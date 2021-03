Kommentar zu Löws Abschied: Gerade noch rechtzeitig  

Bundestrainer Jogi Löw verabschiedet sich nach der EM ungeachtet aller Kritik als einer der erfolgreichsten Bundestrainer der DFB-Geschichte. Das bringt fast nur Vorteile für alle Seiten. Spannend wird indes die Nachfolgefrage. Ein Kommentar.



Nun hat er es doch getan. Nach 17 Jahren beim DFB will der "ewige" Joachim Löw tatsächlich sein Amt zur Verfügung stellen. Besser spät als nie.

Der Schritt des 61-Jährigen war überfällig, doch er hat gerade noch rechtzeitig den Zeitpunkt für einen selbstbestimmten Abschied gefunden. Zumal er in der EM-Endrunde im Sommer noch ein großes Ziel vor Augen hat, ein sofortiger Rücktritt so kurz vor dem Turnier hätte dagegen nur für Chaos gesorgt.

Die Entscheidung erspart ihm anhaltend nervende Nachfragen über seine Zukunft in den kommenden Monaten und eine negative Grundstimmung vor der Vorrunde im eigenen Land.

Vor allem aber muss Löw nun keine Rücksicht mehr auf die aktuelle öffentliche Meinung oder die Perspektiven in den nächsten Jahren nehmen, sondern kann als Projektarbeiter bis zur EM machen, was er für richtig hält - und sogar seinen alten Sturkopf vergessen. Und zum Beispiel für den kurzfristigen Erfolg Thomas Müller und eventuell auch Mats Hummels und Jerome Boateng zurückholen.

Klopp, Rangnick und Co.: Die Bundestrainer-Kandidaten nach dem Löw-Rücktritt im Sommer © getty 1/25 Joachim Löw beendet nach der EM 2021 und dann fast 15 Jahren seine Karriere als Bundestrainer. Löw habe um eine Vertragsauflösung nach dem Turnier im Sommer gebeten. Doch wer könnte ihn beerben? Die Nachfolgekandidaten für den Rekord-Bundestrainer. © getty 2/25 JÜRGEN KLOPP | 53 | aktuell: FC Liverpool | Vertrag bis: 2024: Klopp gilt schon seit Jahren als größter Favorit für die Ära nach Joachim Löw. Die Sport Bild bezeichnete es gar schon als seinen „Lebenswunsch“, einmal Bundestrainer gewesen zu sein. © getty 3/25 Klopp selbst sagte im Dezember dazu: "In Zukunft vielleicht. Jetzt? Nein. Ich habe keine Zeit, ich habe einen Job - einen ziemlich intensiven übrigens." © getty 4/25 Allerdings ist Klopp mit den Reds in dieser Saison in der Krise. Die Chance, ihn in diesem Sommer bekommen zu können, scheint so gut wie lange nicht mehr. © getty 5/25 Klopp selbst nahm sich zunächst am Dienstag jedoch vollkommen raus aus der Diskussion: "Ob ich zur Verfügung stehe als Bundestrainer im Sommer? Nein. Joachim Löw hat einen unglaublichen Job gemacht. Ich bin sicher, der DFB wird eine gute Lösung finden." © getty 6/25 Hansi Flick | 56 | aktuell: FC Bayern München |Vertrag bis: 2023: Löws langjähriger Assistent wäre beim DFB jetzt auch ein Thema, wenn er die Bayern nicht völlig unerwartet an die Spitze Europas geführt hätte. Flicks Anteil am WM-Gewinn 2014 ist enorm. © getty 7/25 DFB-Direktor Bierhoff hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als er in einem Interview auf Flick und den DFB angesprochen sagte: "Ich wäre verrückt, wenn ich das ausschließen würde." © getty 8/25 Aber wieso sollte der FC Bayern seinen Erfolgstrainer ziehen lassen? Auch Flick zeigt generell keinerlei Ambitionen auf einen Jobwechsel. Allerdings sei es nach Angaben der Bild keinesfalls sicher, dass Flick seinen Vertrag bei Bayern bis 2023 erfüllt. © getty 9/25 Grund dafür soll der schwelende Zwist zwischen dem Trainer und Sportvorstand Salihamidzic sein. Darüber hinaus tritt in Rummenigge Flicks größte Vertrauensperson ab. Flick wolle seine Situation nach der Saison neu bewerten, heißt es laut Bild. © getty 10/25 Ralf Rangnick | 62 | aktuell: vereinslos: Er sondiert nach dem Ende seiner erfolgreichen Zeit im Fußballkosmos von Red Bull den Markt und könnte sich viele Aufgaben vorstellen. Nach Informationen von SPOX und Goal gehört das Bundestraineramt dazu. © getty 11/25 "Das kann keiner wissen. Ich lasse es auf mich zukommen und bin selber sehr gespannt", sagte Rangnick schon im Dezember, als er auf ein mögliches DFB-Interesse angesprochen wurde. © getty 12/25 Allerdings würde Innovator Rangnick auch beim DFB volle Entscheidungsgewalt haben wollen – ob das zusammen mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff ginge? "Er ist frei. Er ist einer, der etwas aufbauen kann", sagte Lothar Matthäus zuletzt bei Sky. © getty 13/25 Julian Nagelsmann |33 |aktuell: RB Leipzig | Vertrag bis: 2023: Wird der jüngste Bundesligatrainer der Geschichte auch der jüngste Bundestrainer? Gänzlich auszuschließen ist das nicht, viel Hoffnung darauf machte Nagelsmann aber zuletzt nicht. © getty 14/25 "Es ist eine große Ehre, Bundestrainer zu sein. Aber da habe ich noch ein wenig Zeit und ich möchte noch täglich auf dem Platz stehen und den Vereinsfußball genießen", sagte Nagelsmann im Sommer 2020. Das gilt weiter. © getty 15/25 Stefan Kuntz |58| aktuell: Trainer der U21-Nationalmannschaft | Vertrag bis: 2023: Der Europameister von 1996 als Spieler und U21-Europameister 2017 als Trainer wurde bereits im Winter als Nachfolger von Löw ins Spiel gebracht. © getty 16/25 "Wir haben einen wirklich guten Bundestrainer. Daher gibt es diese Diskussion nicht", sagte er damals. Jetzt gibt es sie. Er wäre eine Außenseiterlösung mit Charme und durchaus DFB-Stallgeruch. © getty 17/25 Miroslav Klose |42|aktuell: Co-Trainer FC Bayern |Vertrag bis: 2021: Für den Weltmeister von 2014 kommt Löws Aus zu früh. Der frühere Weltklassestürmer steckt mitten in seiner Fußballlehrer-Ausbildung, bei Bayern plant man mit ihm langfristig. © getty 18/25 Lothar Matthäus |59| aktuell: Experte bei Sky: Der Rekordnationalspieler (150 Spiele) war von Mehmet Scholl am Samstag via Bild in den Bundestrainer-Topf geworfen worden. Matthäus, zuletzt 2011 als Trainer (Bulgarien) arbeitend, winkte aber ab. © imago images / DeFodi 19/25 "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus", sagte er. Ob sich durch die Meldung vom Dienstag daran etwas geändert hat? Eher nicht. © getty 20/25 Bei Sky wiederholte er nochmals, dass er kein Interesse am Job des Bundestrainers habe. Er beschäftige sich "nicht mit dem Thema", wisse aber "dass mein Name gespielt wird“. © getty 21/25 Armin Veh | 60 | aktuell: vereinslos: Stuttgarts Meistertrainer von 2007, zuletzt von 2017 bis 2019 Sportchef beim 1. FC Köln, war im Winter wiederum von jenem Lothar Matthäus in der Bundestrainer-Debatte ins Spiel gebracht worden. © getty 22/25 "Armin Veh verkauft sich gut, kommt an die Mannschaft gut ran, kann mit den Spielern gut. Er hat außerdem eine gewisse Gelassenheit", lautete die Begründung. Sollten alle Stricke reißen... © getty 23/25 Lucien Favre |63 | aktuell: vereinslos: Die Wahrscheinlichkeit, dass der DFB einen Ausländer zum Bundestrainer machen wird, ist verschwindend. Aber: Favre wäre verfügbar, kennt die Bundesliga und ist ein Bessermacher. © getty 24/25 Doch ob der ewige Zauderer bei einer Nationalmannschaft gut aufgehoben wäre? Zumal er charakterlich als stiller Zeitgenosse eher nicht als Galionsfigur für einen Verband taugt, der die erkaltete Beziehung zu den Fans versuchen muss, neu zu entfachen. © getty 25/25 Arsene Wenger |71| aktuell: Direktor für Fußballförderung FIFA: Der Elsässer galt schon 2000 und 2004 als Mitfavorit auf die Ribbeck- und Völler-Nachfolge, entschied sich jedoch immer für Arsenal. Träumt davon, bei der WM 2022 ein Team zu trainieren.

Jogi Löw: Image hat nach WM-Debakel massiv gelitten

Darüber hinaus hat Löw offensichtlich gerade in den vergangenen Wochen im Freiburger Home Office erkannt, dass ihm trotz Vertrags bis 2022 im siebten Lebensjahrzehnt die Spannkraft und Motivation fehlen, eine weitere Verjüngung der Nationalmannschaft und die beiden Mammut-Aufgaben WM in Katar und Heim-EM 2024 in Angriff zu nehmen.

Schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie war er ja nicht unbedingt Stammgast in allen Bundesligastadien gewesen und selbst seriöse Medien haben in den vergangenen Jahren immer öfter die Frage gestellt, was der Bundestrainer in der monatelangen Winter-Länderspielpause eigentlich beruflich mache.

Zudem hat sein Image natürlich massiv unter dem WM-Debakel 2018 in Russland und der 0:6-Blamage vergangenen November in Spanien gelitten, als DFB-Präsident Fritz Keller seinen badischen Landsmann vergeblich zum jetzt doch noch erfolgten Rückzug nach der EM drängte.

Trotz der jüngsten Misserfolge wird der seit 2006 amtierende Löw aber als einer der erfolgreichsten Bundestrainer in die lange Geschichte des Verbandes eingehen. Mit den meisten Länderspielen sowie dem trotz der letzten Niederlagen immer noch drittbesten Punkteschnitt und vor allem als einer von nur vier deutschen Weltmeister-Coaches.

Jogi Löw: Triumph von Rio sein Meisterstück

Der Triumph von Rio 2014 war Löws Meisterstück, weil er Hansi Flick als Assistenten hatte und weil er konsequent pragmatisch wie nie zuvor und auch danach nicht mehr seinen Job gemacht hat. Obwohl Manuel Neuer, Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger kurz vor Turnierstart verletzt waren, obwohl kein echter Linksverteidiger im Team stand und obwohl in Miro Klose ein einziger, 36 Jahre alter Stürmer dabei war. Trotzdem war die DFB-Auswahl die beste Mannschaft des Turniers - und zwar wegen und nicht trotz Jogi Löw.

Den häufig geäußerten Vorwurf, Löw habe insgesamt aber zu wenig mit der "goldenen Generation" gewonnen, kann man höchstens für die Europameisterschaften gelten lassen, bei denen das DFB-Team und der Bundestrainer sowohl 2012 als auch 2016 unnötig und teilweise fahrlässig die Titel verschenkte. Zum Abschluss hat er nun die letzte Chance, diesen fehlenden Pokal doch noch zu holen. Schwierig, aber nicht unmöglich und in jedem Fall eine spannende finale Herausforderung.

Joachim Löw tritt als Bundestrainer nach der EM 2021 zurück: Die Netzreaktionen zum DFB-Beben © getty 1/18 Bundestrainer Joachim Löw macht nach der EM 2021 Schluss. "Jahre zu spät", meinen die einen. "Ein großer Bundestrainer geht", sagen die anderen. Was Merkel damit zu tun hat und wer die Nachfolge antritt? Die Antworten liefern die Netzreaktionen. © Twitter 2/18 Louis Loeser (Freier Mitarbeiter bei Goal.com, Fanradio beim SV Sandhausen) © Twitter 3/18 Stefan Rommel (Freier Mitarbeiter u.a. für SPOX und beim Podcast 11Leben - Die Welt von Uli Hoeneß) © Twitter 4/18 Thomas Nowag (Redakteur beim Sport-Informations-Dienst) © Twitter 5/18 © Twitter.com 6/18 Günter Klein (Chefreporter Sport beim Münchner Merkur) © Twitter 7/18 Benni Zander (Sportkommentator und Moderator bei MagentaSport, DAZN und Amazon Music, Podcast Host bei kicker meets DAZN) © Twitter 8/18 © Twitter 9/18 © Twitter 10/18 Arne Steinberg (Freier Journalist für Correctiv.org, Mitglied der ARD-Dopingredaktion, Freier Autor für 11Freunde) © Twitter 11/18 Oliver Mehring (ehemaliger Head of Social bei SPOX) © Twitter 12/18 Florian Bogner (Redakteur für Eurosport.de) © getty 13/18 Florian Weiß (Redakteur bei Focus Online) © Twitter 14/18 Dirk Adam (Head of Sports bei Focus Online) © Twitter 15/18 © Twitter 16/18 Christoph Biermann (Buchautor u.a. "Die Fußball-Matrix", "Football Hackers", "Matchplan" und Reporter bei 11Freunde) © Twitter 17/18 Oliver Wurm (Journalist und Medienunternehmer) © Twitter 18/18 Stephan Uersfeld (Reporter für 11Freunde und ESPN)

Klopp, Flick, Rangnick - wer wird Löw-Nachfolger?

Gespannt sein darf man, wer dann ab Sommer die nach wie vor wichtigste deutsche Fußball-Mannschaft trainieren wird. In Flick, Jürgen Klopp und Ralf Rangnick werden gleich der Toptrainer als Kandidaten gehandelt.

Aber sowohl der FC Liverpool als auch der FC Bayern wollen ihre Erfolgscoaches nicht vorzeitig aus deren laufenden Verträgen abgeben. Daran kann sich in den kommenden Monaten allerdings noch einiges ändern.

Wenn Klopps Negativserie anhält oder sich Flicks Meinungsverschiedenheiten mit FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic zu einem echten Zerwürfnis entwickeln, könnte der Weg zum DFB doch noch frei werden - zumal beide mit Meisterschaft und Champions-League-Sieg schon jetzt alles bei ihren aktuellen Klubs erreicht haben.

Sofort zur Verfügung stünde hingegen Rangnick, der dem Vernehmen nach auch großes Interesse an einer übergeordneten Funktion als Bundestrainer und sportlicher Leiter der Akademie haben soll. Allerdings erscheint eine Zusammenarbeit mit Oliver Bierhoff höchst unwahrscheinlich, und der Direktor Nationalmannschaften und Akademie will im Gegensatz zu seinem Weggefährten Löw beim DFB bleiben.

Viel Arbeit, aber auch viele Chancen für den Neuen

Wer auch immer der neue Mann werden wird: Über mangelnde Arbeit wird er sich nicht beklagen können. Das Image des Verbandes ist nach zahlreichen Pleiten und Pannen am Boden, im Nachwuchsfußball gibt es gravierende Defizite und die Gewinnermentalität der Nationalteams von den Junioren aufwärts ist in diesem Zuge offenbar auch verloren gegangen.

Und trotzdem sind die Voraussetzungen für den nächsten Bundestrainer nicht die schlechtesten: Die massiven Einschränkungen des gesamten Fußballs durch die Corona-Pandemie dürften sich dem Ende zuneigen, der Kader der DFB-Auswahl hat nach wie vor enormes Potenzial und die nächsten Herausforderungen mit der WM in eineinhalb Jahren und der Heim-EM in drei Jahren stehen praktisch vor der Tür.

Gelingt Löws Abschluss im Sommer, würde der neue Bundestrainer mit Rückenwind starten. Scheitert die Mannschaft hingegen, wäre es umso mehr Zeit für einen Neustart mit einem unverbrauchten Bundestrainer. So oder so: Es ist in jedem Fall der richtige Zeitpunkt für Löw zu gehen.