U21-EM: So kommt Deutschland weiter ins Viertelfinale - Ausgangslage, mögliche Gegner

Die deutsche U21-Nationalmannschaft begegnet bei der Europameisterschaft heute Rumänien und will dabei das Weiterkommen in das Viertelfinale perfekt machen. SPOX zeigt auf, in welchen Fällen die DFB-Junioren in die K.o.-Phase einziehen.

WM-Quali, Bundesliga, Champions League und noch mehr Live-Fußball sehen - jetzt kostenlosen Probemonat bei DAZN sichern

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

U21-EM - Deutschland vs. Rumänien: Termin, Spielort, Ausgangslage

Tabellenführer nach dem ersten Spieltag, Tabellenführer nach dem zweiten Spieltag - und auch Tabellenführer zum Abschluss der Vorrunde? Die deutsche U21-Nationalmannschaft möchte in ihrer Gruppe A nichts mehr anbrennen lassen und sich bestenfalls als Gruppensieger für das Viertelfinale der Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn qualifizieren.

Nach dem 3:0 zum Auftakt gegen Ungarn und dem 1:1 gegen die Niederlande treten die DFB-Junioren am heutigen Dienstag, den 30. März gegen Rumänien an. Anstoß im Budapester Bozsik-Jozsef-Stadion ist um 18 Uhr (im SPOX-Liveticker)

© getty Die deutsche U21 liegt nach zwei Gruppenspielen an der Tabellenspitze der Gruppe A.

U21-EM: So kommt Deutschland weiter ins EM-Viertelfinale

Deutschland führt die Tabelle in Gruppe A momentan mit vier Zählern an, dahinter befindet sich das punktgleiche Rumänien. Die Niederlande hat zwei Punkte, hofft daher noch auf den Einzug in die nächste Runde. Ungarn ist mit null Punkten schon sicher raus.

Platz Nation Spiele Tordifferenz Punkte 1 Deutschland 2 4:1 4 2 Rumänien 2 3:2 4 3 Niederlande 2 2:2 2 4 Ungarn 2 1:5 0

Die aktuelle Situation bedeutet: Theoretisch kann das Team von Stefan Kuntz sogar im Falle einer Pleite gegen Rumänien weiterkommen. Aber nur, wenn die Niederlande es nicht schafft, Ungarn zu schlagen. Bei einem eigenen Sieg sichert sich die DFB-Truppe logischerweise als Erster die Teilnahme an der K.o.-Phase.

Ein Unentschieden würde ebenfalls genügen, da Deutschland sowohl im Dreier-Vergleich als auch im direkten Vergleich besser als Rumänien wäre.

Und in welchem Fall scheidet die deutsche U21 aus? Nur dann, wenn sie gegen Rumänien verliert und die Niederlande parallel gegen Ungarn gewinnt. Dann stünden Rumänien und die Niederlande bei je fünf Punkten und die DFB-Talente bei weiterhin vier Zählern.

U21-EM: Mögliche Gegner für Deutschland im Viertelfinale

Der Start der K.o.-Phase wird nach dem Abschluss der Vorrunde in dieser Woche übrigens noch ziemlich lange auf sich warten lassen.

Das Viertelfinale wird am 31. Mai, also nach dem Ende der Saison im Klubfußball, ausgespielt, ehe am 3. Juni die Halbfinals und am 6. Juni das Endspiel auf dem Programm stehen.

Schafft die Auswahl um Kapitän Arne Maier es, ihre Spitzenposition zu halten, dann trifft sie im Viertelfinale auf den Zweitplatzierten der Gruppe C. Das ist momentan Frankreich (drei Punkte). Kommt Deutschland als Gruppenzweiter weiter, geht es gegen den Sieger der Gruppe C. Dort liegt Dänemarks U21 derzeit auf Rang eins (sechs Punkte). In Gruppe C befinden sich zudem auch noch Russland (drei) und Island (null).

U21-EM, Viertlefinale: Ansetzungen

Termin Begegnung Ort 31. Mai Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe C Budapest 31. Mai Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe D Szekesfehervar 31. Mai Erster Gruppe C - Zweiter Gruppe A Maribor 31. Mai Erster Gruppe D - Zweiter Gruppe B Ljubljana

U21-EM - Deutschland gegen Rumänien heute live im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr die Spieler der deutschen Juniorenauswahl bei der Europameisterschaft bei ProSieben. Der Privatsender besitzt exklusiv die Übertragungsrechte und bietet Euch dazu auch einen Online-Livestream auf ran.de an.