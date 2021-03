DFB-Team: Interne Bundestrainer-Lösung nach Flick-Machtwort? Gerüchte machen Kuntz "natürlich stolz"

Nach dem Machtwort des FC Bayern München in der Personalie Hansi Flick denkt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) offenbar über eine interne Lösung für die Stelle des Bundestrainers nach. Das berichtet die Bild.

Demnach dürfen sich U21-Trainer Stefan Kuntz und Löw-Assistent Oliver Sorg durchaus Hoffnungen machen, nach der EM im Sommer zum Cheftrainer der A-Nationalmannschaft ernannt zu werden.

Kuntz, der in der anstehenden Länderspielpause mit der U21 bei der Europameisterschaft angreifen will, fühlte sich von den Gerüchten geschmeichelt: "Dass ich überhaupt für einen der wichtigsten Trainer-Posten in Deutschland gehandelt werde, macht mich natürlich stolz. Es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass mir das alles egal ist", zitiert ihn die Bild.

Die Bayern stellten zuletzt in Person von Karl-Heinz Rummenigge in der Welt am Sonntag klar, ihren aktuellen Trainer Flick nach der Saison nicht ziehen lassen zu wollen: "Ich habe ihm gesagt, dass wir sehr zufrieden mit ihm sind. Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben. Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt", so der FCB-Boss. Ein Verbleib habe "nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt", ergänzte er.

Jürgen Klopp, aktueller Manager beim FC Liverpool, sagte dem DFB ebenfalls bereits ab. Auch die Namen Ralf Rangnick und Lothar Matthäus werden immer wieder als potenzielle Löw-Nachfolger genannt.