Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten, Ausfälle, Verletzungen, Bekanntgabe

Die EM 2021 startet Mitte Juni. Joachim Löw muss dafür seinen Kader der deutschen Nationalmannschaft bekannt geben. Wer ist dabei? Wer kehrt zurück? Und wer fällt verletzungsbedingt aus? Hier geben wir Euch einen Überblick?

Die EM 2021 rückt in großen Schritten näher - und wie vor jedem großen Turnier steht eine Frage im Mittelpunkt: Wie sieht der Kader von Deutschland für die Europameisterschaft aus?

Das Auftaktspiel der EM ist für den 11. Juni angesetzt. Vier Tage später greift Deutschland in das Turnier ein. Schon vorab muss jedoch der Kader der einzelnen Nationalmannschaften bekannt gegeben werden.

Laut den UEFA-Regularien muss dieser bis spätestens 1. Juni von den jeweiligen Verbänden eingereicht werden. Der deutsche Kader wird jedoch schon zwei Wochen vorher durch Bundestrainer Joachim Löw offiziell.

Hier gibt es alle Infos zu den Kandidaten, zu den Ausfällen, den verletzten Spielern und den möglichen Kader des DFB-Teams bei der Europameisterschaft 2021.

Deutschland EM 2021 Kader: Anzahl der Spieler

Insgesamt darf Joachim Löw 26 Spieler für die EM nominieren. Die Kader wurden von der UEFA erweitert. Grund dafür ist die Corona-Pandemie.

Durch die erweiterten Kader soll sichergestellt werden, dass Mannschaften genug Spieler zur Verfügung haben, auch wenn sie aufgrund positiver COVID-19-Testergebnisse und damit einhergehender Quarantänemaßnahmen auf Spieler verzichten müssen.

Deutschland EM 2021 Kader: Anzahl der Spieler am Spieltag

Unter den 26 Spielern müssen mindestens drei Torhüter sein. Diese Regel gilt auch für den Spieltagskader. Diesen müssen die Trainer vor den jeweiligen Partien benennen.

Dieser darf jedoch nur 23 Spieler umfassen. Folglich müssen jeweils drei Nationalspieler auf der Tribüne Platz nehmen.

© getty Joachim Löw muss den Kader am Spieltag auf 23 Spieler kürzen.

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten, Ausfälle, Verletzungen

Bundestrainer Jogi Löw hat die Qual der Wahl den 26-Mann starken Kader zu benennen. Zuletzt ließ sich der Bundestrainer auch das Hintertürchen offen, die eigentlich ausgemusterten und dem Umbruch zum Opfer gefallenen Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels zurückzuholen.

Nach Angaben der Bild ist in der Personalie Müller bereits eine Entscheidung gefallen. Demnach wird der Offensivspieler des FC Bayern München für die EM 2021 in den Kader zurückkehren. Bei den beiden Innenverteidigern werden zumindest Hummels gute Chancen auf eine Nominierung zugeschrieben.

Deutschland EM 2021 Kader: Ausfälle, Verletzungen

Kurz vor der Bekanntgabe muss das DFB-Team einen Ausfall hinnehmen. Marc-Andre ter Stegen muss sich einer Knie-OP unterziehen und ist damit beim Turnier im Sommer nicht dabei. "Ich bin traurig. Erstmals seit vielen Jahren werde ich mein Land als Fan von daheim unterstützen. Ich hoffe, dass wir die EM gewinnen werden", schrieb der 29-Jährige auf Instagram.

Außerdem wird um Leon Goretzka gebangt. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern hat sich gegen Borussia Mönchengladbach einen Muskelfaserriss zugezogen. Danach teilte sein Klub mit, dass er bis zu sechs Wochen ausfallen werde.

Nach weiteren Kontrollen wurde ein positiver Verlauf festgestellt. Goretzka dürfte pünktlich zur EM doch noch fit werden. Dementsprechend wird er auch im Aufgebot von Jogi Löw erwartet.

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten - diese Spieler sind gesetzt

Neben dem 26-Jährigen gelten weitere Spieler als gesetzt. Auf der Torhüterposition ist das Trio durch den Ausfall von ter Stegen klar. Manuel Neuer wird als Stammkeeper in das Turnier gehen. Als Backups werden Kevin Trapp und Bernd Leno fungieren.

Drei Innenverteidiger als sichere Kandidaten für eine Nominierung: Niklas Süle, Antonio Rüdiger und Matthias Ginter. Im Mittelfeld haben ebenfalls mehrere Spieler ihr EM-Ticket sicher: Joshua Kimmich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan. Gleiches gilt für die Angriffsreihe. Dort werden Leroy Sane, Serge Gnabry, Timo Werner und Kai Havertz mit dabei sein.

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten - Spieler mit guten Chancen

Dazu kommen weitere Spieler, die im vergangenen Jahr im Aufgebot standen und sich deswegen berechtigte Hoffnungen machen dürfen. Die Außenverteidiger-Positionen werden wohl von Lukas Klostermann, Ridle Baku, Robin Gosens und Marcel Halstenberg besetzt.

Hinzukommt der polyvalente Emre Can, der in der Defensive sowie im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden kann. Als weitere Alternative im zentralen Mittelfeld gilt Florian Neuhaus, auf den Bundestrainer Joachim Löw große Stücke hält.

Darüber hinaus gibt es im Offensiv-Bereich Kandidaten, die gute Chancen auf die EM-Teilnahme haben: Marco Reus, Julian Draxler und Jamal Musiala, die sich in der vergangenen Wochen in starker Form gezeigt haben.

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten - Spieler mit Außenseiterchancen

Bundestrainer Löw könnte wie bei vergangenen Turnieren jedoch auch für die eine oder andere Überraschung sorgen, weshalb sich weitere Nationalspieler Chancen ausrechnen dürfen. Vor allem in der Verteidigung könnte noch Spieler auf den EM-Zug aufspringen.

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten für die Abwehr

Mats Hummels (signalisierte zuletzt seine Bereitschaft für ein Comeback)

Jerome Boateng (eigentlich ebenfalls ausgebootet und verletzungsanfällig)

Thilo Kehrer

Jonathan Tah

Philipp Max

Benjamin Henrichs

Christian Günter

Niklas Stark

Nico Schulz

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten für das Mittelfeld

Julian Brandt

Mahmoud Dahoud

Nadiem Amiri

Florian Wirtz

Jonas Hofmann

Lars Stindl

Amin Younes

Julian Weigl

Suat Serdar

Deutschland EM 2021 Kader: Kandidaten für den Angriff

Kevin Volland

Luca Waldschmidt

Prognose: So wird Löws Kader für die EM aussehen © getty 1/42 Am 19. Mai gibt Bundestrainer Joachim Löw seinen Kader für die Europameisterschaft 2021 bekannt. 26 Spieler können berufen werden. Wer ist dabei, wer kann nur noch durch eine glückliche Fügung ins Löw'sche Aufgebot rücken? Wir wagen eine Prognose. © getty 2/42 TOR - Manuel Neuer | 35 Jahre alt | FC Bayern München: Die langjährige Nummer eins wird auch bei der anstehenden EM gesetzt sein. Am Bayern-Schlussmann führt kein Weg vorbei. © getty 3/42 Marc-Andre ter Stegen | 29 | FC Barcelona: Der Barca-Keeper wäre in der Rolle des Neuer-Vertreters sicher dabei gewesen. Nun fällt er aufgrund einer Knie-OP aus. © getty 4/42 Kevin Trapp | 30 | Eintracht Frankfurt: Hat gegenüber Konkurrent Bernd Leno die Nase vorn. Überzeugt in Frankfurt durch starke Leistungen, ist innerhalb der Mannschaft beliebt. © getty 5/42 Bernd Leno | 29 | FC Arsenal: Für ihn hätte es ohne den Ausfall von Ter Stegen vermutlich nicht gereicht. "Mein Bauchgefühl sagt mir, dass es klappen kann", sagte Leno zu Sport1. Das wird es nun auch. © getty 6/42 ABWEHR – Niklas Süle | 25 | FC Bayern München: Kämpft mit Matthias Ginter und Antonio Rüdiger um einen Platz im Abwehrzentrum. Im Aufgebot, sofern er denn fit ist, auf jeden Fall gesetzt. © getty 7/42 Matthias Ginter | 27 | Borussia Mönchengladbach: Kann sowohl Innen- als auch Außenverteidiger spielen. Zählt zu Löws Lieblingen. © getty 8/42 Antonio Rüdiger | 28 | FC Chelsea: Kämpfte sich unter Thomas Tuchel zurück in die Blues-Elf und zeigt dort starke Leistungen. Dürfte einen der zwei Plätze in der Innenverteidigung sicher haben. © getty 9/42 Mats Hummels | 32 | BVB: In dieser Saison absoluter Abwehrchef in Dortmund, zeigt konstante Leistungen und wird nach zwei Jahren wieder in die Nationalmannschaft zurückkehren. © getty 10/42 Robin Koch | 24 | Leeds United: Hat sich nach einer langwierigen Knieverletzung wieder zurück in die erste Elf gekämpft. Zählt zu den Spielern, die bei Löw hohes Ansehen genießen. Auch als Sechser einsetzbar. © getty 11/42 Lukas Klostermann | 24 | RB Leipzig: Seit längerer Zeit stets im DFB-Aufgebot und meist grundsolide. Wahrscheinlich sogar die erste Option für hinten rechts, falls Joshua Kimmich im defensiven Mittelfeld bleibt. © getty 12/42 Ridle Baku | 23 | VfL Wolfsburg: Guter Eindruck bei der U21-EM und auch bei seinem Einsatz in der A-Nationalmannschaft, als er aufgrund von zahlreichen Coronafällen nachrückte. Vielseitig auf der rechten Seite einsetzbar. © getty 13/42 Robin Gosens | 26 | Atalanta Bergamo: Auf außen defensiv und offensiv einsetzbar, zeigte in seinen letzten Länderspielen ordentliche Leistungen. Dürfte links hinten gesetzt sein. © getty 14/42 Marcel Halstenberg | 29 | RB Leipzig: Fehlte zuletzt coronabedingt beim DFB. Defensiv ebenfalls variabel einsetzbar und mit festem Platz im Kader. © getty 15/42 Emre Can | 27 | BVB: Überzeugt durch kämpferische Leistung und Willen, fühlt sich zudem auf nahezu allen Defensivpositionen wohl. Dürfte seinen Platz als Backup sicher haben. © getty 16/42 MITTELFELD - Joshua Kimmich | 26 | FC Bayern: Sowohl in München als auch in der Nationalmannschaft im Mittelfeldzentrum gesetzt. Kann bekanntlich auch hinten rechts spielen. © getty 17/42 Leon Goretzka | 26 | FC Bayern: Zählt neben Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündogan zu den Säulen im Mittelfeld. Hat momentan zwar mit einem Muskelfaserriss zu kämpfen, wird es aber wohl rechtzeitig zum Turnier schaffen. © getty 18/42 Toni Kroos | 31 | Real Madrid: Fehlte in den vergangenen Länderspielen verletzungsbedingt. Für Löw im zentralen Mittelfeld aber nicht wegzudenken. © getty 19/42 Ilkay Gündogan | 30 | Manchester City: Überragende Saison bei den Skyblues, als spielstarker und kreativer Achter unter Löw immer eine Option von Beginn an. © getty 20/42 Jamal Musiala | 18 | FC Bayern: Der Youngster hat bei seinen vergangenen Einsätzen einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Löw sieht in Musiala großes Potenzial und nimmt ihn auch zur EM mit. © getty 21/42 Florian Neuhaus | 24 | Borussia Mönchengladbach: Löw gilt als großer Fan des Gladbachers, schwärmte jüngst in den höchsten Tönen vom Mittelfeldmann und dessen Trainingseifer. © getty 22/42 Kai Havertz | 21 | FC Chelsea: Ebenfalls Gewinner unter Tuchel. Wird in der DFB-Offensive eine wichtige Rolle spielen - möglicherweise auch als falscher Neuner. © getty 23/42 Thomas Müller | 31 | FC Bayern: An dem Bayern-Urgestein führt mit Blick auf die EM kein Weg vorbei. Sowohl Leistung als auch Einsatz und Erfahrung sorgen für das Comeback im DFB-Team. © getty 24/42 Julian Draxler | 27 | PSG: In Paris wieder mit mehr Einsatzminuten, hat sich dadurch auch wieder beim DFB reingespielt. Möglicher Nutznießer der aktuellen Situation von Amin Younes, darf sich Hoffnungen auf eine Berufung machen. © getty 25/42 Marco Reus | 31 | BVB: Stand zuletzt oft in der Kritik, kämpfte sich in den vergangenen Wochen jedoch zurück und überzeugt durch enormes Laufpensum und Torgefahr. © getty 26/42 ANGRIFF – Leroy Sane | 25 | FC Bayern: In München nach anfänglichen Schwierigkeiten immer besser in Form. In der offensiven Dreierreihe wohl neben Serge Gnabry und Timo Werner/Kai Havertz gesetzt. © getty 27/42 Serge Gnabry | 25 | FC Bayern: Beim DFB mal als falsche Neun, mal als Flügel eingesetzt. Könnte sich dort mit Werner und/oder Havertz abwechseln. © getty 28/42 Timo Werner | 25 | FC Chelsea: Bei Chelsea zuletzt mit guten Leistungen. Offensiv im Zentrum und auf außen einsetzbar. Definitiv eine gute Option für den Angriff - auch wenn Löw ihn zuletzt selten von Anfang an brachte. © getty 29/42 NUR MIT AUSSENSEITERCHANCEN - Bernd Leno | 29 | FC Arsenal: Zieht im Torwart-Rennen gegen Trapp und ter Stegen den Kürzeren. © getty 30/42 Jerome Boateng | 32 | FC Bayern: Wird anders als Hummels und Müller kein DFB-Comeback geben. Zu viele Alternativen im Abwehrzentrum und einen Tick verletzungsanfälliger als Hummels. © getty 31/42 Jonathan Tah | 25 | Bayer Leverkusen: Zu inkonstant in seinen Leistungen, zudem zu große Konkurrenz in der Defensive der Nationalmannschaft. © getty 32/42 Thilo Kehrer | 24 | PSG: Bei den Franzosen nicht gesetzt, kann sich somit nicht für eine EM-Teilnahme empfehlen. © getty 33/42 Philipp Max | 27 | PSV Eindhoven: Kam bei seinen letzten Nominierungen nicht zum Einsatz und dürfte es auch mit Blick auf die EM schwer haben. © getty 34/42 Benjamin Henrichs | 24 | RB Leipzig: Bei RB Ergänzungsspieler, hatte in dieser Saison mit viel Verletzungspech zu kämpfen. Konnte sich nicht für eine Nominierung empfehlen. © getty 35/42 Amin Younes | 27 | Eintracht Frankfurt: Bei den vergangenen Länderspielen direkt gut integriert. In Frankfurt allerdings seit Wochen aufgrund einer Verletzung und angeblichem Zoff mit Adi Hütter außen vor. Das kostet ihm letztlich auch den EM-Platz. © getty 36/42 Julian Brandt | 25 | BVB: In Dortmund nicht gesetzt und schwankt zu oft zwischen Genie und Wahnsinn. Springt nur noch durch ein Wunder auf den EM-Zug auf. © getty 37/42 Mahmoud Dahoud | 25 | BVB: Der spielstarke und ballsichere Achter überzeugt derzeit beim BVB, hat beim DFB auf seiner Position allerdings zu viel Konkurrenz. Könnte von einem eventuellen verletzungsbedingten Ausfall im Mittelfeld profitieren. © getty 38/42 Nadiem Amiri | 24 | Bayer Leverkusen: Bei der Werkself in den vergangenen Spielen nur von der Bank, von Löw zuletzt nicht berücksichtigt. © getty 39/42 Jonas Hofmann | 28 | Borussia Mönchengladbach: Verpasste die letzten Länderspiele verletzungs- und coronabedingt. Hat sich somit eher aus dem Fokus von Löw entfernt. © getty 40/42 Florian Wirtz | 18 | Bayer Leverkusen: Eher eine Option für Olympia und im Vergleich zum gleichaltrigen Musiala zuletzt weniger auffällig. © getty 41/42 Kevin Volland | 28 | AS Monaco: In Monaco gesetzt und mit 16 Saisontoren. Löw setzt im Angriff aber vielmehr auf die flinken Sane, Gnabry und Werner. © getty 42/42 Luca Waldschmidt | 24 | Benfica Lissabon: In Portugal zwar meist in der Startelf, jedoch nur mit sieben Toren in 25 Ligaspielen. Gegen die Konkurrenz in der Offensive ohne Chance.

EM 2021: Alle Gruppen, deutsche Spiele

Deutschland spielt in der Vorrunde gegen Frankreich, Portugal und Ungarn. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten.

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Italien Belgien Österreich Kroatien Polen Frankreich Schweiz Dänemark Niederlande Tschechien Slowakei Deutschland Türkei Finnland Nordmazedonien England Spanien Ungarn Wales Russland Ukraine Schottland Schweden Portugal

EM 2021: Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Das DFB-Team genießt in allen Vorrundenspielen Heimrecht. Alle drei Partien werden in der Allianz Arena in München ausgetragen.

Dienstag, 15. Juni, 21.00 Uhr: Frankreich - Deutschland (München)

Frankreich - Deutschland (München) Samstag, 19. Juni, 18.00 Uhr: Portugal - Deutschland (München)

Portugal - Deutschland (München) Mittwoch, 23. Juni, 21.00 Uhr: Deutschland - Ungarn (München)

Deutschland EM 2021 Kader: Bekanntgabe

Der DFB wird den Kader der deutschen Nationalmannschaft in einer eigenen Videokonferenz am 19. Mai bekannt geben. Das kündigte der Verband an. Dabei wird wie gewohnt Joachim Löw die Spieler für das anstehende Turnier offiziell nennen.

Dazu wird es "weitere Überraschungsgäste", wie der DFB mitteilte. Beginn der Veranstaltung ist um 12.30 Uhr.

Um die Bekanntgabe im Livestream zu verfolgen, müsst Ihr Euch beim DFB registrieren. Hier entlang.

EM 2021: Die Spielorte im Überblick

Stattfinden wird die Europameisterschaft in elf verschiedenen Städten innerhalb Europas. Die Halbfinals sowie das Finale werden in London ausgetragen.