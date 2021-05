DFB: Marode Männerwirtschaft soll enden - Frauenpower für den DFB

Der DFB soll erstmals von einer Präsidentin geführt werden. Dafür wirbt ein Netzwerk prominenter Frauen. Das Verfahren gegen Ex-Boss Keller wurde eingestellt.

Die marode Männerwirtschaft soll mit dem geschlossenen "Keller-Kapitel" ihr Ende finden: Nachdem Fritz Keller durch seinen Rücktritt vom Amt des Präsidenten einer Strafe durch das Sportgericht entgangen ist, erhöhen die Pläne für mehr Frauenpower in den Chefetagen inklusive des krisengeplagten DFB den Reformdruck auf die verbliebene Riege der Anzugträger.

Während das Verfahren gegen Keller wegen des von ihm ausgelösten Nazi-Eklats am Mittwoch nur eingestellt wurde, weil ein Sperre nach seinem Abgang "ins Leere" gelaufen wäre, sind die Frauen nach vorne geprescht. Neun Prominente fordern in einem Positionspapier mit dem Titel "Fußball kann mehr" weitreichende Veränderungen - und eine neue DFB-Präsidentin haben Bibiana Steinhaus-Webb und Co. auch gleich im Gepäck.

Die frühere Nationaltorhüterin Katja Kraus soll nach dem Willen ihrer Unterstützerinnen Keller beerben. Das ehemalige Vorstandsmitglied des Hamburger SV wurde von dem Frauenbündnis - zu dem neben Ex-Schiedsrichterin Steinhaus-Webb auch Nationaltorhüterin Almuth Schult, ZDF-Journalistin Claudia Neumann und die einstige ran-Moderatorin Gaby Papenburg gehören - dazu auserkoren, den zerrissenen Verband in eine bessere Zukunft führen.

Obwohl Kraus sich noch ein wenig ziert, ist die 50-Jährige wohl für die "Machtübernahme" bereit. "Ich habe keine Ambition auf irgendein Amt", sagte die Agentur-Geschäftsführerin bei Zeit-Online: "Aber klar, eine Forderung nach Veränderung ist auch eine Verpflichtung, Verantwortung zu übernehmen. Ich schaue mir sehr genau an, wo, unter welchen Umständen und vor allem in welchen Konstellationen ich das tun würde."

Papenburg: Kraus "perfekte" DFB-Präsidentschaftskandidatin

Aus Sicht von Papenburg wäre Kraus "die perfekte Kandidatin", wie sie dem SID erklärte. Neben ihrer fachlichen Expertise schon aus HSV-Zeiten stehe sie für Glaubwürdigkeit und bringe "wahnsinnig große Liebe zum Fußball" mit, durch die auch wieder Kontakt zur Basis hergestellt werden könne.

Dass der DFB nach dem dritten Rücktritt eines Präsidenten in Folge und einem monatelangen Machtkampf tief in der Krise steckt, kann nach Ansicht von Papenburg ein "Glücksfall" für die Ambitionen der Frauen werden. "Viele haben erkannt, dass diese Führungsriege ein hermetisches System ist. Dieses System ist gerade dabei, sich selbst zu zerbröseln. Und das ist unsere große Chance, etwas dagegen zu setzen", sagte Papenburg, die sich selbst um das Präsidentenamt des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) bewirbt.

Konkret fordert das Bündnis in seinem Papier mehr weibliche Spitzenkräfte: "Frauen in Führungspositionen erhöhen nachweislich die Wahrscheinlichkeit zukünftigen Herausforderungen mit neuen Lösungen zu begegnen, strukturelle Schwächen schneller zu erkennen und Handlungsmuster zu hinterfragen, die sie nicht selbst etabliert haben."

In dem Konzept wird unter anderem eine verbindliche Frauenquote von 30 Prozent in Führungspositionen bei Fußballverbänden bis zum Jahr 2024 verlangt. Genauso soll es in den Aufsichtsräten und Chefetagen aller Klubs in den Männer- wie Frauenprofiligen aussehen. Zu den insgesamt acht geforderten Regeln "im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit" gehört auch die "konsequente Sanktionierung jeder Form von Sexismus und Diskriminierung".

DFB-Präsident*in: Wer das Amt von Fritz Keller übernehmen könnte © getty 1/19 Nach dem Aus von Fritz Keller als Präsident des DFB werden bereits Nachfolger gehandelt, die den krisengeplagten Verband endlich runderneuern sollen. Neben den üblichen Verdächtigen sind auch zwei Frauen dabei. Eine Übersicht (Quelle: SID). © getty 2/19 Karl-Heinz Rummenigge: Der scheidende Vorstandsboss der Bayern wäre bald verfügbar. Als Strippenzieher bei der Europäischen Klubvereinigung ECA und neuerdings auch im UEFA-Exekutivkomitee weiß der 65-Jährige, wie Verbandsarbeit geht. © getty 3/19 Ob Rummenigge bei den Amateuren punkten könnte, scheint allerdings mehr als fraglich. Er selber dementierte zudem sein Interesse an dem Posten. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte der Sport Bild, er würde Rummenigge "den roten Teppich ausrollen". © imago images 4/19 Gleiches gilt für Sky-Experte Lothar Matthäus: "Ein Mann wie Karl-Heinz Rummenigge wäre ideal". Aber: "Natürlich weiß ich, dass er es nicht macht, weil er sich das nicht antut. Ja und viele andere vielleicht auch nicht." © getty 5/19 Rudi Völler: Der Weltmeister von 1990 wurde zuletzt von Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und dem früheren Bundesliga-Manager Andreas Rettig als Sympathieträger vorgeschlagen. © getty 6/19 Zeit hat Völler bald, da er seinen Posten als Sport-Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen aufgibt. Als möglicher Nachfolger ab 2022 gilt Sportdirektor Simon Rolfes. © getty 7/19 Philipp Lahm: Der Weltmeister-Kapitän wird schon seit einiger Zeit als künftiger DFB-Präsident gehandelt. © getty 8/19 Doch obwohl der 37-Jährige für den deutschen EM-Spielort München zuständig ist und als Turnierdirektor der EM 2024 fungieren soll, fehlt Lahm die Funktionärs-Erfahrung. © getty 9/19 Nadine Keßler: Die frühere Nationalspielerin und Europameisterin von 2013 wäre mit Sicherheit die charmanteste Lösung. Die unverbrauchte und kluge Keßler würde für einen echten Neuanfang stehen. © getty 10/19 Obwohl die gebürtige Pfälzerin erst 33 Jahre alt ist, hat sie zudem als UEFA-Chefin für den Frauenfußball bereits Verbandserfahrung gesammelt. © getty 11/19 Uli Hoeneß: Der Ehrenpräsident von Rekordmeister Bayer München hat nach seinem kurzen Intermezzo als TV-Analyst eigentlich jede Menge Zeit. © getty 12/19 Befrieden könnte die "Abteilung Attacke" den Verband aber kaum - eher im Gegenteil. © imago images 13/19 Für Ex-Bundestrainer Berti Vogts ist Hoeneß als DFB-Präsi alternativlos, wie er RP Online sagte: "Für mich braucht es an der Spitze des Verbandes einen starken Mann – und das kann eigentlich nur Uli Hoeneß sein." © getty 14/19 Matthias Sammer: Zuletzt schloss der Europameister-Kapitän von 1996 eine Rückkehr auf die Trainerbank aus. © getty 15/19 Dann könnte Sammer, der zurzeit als externer Berater für den Bundesligisten Borussia Dortmund arbeitet, ja wieder die Funktionärs-Laufbahn einschlagen. Sportdirektor beim DFB war Sammer bereits. © getty 16/19 Marco Bode: Als Aufsichtsratsboss beim Bundesligisten Werder Bremen hat der Europameister von 1996 bereits Funktionärs-Erfahrung gesammelt. © getty 17/19 Auch mit Krisen kennt sich Bode deshalb bestens aus. Er könnte frischen Wind in den DFB bringen. © getty 18/19 Sylvia Schenk: Die Anti-Korruptions-Expertin hat sich dem DFB als Übergangs-Führungskraft angeboten. © imago images 19/19 Sie stehe "für einen Übergangszeitraum bereit", um "mit einem Team von unabhängigen Personen den DFB in ruhiges Fahrwasser zu bringen", sagte Schenk: "Dann kann man einen DFB-Präsidenten wählen."

Frauenquote beim DFB? "Gewinn durch Diversität nachgewiesen"

Den Frauen geht es darum, die Gesellschaft auch im bisher weitgehend männlich dominierten Fußball abzubilden. Laut Kraus ist der "Gewinn durch Diversität nachgewiesen". Für sie steht deshalb auch fest, dass das Trauerspiel beim DFB in den vergangenen Wochen "nicht passiert wäre, wenn Frauen mindestens Teil des Teams gewesen wären".

Dass die ewig Gestrigen beim Verband die Initiative argwöhnisch betrachten, ist den Frauen bewusst. So berichten Kraus und Papenburg bereits von Stör- oder Einschüchterungsversuchen in Richtung von Mitgliedern oder Unterstützerinnen des Netzwerks. "Erstaunlich, dass wir über so etwas reden müssen, wir sind schließlich keine terroristische Zelle, sondern Frauen, die sich für Geschlechtergerechtigkeit engagieren", äußerte Kraus.

Derzeit sitzt im DFB-Präsidium in Hannelore Ratzeburg nur eine Frau. Die Regional- und Landesverbände werden ausschließlich von Männern geführt. Eine Frau auf dem Chefsessel wäre ein Novum in der 121-jährigen DFB-Geschichte. Zuletzt hatte bereits die Amateursportvertreterin Ute Groth angekündigt, sich erneut um das Amt der Präsidentin bewerben zu wollen.