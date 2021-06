Deutschland - Lettland: Stimmen und Reaktionen zum Sieg der DFB-Elf

Die deutsche Nationalmannschaft hat das letzte Testspiel vor der Europameisterschaft gegen Lettland mit 7:1 gewonnen. Die Stimmen und Reaktionen.

Hier geht es zu den Video-Highlights der Partie.

SPOX hat die Stimmen aus der Pressekonferenz sowie von RTL zusammengestellt.

Joachim Löw (Bundestrainer) über ...

... das Spiel: "Wir haben heute schon viele gute Dinge gemacht, gute Ansätze gezeigt. Wir haben in den letzten Tagen viel gesprochen, was muss verbessert werden. Es war viel Tempo drin in der ersten Halbzeit, im Lauf der zweiten Halbzeit haben wir allerdings Tempo rausgenommen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass wir viel und intensiv trainiert haben in den letzten Wochen. Tempo und Intensität müssen aber noch mehr gesteigert werden in nächster Zeit, dann sind wir auf einem guten Weg."

... die Chancenverwertung: "Das Ausnutzen der Chancen heute war konsequenter. Das war ja immer wieder Thema in den letzten Monaten. Manchmal machen wir uns dadurch das Leben schwer, wenn wir nicht konsequent genug bis zum Ende agieren. Das ist das, was wir brauchen."

... die vielen vertikalen Läufe: "Da haben wir Wert daraufgelegt, wenn ein Gegner tief steht, dass wir in die Räume kommen. Das ist die Voraussetzung, wenn man defensive Gegner vor Probleme stellen will."

... das Gegentor: "Es war zuerst einmal ein klasse Schuss, eigentlich unhaltbar. Aber das Problem vorher ist angesprochen worden: Einwürfe sind eigentlich Standardsituationen für den Gegner, sowas kann man insgesamt besser verteidigen. Da gibt es eine klare Zuordnung, Mann gegen Mann, sowas darf eigentlich nicht passieren. Das sind so Situationen, wenn man in Momenten nicht wachsam ist, bestrafen uns die Gegner. Über 90 Minuten die Konzentration hochzuhalten, da haben wir noch Verbesserungsbedarf. Aber das war heute schon besser als gegen Dänemark."

... die Aufstellung bei der EM: "Es war wichtig, dass wir uns insgesamt nochmal einspielen. Welche Mannschaft genau die gegen Frankreich spielt, weiß ich noch nicht. Ein Großteil vom Team heute wird auf dem Platz stehen."

DFB-Team in der Einzelkritik: Zwei Legionäre überzeugen - Müller dreht auf © getty 1/18 Im letzten Test vor Beginn der EM hat die DFB-Elf mit 7:1 gegen Lettland gewonnen. Vor allem zwei Legionäre wussten zu überzeugen. Die Noten. © getty 2/18 MANUEL NEUER: Der Kapitän bleib in seinem 100. Länderspiel nahezu ohne Beschäftigung. Beim Gegentor chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/18 MATTHIAS GINTER: Aufgrund der mangelhaften Offensive der Letten schaltete er sich oft mit nach vorne ein. Seine Flanken aus dem Halbfeld waren dabei immer gefährlich. Note: 3. © getty 4/18 MATS HUMMELS: Wie gewohnt mit gutem Auge und tollen Pässen in der Vorwärtsbewegung. Sehenswert war seine Vorlage zu Gnabrys Treffer. Schaltete sich nach dem Seitenwechsel auch offensiv mit ein. Note: 2,5. © imago images 5/18 ANTONIO RÜDIGER: Wie seine Nebenmänner nicht in der Defensive gefordert und daher mit reichlich Gestaltungsvielfalt in der Offensive. Immer wieder mit guten Anspielen, vor allem auf Gosens. Note: 3. © getty 6/18 JOSHUA KIMMICH: Seit der WM 2018 mal wieder auf der rechten Seite aktiv. Dort mit vielen Offensivaktionen. Kimmich leitete das 2:0 mit ein, danach mit der Chance auf einen eigenen Treffer. In Halbzeit zwei erneut mit einer Vorlage. Note: 2. © getty 7/18 ILKAY GÜNDOGAN: Anfangs noch etwas ungenau, blühte danach aber umso mehr auf. Sein Traumtor in der 21. Minute war sein vielleicht schönstes im DFB-Trikot. Note: 2,5. © getty 8/18 TONI KROOS: Nach seiner coronabedingten Pause wie gewohnt mit guter Übersicht. Überragend dabei sein Pass über das ganze Feld auf Ginter (37.). In der zweiten Hälfte verschleppte er jedoch öfter das Tempo. Note: 2,5. © getty 9/18 ROBIN GOSENS: Auf seiner linken Seite mit ungewohnt viel Raum, den er hervorragend nutzte. Letztendlich wurde er mit seinem ersten Länderspieltor belohnt. Seine Flanken waren zudem stark verbessert. Note: 1,5. © getty 10/18 SERGE GNABRY: Anfangs war der Bayern-Angreifer nicht vom Glück verfolgt, danach aber mit mehr Erfolg. Er bereitete das 3:0 mit vor, das 5:0 erzielte er dann selbst. Note: 2,5. © getty 11/18 THOMAS MÜLLER: Im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr mit seinem ersten Tor und obendrein zwei Assists. Wie gewohnt sehr präsent auf dem Feld. Hatte etwas Glück, dass sein Einsteigen in Hälfte eins nicht zu einem Elfmeter für die Letten führte. Note: 2. © getty 12/18 KAI HAVERTZ: Ein überragender Auftritt. Bereits in der 2. Minute fast mit einem Tor, danach erst mit der Vorlage und später erzwang er mit seinem Schuss das Eigentor. Zudem überzeugte Havertz mit seinen Dribblings und Ballbehauptung. Note: 1,5. © getty 13/18 TIMO WERNER: Der Chelsea-Stürmer ersetzte zur Pause Gnabry und nutzte seine erste Chance zum 6:0. Danach sehr engagiert, allerdings ohne Glück. Note: 2,5. © imago images 14/18 LEROY SANE: Auch Sane kam zum Seitenwechsel in die Partie. Wie so oft mit teilweise guten Szenen, aber auch mit schwächeren Momenten. Besorgte den 7:1-Endstand. Note: 3. © imago images 15/18 NIKLAS SÜLE: Wie schon Rüdiger, für den er aufs Feld kam, ohne große Aktionen. Beim Gegentor rückte er zu spät raus. Note: 3,5. © getty 16/18 EMRE CAN: Der BVB-Profi ersetzte Gündogan und führte dessen Rolle in der Folge etwas defensiver aus. Kam beim Gegentor einen Schritt zu spät. Note: 3,5. © imago images 17/18 CHRISTIAN GÜNTER: Auch der Freiburger durfte ran. An die Leistung des starken Gosens konnte er nicht anknüpfen. Ein Auftritt ohne nennenswerte Szenen. Note: 3,5. © getty 18/18 JAMAL MUSIALA: Kam in der 76. Minute für Müller. Hatte kaum Ballkontakte. Ohne Bewertung.

Müller: "Wir haben uns bis Mitte Juli nichts vorgenommen"

Thomas Müller über ...

... den deutlichen Sieg: "Das Ergebnis war heute nicht das Wichtigste. Die Art und Weise, wie wir unser Spiel haben wollten und es auch umsetzen konnten, war wichtig. Ein deutlicher Sieg von uns ist schon länger her. Das hat sich heute schon gut angefühlt. Die Abläufe aus dem Training hat man auf dem Platz gesehen. Klar wird Frankreich eine andere Hausnummer als Lettland. Dennoch haben wir ein sehr überzeugendes Spiel gesehen. Wir konnten in den letzten Wochen detaillierter an Abläufen arbeiten und an der Abstimmung zwischen den Reihen und den einzelnen Positionen. Wir haben die Letten mit Ball dort reingelockt, wo wir sie haben wollten. Wir haben die Bälle auch schnell wieder erobert und die Torchancen dann auch reingemacht."

... das noch fehlende EM-Tor in seiner Karriere: "Das wäre natürlich Ziel des Ganzen, dass man auch beim Turnier ein Tor macht."

... das Ziel bei der EM: "Wir wollen schwungvollen, leidenschaftlichen und attraktiven Fußball spielen. Und wer uns kennt, der weiß, dass wenn man mal gut reinkommt... Wir haben uns jedenfalls bis Mitte Juli nichts vorgenommen." (lacht)

Neuer vergleicht Ergebnis mit 7:1 gegen Brasilien

Manuel Neuer über...

... das Spiel: "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, für das Selbstvertrauen war es wichtig, dass wir so hoch gewonnen haben. Natürlich wissen wir, dass Lettland nicht der Maßstab ist, aber wir sind trotzdem froh, dass wir dieses Spiel hatten."

... die kommende EM und die Gegner: "Wir vertrauen einander und wir freuen uns auf das Turnier. Wir haben starke Gegner in der Gruppe, aber wir sind auch unangenehm. Wir müssen uns vor niemandem verstecken."

... das eine gefangene Gegentor und die Bedeutung des Ergebnisses: "Es war ein Traumtor, aber wir müssen besser zustellen. Dann kann er gar nicht schießen. Das 7:1 gegen Brasilien war ein bisschen schöner."

... den Klub der 100er und ob er etwas ausgeben wird: "Es ist unglaublich, dass ich den Klub der 100er erreicht habe. Das ist eine Riesen-Ehre. Ich kann gerne was ausgeben, aber wir sind sowieso im Hotel. Da gibt es Buffet und jeder holt sich was."

DFB-Team - 100er-Klub: Diese Nationalspieler machten 100 oder mehr Länderspiele für Deutschland © getty 1/18 Manuel Neuer bestreitet gegen Lettland sein 100. Länderspiel. Damit tritt der Bayern-Torhüter einem elitären Klub des DFB bei. Wir zeigen Euch die Spieler, die diese Marke ebenfalls erreicht haben. © getty 2/18 Platz 16: Manuel Neuer - 100 Länderspiele. © getty 3/18 Platz 16: Ulf Kirsten - 100 Länderspiele (49 davon für die DDR). © getty 4/18 Platz 15: Thomas Häßler - 101 Länderspiele. © imago images / Moritz Müller 5/18 Platz 13: Toni Kroos - 102 Länderspiele © getty 6/18 Platz 13: Thomas Müller - 102 Länderspiele. © imago images / Pressefoto Baumann 7/18 Platz 12: Jürgen Croy - 102 Länderspiele (90 davon für die DDR). © getty 8/18 Platz 11: Franz Beckenbauer - 103 Länderspiele. © getty 9/18 Platz 10: Per Mertesacker - 104 Länderspiele. © getty 10/18 Platz 7: Jürgen Kohler - 105 Länderspiele. © getty 11/18 Platz 7: Joachim Streich - 105 Länderspiele (98 davon für die DDR). © imago images / Pressefoto Baumann 12/18 Platz 7: Hans-Jürgen "Dixie" Dörner - 105 Länderspiele (100 davon für die DDR). © getty 13/18 Platz 6: Jürgen Klinsmann - 108 Länderspiele. © getty 14/18 Platz 5: Philipp Lahm - 113 Länderspiele. © getty 15/18 Platz 4: Bastian Schweinsteiger - 121 Länderspiele. © getty 16/18 Platz 3: Lukas Podolski - 130 Länderspiele. © getty 17/18 Platz 2: Miroslav Klose - 137 Länderspiele. © getty 18/18 Platz 1: Lothar Matthäus - 150 Länderspiele.

Kroos: "Bring nichts, vom Viertelfinale zu sprechen"

Toni Kroos über ...

... das EM-Ziel: "Wir wollen ein erstes gutes Spiel machen. Es bringt nichts, vom Viertelfinale zu sprechen, schon gar nicht bei den Gegnern, die auf uns warten."

... die Fan-Rückkehr: "Selbst diese kleine Menge fühlt sich sehr gut an. Es tut mal wieder gut, Reaktionen auf Aktionen zu bekommen. Nächste Woche sind dann schon wieder paar mehr dabei."

Kai Havertz über ...

... den Schwung durch den Champions-League-Sieg: "Ich bin mit gutem Selbstvertrauen angereist - normal, wenn man das erlebt hat, was ich erlebt habe. Wir haben eine gute Truppe zusammen, mit Selbstvertrauen, das hat man heute gesehen. Wir haben gut gespielt."

... den Konkurrenzkampf: "Wir haben Top-Spieler, auch erfahrene Spieler mit vielen Titeln. Es ist Konkurrenzkampf. Auf der anderen Seite sind wir ein Team. Wer vom Trainer ausgewählt wird, der spielt. Ich hoffe natürlich auf einen Stammplatz. Aber auch von der Bank muss man mitfiebern und dann alles geben, wenn man reinkommt."

Robin Gosens über ...

... sein Tor: "Da ist mir einer abgegangen. Ein geiles Gefühl"