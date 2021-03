Klopp steht für Löw-Nachfolge "nicht zur Verfügung" - BVB-Situation im Vergleich zur Liverpool-Krise "Kindergarten"

Jürgen Klopp wird im kommenden Sommer nicht Nachfolger des scheidenden Bundestrainers Joachim Löw. Dies teilte der Teammanager des FC Liverpool auf der Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Leipzig mit. Außerdem zog er einen Vergleich der BVB-Horrorsaison 2014/15 mit der aktuellen Liverpool-Krise.

"Nein, ich werde im oder nach diesem Sommer nicht als möglicher Bundestrainer zur Verfügung stehen. Ich habe ja einen Job", sagte Klopp und ergänzte: "Im Leben ist es immer Timing und wenn es nicht passt, muss man mit dieser Situation umgehen." Löw hatte am Dienstag verkündet, nach der Europameisterschaft sein Amt niederzulegen.

Klopp galt als einer der Favoriten auf den Bundestrainer-Posten, besitzt in Liverpool jedoch einen Vertrag bis 2024. "Man unterschreibt Verträge und versucht im Allgemeinen, sich daran zu halten", sagte Klopp. Der 53-Jährige hatte die Reds 2015 übernommen und vier Jahre später die Champions League sowie 2020 erstmals seit 30 Jahren die englische Meisterschaft gewonnen.

Aktuell steckt er mit den Reds aber in der Krise und liegt als Tabellenachter der Premier League sieben Punkte hinter den Champions-League-Rängen. Zuletzt kassierte er mit Liverpool die rekordträchtige sechste Heimniederlage in Folge.

Grund für den Leistungseinbruch der Reds sind unter anderem die vielen Verletzten. Besonders in der Innenverteidigung hat es den noch amtierenden Meister schlimm erwischt, die Stammkräfte Virgil van Dijk, Joe Gomez und Joel Matip werden Klopp wohl bis zum Saisonende fehlen.

Klopp, Rangnick und Co.: Die Bundestrainer-Kandidaten nach dem Löw-Rücktritt im Sommer © getty 1/25 Joachim Löw beendet nach der EM 2021 und dann fast 15 Jahren seine Karriere als Bundestrainer. Löw habe um eine Vertragsauflösung nach dem Turnier im Sommer gebeten. Doch wer könnte ihn beerben? Die Nachfolgekandidaten für den Rekord-Bundestrainer. © getty 2/25 JÜRGEN KLOPP | 53 | aktuell: FC Liverpool | Vertrag bis: 2024: Klopp gilt schon seit Jahren als größter Favorit für die Ära nach Joachim Löw. Die Sport Bild bezeichnete es gar schon als seinen „Lebenswunsch“, einmal Bundestrainer gewesen zu sein. © getty 3/25 Klopp selbst sagte im Dezember dazu: "In Zukunft vielleicht. Jetzt? Nein. Ich habe keine Zeit, ich habe einen Job - einen ziemlich intensiven übrigens." © getty 4/25 Allerdings ist Klopp mit den Reds in dieser Saison in der Krise. Die Chance, ihn in diesem Sommer bekommen zu können, scheint so gut wie lange nicht mehr. © getty 5/25 Klopp selbst nahm sich zunächst am Dienstag jedoch vollkommen raus aus der Diskussion: "Ob ich zur Verfügung stehe als Bundestrainer im Sommer? Nein. Joachim Löw hat einen unglaublichen Job gemacht. Ich bin sicher, der DFB wird eine gute Lösung finden." © getty 6/25 Hansi Flick | 56 | aktuell: FC Bayern München |Vertrag bis: 2023: Löws langjähriger Assistent wäre beim DFB jetzt auch ein Thema, wenn er die Bayern nicht völlig unerwartet an die Spitze Europas geführt hätte. Flicks Anteil am WM-Gewinn 2014 ist enorm. © getty 7/25 DFB-Direktor Bierhoff hatte zuletzt für Aufsehen gesorgt, als er in einem Interview auf Flick und den DFB angesprochen sagte: "Ich wäre verrückt, wenn ich das ausschließen würde." © getty 8/25 Aber wieso sollte der FC Bayern seinen Erfolgstrainer ziehen lassen? Auch Flick zeigt generell keinerlei Ambitionen auf einen Jobwechsel. Allerdings sei es nach Angaben der Bild keinesfalls sicher, dass Flick seinen Vertrag bei Bayern bis 2023 erfüllt. © getty 9/25 Grund dafür soll der schwelende Zwist zwischen dem Trainer und Sportvorstand Salihamidzic sein. Darüber hinaus tritt in Rummenigge Flicks größte Vertrauensperson ab. Flick wolle seine Situation nach der Saison neu bewerten, heißt es laut Bild. © getty 10/25 Ralf Rangnick | 62 | aktuell: vereinslos: Er sondiert nach dem Ende seiner erfolgreichen Zeit im Fußballkosmos von Red Bull den Markt und könnte sich viele Aufgaben vorstellen. Nach Informationen von SPOX und Goal gehört das Bundestraineramt dazu. © getty 11/25 "Das kann keiner wissen. Ich lasse es auf mich zukommen und bin selber sehr gespannt", sagte Rangnick schon im Dezember, als er auf ein mögliches DFB-Interesse angesprochen wurde. © getty 12/25 Allerdings würde Innovator Rangnick auch beim DFB volle Entscheidungsgewalt haben wollen – ob das zusammen mit DFB-Direktor Oliver Bierhoff ginge? "Er ist frei. Er ist einer, der etwas aufbauen kann", sagte Lothar Matthäus zuletzt bei Sky. © getty 13/25 Julian Nagelsmann |33 |aktuell: RB Leipzig | Vertrag bis: 2023: Wird der jüngste Bundesligatrainer der Geschichte auch der jüngste Bundestrainer? Gänzlich auszuschließen ist das nicht, viel Hoffnung darauf machte Nagelsmann aber zuletzt nicht. © getty 14/25 "Es ist eine große Ehre, Bundestrainer zu sein. Aber da habe ich noch ein wenig Zeit und ich möchte noch täglich auf dem Platz stehen und den Vereinsfußball genießen", sagte Nagelsmann im Sommer 2020. Das gilt weiter. © getty 15/25 Stefan Kuntz |58| aktuell: Trainer der U21-Nationalmannschaft | Vertrag bis: 2023: Der Europameister von 1996 als Spieler und U21-Europameister 2017 als Trainer wurde bereits im Winter als Nachfolger von Löw ins Spiel gebracht. © getty 16/25 "Wir haben einen wirklich guten Bundestrainer. Daher gibt es diese Diskussion nicht", sagte er damals. Jetzt gibt es sie. Er wäre eine Außenseiterlösung mit Charme und durchaus DFB-Stallgeruch. © getty 17/25 Miroslav Klose |42|aktuell: Co-Trainer FC Bayern |Vertrag bis: 2021: Für den Weltmeister von 2014 kommt Löws Aus zu früh. Der frühere Weltklassestürmer steckt mitten in seiner Fußballlehrer-Ausbildung, bei Bayern plant man mit ihm langfristig. © getty 18/25 Lothar Matthäus |59| aktuell: Experte bei Sky: Der Rekordnationalspieler (150 Spiele) war von Mehmet Scholl am Samstag via Bild in den Bundestrainer-Topf geworfen worden. Matthäus, zuletzt 2011 als Trainer (Bulgarien) arbeitend, winkte aber ab. © imago images / DeFodi 19/25 "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus", sagte er. Ob sich durch die Meldung vom Dienstag daran etwas geändert hat? Eher nicht. © getty 20/25 Bei Sky wiederholte er nochmals, dass er kein Interesse am Job des Bundestrainers habe. Er beschäftige sich "nicht mit dem Thema", wisse aber "dass mein Name gespielt wird“. © getty 21/25 Armin Veh | 60 | aktuell: vereinslos: Stuttgarts Meistertrainer von 2007, zuletzt von 2017 bis 2019 Sportchef beim 1. FC Köln, war im Winter wiederum von jenem Lothar Matthäus in der Bundestrainer-Debatte ins Spiel gebracht worden. © getty 22/25 "Armin Veh verkauft sich gut, kommt an die Mannschaft gut ran, kann mit den Spielern gut. Er hat außerdem eine gewisse Gelassenheit", lautete die Begründung. Sollten alle Stricke reißen... © getty 23/25 Lucien Favre |63 | aktuell: vereinslos: Die Wahrscheinlichkeit, dass der DFB einen Ausländer zum Bundestrainer machen wird, ist verschwindend. Aber: Favre wäre verfügbar, kennt die Bundesliga und ist ein Bessermacher. © getty 24/25 Doch ob der ewige Zauderer bei einer Nationalmannschaft gut aufgehoben wäre? Zumal er charakterlich als stiller Zeitgenosse eher nicht als Galionsfigur für einen Verband taugt, der die erkaltete Beziehung zu den Fans versuchen muss, neu zu entfachen. © getty 25/25 Arsene Wenger |71| aktuell: Direktor für Fußballförderung FIFA: Der Elsässer galt schon 2000 und 2004 als Mitfavorit auf die Ribbeck- und Völler-Nachfolge, entschied sich jedoch immer für Arsenal. Träumt davon, bei der WM 2022 ein Team zu trainieren.

Klopp und die Liverpool-Krise: "Haben größere Probleme"

In seiner letzten Saison als BVB-Trainer 2014/15 erlebte Klopp eine ähnliche Horrorsaison, vergleichbar mit damals sei die aktuelle Situation trotz eines ähnlich großen Lazaretts aber nicht, wie er betonte.

"Selbst wenn wir mit Dortmund irgendwann 17. oder 18. waren, was sehr unangenehm war, war die Situation im Rückblick zu jetzt schon fast Kindergarten. Das hier ist was ganz anderes, wir haben größere Probleme", sagte Klopp am Dienstag. Seine Mannschaft habe in der gesamten Premier-League-Saison "nicht ein einziges Mal das Momentum" gehabt, sehr wohl aber in der Champions League.

"Wir haben uns in der Champions League noch nie so früh für die K.o.-Phase qualifiziert. Auch deshalb hofft Klopp darauf, das "sehr gute" Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig (2:0) bestätigen zu können und ins Viertelfinale einzuziehen.

Am Ende seiner letzten Saison als Trainer von Borussia Dortmund qualifizierte sich der BVB trotz des zwischenzeitlichen Sturzes ans Tabellenende und der frühen Verkündung seines Abschieds im April noch für die Europa League und zog ins DFB-Pokalfinale ein, das die Schwarzgelben am Ende mit 1:3 verloren. In der Champions League schied Dortmund bereits im Achtelfinale deutlich gegen den späteren Finalisten Juventus Turin aus (5:1 nach Hin- und Rückspiel).