JOSHUA KIMMICH: Damals noch Rechtsverteidiger gehört er inzwischen zu den besten defensiven Mittelfeldspielern der Welt. Weil erneut die Alternativen fehlen, muss er fünf Jahre später wohl wieder auf die rechte Seite ausweichen. © getty 5/30 JEROME BOATENG: Wurde nach der WM 2018 ausgebootet und fand im Gegensatz zu Hummels und Müller nicht zurück in den Kader. Weil sein Vertrag in München nicht verlängert wurde, ist seine Zukunft völlig offen. © getty 6/30 BENEDIKT HÖWEDES: Ersetzte den gesperrten Hummels, bei der WM 2018 war er dann nicht mehr dabei. 2020 beendete er seine Karriere, nachdem sein Vertrag bei Lok Moskau aufgelöst wurde. Inzwischen ist er TV-Experte. © getty 7/30 JONAS HECTOR: Spielt schon seit geraumer Zeit keine Rolle mehr in der deutschen Nationalmannschaft. Dafür ist der 31-Jährige seinem 1. FC Köln treu geblieben und darf seit dem Abstieg 2018/19 die Kapitänsbinde tragen. © getty 8/30 MITTELFELD - EMRE CAN: Der damalige Liverpooler rückte für den verletzten Khedira in die Startelf und gab somit sein Debüt. Heute verdient er sein Geld bei Borussia Dortmund und steht erneut im Aufgebot der Nationalmannschaft. © getty 9/30 BASTIAN SCHWEINSTEIGER: Bei seinem letzten Turnier für die Nationalmannschaft trug er die Kapitänsbinde. Seine Laufbahn beendete er drei Jahre später in den USA bei Chicago Fire. Heute begleitet er das DFB-Team als ARD-Experte. © getty 10/30 TONI KROOS: Der Tonangeber im deutschen Mittelfeld ist noch heute unter Bundestrainer Joachim Löw gesetzt. Sein Vertrag bei Real Madrid läuft noch bis zum Sommer 2023. An einen Abschied denkt der 31-Jährige derzeit nicht. © getty 11/30 ANGRIFF - MESUT ÖZIL: Trat nach der WM 2018 aus der Nationalmannschaft zurück. Bis 2021 spielte der inzwischen 32-Jährige noch beim FC Arsenal, ehe er zu Fenerbahce in die Türkei wechselte. Dort hat er noch zwei Jahre Vertrag. © getty 12/30 THOMAS MÜLLER: Wurde nach mehreren guten Saisons mit den Bayern passend zur EM wieder von Löw eingeladen. Mit den Bayern gewann er 2020 alles, was es zu gewinnen gibt. Beim Rekordmeister läuft sein Arbeitspapier 2023 aus. © getty 13/30 JULIAN DRAXLER: Steht aufgrund seiner Reservistenrolle bei PSG nicht im deutschen Aufgebot. Lehnte zuletzt mehrere Angebote ab und verzichtete sogar auf Gehalt, um seinen Vertrag in Paris zu verlängern. © getty 14/30 EINWECHSELSPIELER - SHKODRAN MUSTAFI (61. Minute für Boateng): Wurde zuletzt 2017 von Löw eingeladen. Wechselte im Winter zu Schalke 04, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. Aktuell sucht der 29-Jährige einen neuen Verein. © getty 15/30 MARIO GÖTZE (67. Minute für Can): Bestritt 2017 sein letztes Spiel im DFB-Trikot, ehe ihn eine Stoffwechselerkrankung und Verletzungen aufhielten. 2020 der ablösefreie Wechsel zur PSV Eindhoven, wo er in der abgelaufenen Saison Stammspieler war. © getty 16/30 LEROY SANE (79. Minute für Schweinsteiger): Wurde nach guten Leistungen bei Manchester City 2018 überraschend nicht mit nach Russland genommen. 2021 ist der Flügelspieler des FC Bayern aber dabei. © getty 17/30 FRANKREICH | TOR - HUGO LLORIS: Der 34-Jährige ist noch heute Stammkeeper des amtierenden Weltmeisters und von Tottenham Hotspur. Bei den Spurs läuft sein Vertrag in einem Jahr aus. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. © getty 18/30 ABWEHR - BACARY SAGNA: Es war sein letztes Turnier für Frankreich. Bis 2017 stand er noch bei Manchester City unter Vertrag, ehe er nach einem kurzen Intermezzo bei Benevento zu Montreal Impact in die USA wechselte. 2020 machte er Schluss. © getty 19/30 LAURENT KOSCIELNY: Verpasste den WM-Sieg 2018 aufgrund einer schweren Verletzung und gehörte auch anschließend bei Arsenal nicht mehr zu den Stammkräften. Seit 2019 schnürt er seine Fußballschuhe für Girondins Bordeaux. © getty 20/30 SAMUEL UMTITI: Wechselte nach der EM als gefeierter Star nach Barcelona, wo er nach einigen Verletzungen aufs Abstellgleis geraten ist. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. Ein Verkauf gilt aber als denkbar. © getty 21/30 PATRICE EVRA: Sein letztes von insgesamt 81 Länderspielen bestritt er Ende 2016. Seine Karriere endete angesichts seiner erfolgreichen Laufbahn etwas unwürdig: Nach einem Jahr Vereinslosigkeit hängte er die Stiefel 2019 endgültig an den Nagel. © getty 22/30 MITTELFELD - MOUSSA SISSOKO: Gehört fünf Jahre später noch immer dem Kader von Didier Deschamps an. Wechselte 2016 von Newcastle für 35 Mio. Euro zu den Spurs, wo er noch heute spielt. Sein Vertrag läuft noch bis 2023. © getty 23/30 PAUL POGBA: Hatte es in der Vergangenheit nicht immer einfach bei Manchester United, spielte zuletzt aber wieder regelmäßiger. 2022 endet sein Kontrakt. In der Nationalmannschaft ist er weiterhin gesetzt. © getty 24/30 BLAISE MATUIDI: Spielt mit seinen 34 Jahren keine Rolle mehr bei Frankreich. Derzeit lässt er seine Karriere bei Beckham-Klub Inter Miami ausklingen. Beim MLS-Klub läuft sein Arbeitspapier noch bis zum Jahresende. © getty 25/30 DIMITRI PAYET: Zeigte beim Turnier in seiner Heimat Leistungen, an die er nie mehr anknüpfen sollte. Seit 2017 spielt er für Olympique Marseille, wo der 34-Jährige noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. © getty 26/30 ANGRIFF - ANTOINE GRIEZMANN: Wurde bei der EM mit sechs Treffern Torschützenkönig und überzeugte auch zwei Jahre später beim WM-Sieg. Für den FC Barcelona läuft es seit dem Wechsel 2019 etwas schleppend. © getty 27/30 OLIVIER GIROUD: Der kopfballstarke Stürmer wird aufgrund seines guten Riechers noch heute regelmäßig von Deschamps eingewechselt. Der 34-Jährige muss sich wohl hinter Benzema einordnen. Mit Chelsea gewann er zuletzt die CL. © getty 28/30 EINWECHSELSPIELER - N’GOLO KANTE (71. Minute für Payet): Für viele ist er der aktuell beste Mittelfeldspieler der Welt. Am CL-Triumph von Chelsea hatte er maßgeblichen Anteil. Aktuell wäre der 30-Jährige in jedem Team gesetzt. © getty 29/30 ANDRE-PIERRE GIGNAC (78. Minute für Giroud): Steht etwas überraschend im erweiterten Aufgebot für die Olympia-Auswahl. Der 35-Jährige verdient sein Geld seit 2015 für Mexiko-Klub UANL Tigres, wo er noch regelmäßig netzt. © getty 30/30 YOHAN CABAYE (90.+2. Für Griezmann): Für ihn reichte es nie zum Stammspieler in der Nationalelf. Nach einigen Monaten ohne Verein beendete er Anfang 2021 seine Karriere. Zuletzt stand er bei AS Saint-Etienne unter Vertrag.

Kimmich über WM-Aus 2018: "Sind nicht als Team aufgetreten"

Für Kimmich ist dies eine große Lehre: "Das Wichtigste ist, dass man ein Team ist. Neben allen sportlichen Aspekten war es das, was uns 2018 gefehlt hat. Wir sind nicht als ein Team aufgetreten. Wir haben nicht das gezeigt, was viele gute deutsche Mannschaften zuvor ausgezeichnet hat."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Mit Blick auf die kommenden Aufgaben meinte der 26-Jährige: "Die Gefahr, dass wir die Gegner unterschätzen, besteht diesmal nicht." Die DFB-Elf trifft in der Vorrundengruppe auf Weltmeister Frankreich, den amtierenden Europameister Portugal sowie Ungarn.