U21-Nationalmannschaft vor der EM im Check: "Star" Baku, Hoffnungsträger Moukoko und die großen Unbekannten

Die deutsche U21-Nationalmannschaft startet am Mittwoch gegen Ungarn in die EM-Vorrunde. Der Kader von DFB-Trainer Stefan Kuntz im Check.

In Corona-Zeiten ist alles anders. Auch die U21-Europameisterschaft wird aufgrund der Pandemie durcheinandergewirbelt, ein neuer Modus, strenge Hygiene-Maßnahmen und ungewohnte Zeitpläne sind die Folge.

Am Mittwoch startet die rund einwöchige Vorrunde in Ungarn und Slowenien, die K.-o.-Phase folgt im Sommer. Neben der deutschen Nationalmannschaft kämpfen 15 weitere Teams um das Erreichen der Finalrunde. SPOX und Goal werfen im Vorfeld des Turniers einen Blick auf den Kader von DFB-Coach Stefan Kuntz, der sich aus bekannten Bundesliga-Gesichtern sowie einigen Unbekannten zusammensetzt.

U21 EM: Deutsche Gegner und Spielplan

Datum Uhrzeit Gegner 24.3. 21 Uhr Ungarn 27.3. 21 Uhr Niederlande 30.3. 18 Uhr Rumänien

Lennart Grill

Tor, 22, Klub: Bayer Leverkusen, U21-Länderspiele: 7

Wurde im Sommer von Bayer Leverkusen als potenzielle Nummer zwei vom 1. FC Kaiserslautern losgeeist, musste sich aber nach der Verletzung von Werkself-Stammtorwart Lukas Hradecky zunächst hinter Niklas Lomb einreihen. Da dieser mehrfach eklatant patzte, kam Grill Ende Februar gegen den SC Freiburg zu seinem Bundesliga-Debüt. Der 22-Jährige kassierte seither in vier Partien sieben Gegentore, die allesamt nicht auf seine Kappe gingen. Am einzigen Zu-Null-Spiel in Mönchengladbach hatte Grill erheblichen Anteil. Von allen drei Torhütern verbucht der Leverkusener die meisten Einsätze in der U21, ob er als Nummer eins für die diesjährige EM eingeplant ist, ließ Kuntz jüngst offen: "Da warten wir das Abschlusstraining noch ab."

Markus Schubert

Tor, 22, Klub: Eintracht Frankfurt (Leihgabe vom FC Schalke 04), U21-Länderspiele: 6

Das vergangene Jahr lief für den gebürtigen Freiberger alles andere als wünschenswert. Drei Spiele nach dem Re-Start wurde er von der vormaligen Schalke-Nummer-eins Alexander Nübel wieder abgelöst, weil er einen unsicheren Eindruck gemacht hatte, nach seinem Leih-Wechsel zur Eintracht kam Schubert nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus. Die schwierige Phase bei den Königsblauen habe ihm "im Nachhinein brutal geholfen", wie er in einem Interview mit dem kicker im Oktober verriet. Ob er für Kuntz die erste Option im Kasten ist, bleibt abzuwarten.

Finn Dahmen

Tor, 22, Klub: Mainz 05, U21-Länderspiele: 2

Besser hätten die ersten 45 Bundesliga-Minuten für Dahmen nicht laufen können: Ausgerechnet gegen den FC Bayern wahrte der Mainzer am Anfang des Jahres eine Halbzeit lang die weiße Weste und wusste mit guten Aktionen zu gefallen. Nach dem Seitenwechsel schluckte der 22-Jährige dann jedoch satte fünf Gegentreffer. "Ein Kindheitstraum" sei für ihn in Erfüllung gegangen, sagte er nach seinem Debüt. Es sollte bis dato sein letzter Auftritt im deutschen Oberhaus sein. Dahmen werden für den Platz zwischen den U21-Pfosten die geringsten Chancen attestiert.