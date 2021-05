BVB: Mats Hummels kündigt Vertragverlängerung in Dortmund an

Abwehrchef Mats Hummels hat angekündigt, seinen Vertrag beim BVB über seine derzeitige Laufzeit hinaus verlängern zu wollen. "Der bindet mich auf jeden Fall noch ein bisschen", sagte der 32-Jährige bei Sky über seinen 2022 auslaufenden Kontrakt.

Danach soll seine Karriere aber noch nicht enden: "Mindestens ein Jahr - ich denke, so wie es aussieht, wird es eher noch eins mehr", deutete Hummels eine Ausdehnung seines Vertrags an. Im Anschluss müsse man "mal schauen". Dabei komme es sowohl auf die eigene Leistungsfähigkeit sowie den Gesundheitszustand an.

Eine langfristige Prognose wolle er aber nicht abgeben: "Wenn es mir körperlich gut geht und ich das Gefühl habe, ich kann das Niveau immer noch spielen, dann mache ich gerne weiter." Muss er sich hingegen "quälen, mit den ganzen jungen Hüpfern mitzuhalten", ziehe er möglicherweise aus eigenen Stücken einen Schlussstrich.

In der laufenden Saison kam der Innenverteidiger in 45 von 48 möglichen Pflichtspielen zum Einsatz, seit seiner Rückkehr vom FC Bayern zum BVB 2019 verpasste Hummels nie mehr als eine Partie am Stück. In den beiden Zeiträumen in Dortmund brachte er es bisher auf 395 Partien (32 Tore, 20 Assists).

Zudem schwärmte Hummels von Interimstrainer Edin Terzic, der nach der Saison wieder ins zweite Glied hinter Marco Rose rücken soll. Terzic habe "zweifellos das Zeug dazu", zukünftig wieder als Cheftrainer zu arbeiten. Hummels glaubt, dass er dies auch selbst wolle, lediglich der Zeitpunkt sei noch offen. Terzic wurde zuletzt unter anderem mit i Bayer Leverkusen, Werder Bremen, dem VfL Wolfsburg sowie Zweitligist Fortuna Düsseldorf in Verbindung gebracht.