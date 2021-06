DFB-Team - News und Gerüchte: Danny Röhl soll Co-Trainer von Hansi Flick werden

Das Co-Trainer-Team des neuen Bundestrainers Hansi Flick nimmt offenbar Formen an. Jamal Musiala denkt bereits ans EM-Finale und Dietmar Hamann hat ein paar Tipps für Joachim Löw parat. Die News und Gerüchte zur deutschen Nationalelf gibt es hier.

DFB-Team - News: Danny Röhl soll Co-Trainer von Flick werden

Nach der EM wird bekanntlich Hansi Flick neuer Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft. Zu Flicks Trainerstab gibt es nun einige Informationen: Laut Sportbuzzer soll Marcus Sorg als Assistent erhalten bleiben, vermutlich behält auch Andreas Köpke seinen Posten.

Neu mit dabei soll Danny Röhl sein. Der 32-Jährige arbeitete in der Vergangenheit unter Ralph Hasenhüttl und war anschließend Co-Trainer unter Niko Kovac und Flick bei den Bayern. Nun verlässt er den Rekordmeister und bleibt offenbar Flick treu.

Der Sportbuzzer berichtet weiter, dass auch Edin Terzic ein Thema beim DFB gewesen sein soll. Der Dortmunder Coach sei ein Kandidat auf den Co-Trainer-Posten an der Seite von Flick gewesen.

Terzic wird allerdings nicht zur deutschen Nationalmannschaft stoßen. Er wird beim BVB bleiben und in der kommenden Saison wohl als Co-Trainer unter Marco Rose arbeiten.

Deutschland zeigt die bunte Flagge: Mittelfinger für Hools © getty 1/15 Die Münchner Arena durfte nicht in Regenbogenfarben leuchten vor dem EM-Spiel zwischen Deutschland und Ungarn. Aber dennoch war ganz München bunt - und ließ das auch ungarische Hools spüren. In Deutschland wehte die Regenbogen-Fahne. Die besten Bilder. © getty 2/15 Schon am Mittag des Spiels wehten die Regenbogenfahnen am Münchner Marienplatz. © getty 3/15 Am Wiener Platz campierten derweil am späten Nachmittag die ungarischen Gäste-Fans, die meisten unter ihnen Mitglieder der Carpathian Brigade, die bereits beim EM-Spiel gegen Frankreich für einen Eklat gesorgt hatten. © getty 4/15 Doch die Münchner ließen sich von den Hools nicht ihre bunte Demo verderben: Zur Verabschiedung bei der Abreise der Hooligans Richtung Stadion gab's Mittelfinger. © getty 5/15 Am Stadion selbst wurden über 11.000 bunte Fähnchen verteilt, die dankend angenommen wurden. © getty 6/15 © getty 7/15 © getty 8/15 Doch nicht nur in München rund um die Arena und in der Innenstadt ersetzten die zahlreichen bunten Fahnen das ausbleibende Stadionlicht in Regenbogenfarben. Hier leuchtet das Dortmunder U in Europa- und Regenbogenfarben. © imago images 9/15 Ganz in der Nähe vom Dortmunder U absolvierte heute der FC Schalke 04 ein Testspiel. Die Eckfahnen passten dabei zum Motto-Tag. © twitter/HSV 10/15 Auch der HSV zeigte sich solidarisch mit München und der LGBTIQ-Community. Am Volksparkstadion wehte ebenfalls der Regenbogen. © Twitter/hbsc 11/15 Ein noch größeres Solidaritätszeichen gab es von vielen Bundesligisten, die zum Anpfiff das Stadion ebenfalls bunt beleuchteten. © getty 12/15 Das Berliner Olympiastadion. © twitter/VfL Wolfsburg 13/15 Die Volkswagen Arena in Wolfsburg. © Twitter/Eintracht Frankfurt 14/15 Der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt. © getty 15/15 Vor Beginn der Partie Deutschland gegen Ungarn lief ein mit einer Regenbogen-Fahne aufs Feld. Der Mann in einem DFB-Trikot stellte sich während der ungarischen Hymne mit der bunten Fahne direkt vor die beiden Teams.

DFB-Team - News: Jamal Musiala hat schon das Finale im Blick

Jamal Musiala hat schon das EM-Endspiel im Blick. "Ein Finale in Wembley zu spielen, wäre eine sehr große Ehre. Ich will nach Dienstag noch einmal auf die Insel zurückkehren", sagte der 18-Jährige der Bild. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag (18 Uhr) im Achtelfinale im Londoner Fußball-Tempel Wembley auf England. Auch die beiden Halbfinals finden in London statt.

Musiala hatte beim Gruppen-Showdown gegen Ungarn (2:2) zwei Minuten nach seiner Einwechslung den Ausgleichstreffer von Leon Goretzka vorbereitet. In den ersten beiden Spielen gegen Weltmeister Frankreich (0:1) und Titelverteidiger Portugal (4:2) stand er nicht im Kader.

"Ich habe mich unheimlich gefreut, die Chance zu bekommen. Das ganze Turnier ist für mich eine unglaubliche Erfahrung", sagte der Offensivspieler des deutschen Rekordmeisters Bayern München und ergänzte: "Selbst als ich die ersten beiden Partien auf der Tribüne saß, habe ich mitgefiebert, die Eindrücke aufgesaugt: sowohl aus unserer Mannschaft als auch vom Gegner. Allein Ronaldo 90 Minuten beobachten zu können - das bringt mich weiter."

Musiala ist der jüngste Turnierspieler in der DFB-Historie. Erst vor seinem Debüt im März hatte er sich gegen die englische Nationalmannschaft entschieden, für die er ebenfalls spielberechtigt gewesen wäre.

© getty Jamal Musiala leitete gegen Ungarn den 2:2-Ausgleich ein.

DFB-News: Hamann Joachim Löw vor falscher Loyalität

England-Experte Dietmar Hammann hat Bundestrainer Joachim Löw vor dem EM-Achtelfinale gegen die Three Lions zu einer erfolgsorientierten Planung gemahnt. Der Coach sei "bekannt für seine Loyalität gegenüber seinen Spielern. Das zeichnet ihn seit Jahren aus. Was aber die Aufstellung gegen England betrifft, gibt es keinen Grund, Rücksicht auf irgendeinen Spieler zu nehmen. Es geht darum, die beste Startelf für genau dieses Spiel zu finden", sagte der frühere Vizeweltmeister in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt.

Aus Hamanns Sicht hat Löw im bisherigen Turnierverlauf noch nicht das gesamte Potenzial des deutschen Teams zur Entfaltung kommen lassen. "Der Bundestrainer muss jetzt mal so aufstellen, dass er der Mannschaft die Chance gibt, endlich ihre Stärken besser auszuspielen", sagte der 47-Jährige und zielt damit auf die Probleme im Offensivbereich ab: "Wir müssen endlich mal anfangen, eine Mannschaft auf den Platz zu schicken, die nach vorn viel mehr agiert. Passiert das nicht, könnte das Turnier am Dienstag für Deutschland bereits beendet sein."

Eine Ursache für die durchwachsenen Vorrunden-Auftritte des ehemaligen Weltmeisters sieht Hamann in Löws Entscheidung für eine Dreier-Abwehrkette. "Das nimmt uns ein Stück weit die Balance und Kraft, gut nach vorne zu spielen. Wir sind bislang viel zu statisch. Es ist alles zu festgefahren bei uns auf dem Platz. In der Offensive hat niemand die Chance zu glänzen", meinte der ehemalige Premier-League-Star.

Entsprechend hält Hamann die derzeitige Kritik an Stürmer Leroy Sane unabhängig der Skepsis hinsichtlich Sanes offenkundigen Phlegmas mindestens für etwas überzogen. "So, wie wir bislang spielen, ist es für jeden Offensivspieler schwierig, sich zu behaupten und zu glänzen. In unserem Spiel fehlen Dynamik und das Tempo. Was Sanes Leistung gegen Ungarn angeht, ist die Kritik deshalb nicht ganz fair", erläuterte der 59-malige Nationalspieler seinen Standpunkt.

EM 2021, Spielplan: Das Achtelfinale im Überblick

Deutschland würde es nach einem Sieg gegen England im Viertelfinale mit dem Gewinner des Duells zwischen Schweden und der Ukraine zu tun bekommen.