Nach Löw-Rückzug: Daum sieht große Probleme bei Nationalmannschaft

Christoph Daum sieht auch nach dem angekündigten Rückzug von Bundestrainer Joachim Löw schwere Zeiten auf die deutsche Nationalmannschaft zukommen: "Mit dieser Ankündigung werden die Probleme um die Nationalmannschaft nicht geringer."

"Es ist nicht so, dass die Mannschaft jetzt befreiter aufspielen wird", sagte der langjährige Bundesligatrainer dem SID und ergänzte: "Die Probleme des deutschen Fußballs", so sei er sich dennoch sicher, "werden uns in den nächsten Jahren weiter begleiten." Löw hatte am Dienstagmorgen bekanntgegeben, dass er sein Amt nach der EM im Sommer niederlegen wird.

Löw sei für Dinge verantwortlich gemacht worden, "für die er überhaupt nicht in der Verantwortung stand", erklärte Daum. Es sei alles "auf ihn abgeladen" worden, "Jetzt verlagert sich der Druck mehr auf die Spieler. Das ist eine positive Entwicklung." Ein Einzug ins EM-Halbfinale zum Abschied von Löw wäre "ein Riesenerfolg".

Zuletzt wurde der Bundestrainer vor allem für seinen Verjüngungskurs kritisiert, weswegen er die Ex-Weltmeister Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng aussortiert hatte.