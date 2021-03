DFB-Team, News und Gerüchte: Barca-Legende Xavi schwärmt von Bundestrainer Joachim Löw

Barcelona-Legende Xavi Hernandez hat in höchsten Tönen von Bundestrainer Joachim Löw geschwärmt. Karl-Heinz Rummenigge steht für einen DFB Job wohl "nicht zur Verfügung". Alle News und Gerüchte zum DFB-Team im Überblick.

Zu den Meldungen über den DFB vom Vortag geht es hier entlang.

DFB-Teams: Xavi schwärmt von Joachim Löw

Der ehemalige Barcelona-Spieler Xavi Hernandez hat von Bundestrainer Joachim Löw geschwärmt. Der zweifache Europameister und einmalige Weltmeister sehe Löw auch als Trainer bei Barca. "Er war ein Luxus-Trainer. Er wollte Spektakel, Angriffsfußball, und dann wurde er damit auch noch Weltmeister", sagte Xavi im Interview der Süddeutschen Zeitung.

Löw habe den deutschen Fußball umgekrempelt und dem spanischen Spielstil angepasst. "Löw hat dazu beigetragen, dass Deutschland ein anderes Verständnis von Fußball entwickelt hat, das mich sehr an das erinnert, was ich aus Spanien und Barcelona kenne", lobte Xavi, der seit 2019 Trainer des Al-Sadd Sport Clubs in Katar ist.

"Wegen seiner Art, das Spiel zu verstehen. Und wegen seiner Person" würde Löw auch zum FC Barcelona passen, sagte Xavi.

Dass der 61-Jährige sein Amt bei der deutschen Nationalmannschaft nach der Europameisterschaft 2021 niederlegt, kann die Barca-Legende zudem nachvollziehen. 15 Jahre als Bundestrainer seien eine lange Zeit, die sich Löw durch die guten Resultate verdient habe. "Aber bei so einem Zeitraum kommt es zwangsläufig zu Abnutzungserscheinungen", erklärte der 41-Jährige.

Es sei normal, dass Klubs oder Nationalmannschaften irgendwann Wechsel in der Führung benötigen, so Xavi: "Es war möglicherweise jetzt auch der Fall, nach einem Zyklus, der gemessen an der Spielkultur und nach Resultaten gigantisch war."

© getty Xavi wurde beim FC Barcelona viermal die Champions League.

DFB-Team - News: Rummenigge steht nicht zur Verfügung

Karl-Heinz Rummenigge strebt offenbar keinen Job beim DFB an. Das bestätigte der 65-Jährige der Bild. "Ich stehe für keinen Job beim DFB zur Verfügung", erklärte der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern.

FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte den FCB bei seinem Debüt als RTL-Experte scharf kritisiert und Rummenigge als neuen Vertreter bei der UEFA und FIFA vorgeschlagen.

Hier geht's zur ausführlichen News.

DFB: Effenberg fodert Doppelspitze mit Hoeneß und KHR

Der ehemalige Nationalspieler Stefan Effenberg hat Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge als Doppelspitze beim DFB vorgeschlagen.

"Hoeneß und Rummenigge sind beides Machtmenschen, die über eine unglaubliche Fachkompetenz verfügen und natürlich die Befugnisse brauchen, um ihre Ideen umzusetzen. Dieses Duo wäre ein Gottesgeschenk und wohl der Wunsch eines jeden Fußballfan in Deutschland", schrieb Hoeneß in seiner Kolumne für t-online.

Die Funktionäre des FC Bayern hätten das "Erfolgsgen" in sich, so Effenberg weiter: "Sie haben über Jahrzehnte gezeigt, dass sie als Duo überragend funktionieren. Sie haben den FC Bayern zu dem gemacht, was er heute ist: Der aktuell beste Fußballverein der Welt, der dazu noch extrem beliebt und finanziell kerngesund ist."

Effenberg kritisierte den DFB ebenfalls. "Die beiden verkörpern so viele Eigenschaften, die dem DFB in den vergangenen Jahren abgesprochen wurden, dass einem fast schwindelig wird bei dem Gedanken. Während die derzeitige DFB-Spitze in unruhigen Zeiten abtaucht und vollkommen unsouverän wirkt, haben Hoeneß und Rummenigge immer eine Antwort", schrieb Effenberg.

Hoeneß und Rummenigge würden für "Transparenz" stehen und wüssten Bescheid über die "Wichtigkeit von Fannähe". Effenberg weiter: "Sie würden dem DFB in der Fußball-Welt wieder eine mächtige Stimme verleihen. Und intern würden sie den Machtspielen und Grabenkämpfen ein Ende setzen."

DFB-Team: Deutschland gegen Rumänien ohne Süle

In der WM-Qualifikation trifft die deutsche Nationalmannschaft am kommenden Sonntag auf Rumänien. Zum Auftakt hatte Deutschland mit 3:0 gegen Island gewonnen.

Das DFB-Team wird weiterhin auf Niklas Süle verzichten müssen. Wie der DFB mitteilte, wird der Innenverteidiger des FC Bayern München aufgrund seiner muskulären Probleme am Samstag nicht mit nach Bukarest reisen.

Ob Süle am Mittwoch in Duisburg gegen Nordmazedonien zur Verfügung steht, ließ der DFB offen.

DFB-Team: Noten und Einzelkritiken zum deutschen Sieg in der WM-Qualifikation gegen Island © getty 1/16 Die DFB-Elf hat die Abschiedstournee von Joachim Löw mit einem klaren Sieg gegen Island eingeleitet. Während sich die Offensive spielfreudig und variabel präsentierte, überragte der deutsche Dreh- und Angelpunkt. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/16 MANUEL NEUER: Es hätte keinen Torhüter vom Format eines Welttorhüters gebraucht, um gegen die Nordeuropäer zu bestehen. Selten musste er eingreifen, auszeichnen konnte er sich kein einziges Mal. Note: 3. © getty 3/16 LUKAS KLOSTERMANN: Vor der isländischen Großchance ließ er sich von Bödvarsson abkochen und machte die Innenbahn auf. Auch in der Folge mit gelegentlichen Unsicherheiten. Nach vorne engagierter als Gegenüber Can. Note: 4. © getty 4/16 MATTHIAS GINTER: Äußerst unauffällig - für einen Innenverteidiger nicht das schlechteste Arbeitszeugnis. Unaufgeregt, die Absprache mit seinen Mitspielern stimmte nicht immer, nie spielte der DFB zuvor mit dieser Viererkette. Note: 3. © getty 5/16 ANTONIO RÜDIGER: Konnte Sigurjonssons Schuss entscheidend abfälschen und so das 1:2 mit Glück verhindern. Auf der Gegenseite köpfte er knapp vorbei. Zwölf Balleroberungen, kleine Patzer schmälern den positiven Eindruck. Note: 3. © getty 6/16 EMRE CAN: Auf fremder Position in erster Linie darauf bedacht, sich keine Fehler zu erlauben. Das gelang. Entsprechend seinem Naturell auch häufig im Zentrum zu finden. Solider Aushilfs-Linksverteidiger, nicht mehr, nicht weniger. Note: 3,5. © getty 7/16 JOSHUA KIMMICH: Leitete das frühe 1:0 mit seinem Chip-Pass ein, auch beim nächsten Treffer lieferte er die Vor-Vorlage. Dreh- und Angelpunkt des deutschen Spiels, zahlreiche schlaue Spielverlagerungen. Spielte 163 (!) Pässe: Note: 1. © getty 8/16 LEON GORETZKA: Sein Treffer nach 123 Sekunden sorgte gegen das isländische Bollwerk für Erleichterung, per Kopf zielte er kurz danach etwas zu hoch. Stets anspielbar und präsent, lediglich eine schwache Zweikampfwerte (30,8 Prozent). Note: 2. © getty 9/16 ILKAY GÜNDOGAN: Leistete sich früh einen üblen Fehlpass, der unbestraft blieb. Wechselte sich im Spielaufbau mit Kimmich ab und rückte häufig in die Angriffsreihe vor. Mit einer feinen Einzelleistung machte er den Deckel drauf. Note: 2,5. © getty 10/16 LEROY SANE: Vor dem 2:0 viel zu schnell für seinen Gegenspieler, auch in der Folge belebendes Element und als Resultat häufig gedoppelt. Wirkte früh angeschlagen, dennoch blieb er lange auf dem Feld, auch wenn er etwas nachließ. Note: 2,5. © getty 11/16 KAI HAVERTZ: Seine präzise Direktabnahme war für Halldorsson unhaltbar, in der zweiten Hälfte traf er noch trocken aus dem Abseits. Wie die gesamte deutsche Offensive erwischte er einen guten Tag, auch wenn er hin und wieder abtauchte: Note: 3. © getty 12/16 SERGE GNABRY: Assist für Goretzka, sehr variabel in seiner Positionierung. Auch den Treffer von Gündogan bereitet er vor, Premiere im DFB-Dress. Der Pfosten verhinderte, dass er seine Leistung veredelte: Note: 2. © getty 13/16 FLORIAN NEUHAUS (ab 71.): Ersetzte Goretzka positionsgetreu und half dabei, weiterhin den Gegner zu dominieren. 17 Pässe und sechs Ballverluste gingen auf das Konto des Gladbachers. Keine Bewertung. © getty 14/16 JAMAL MUSIALA (ab 78.): Der 113. Debütant in der Ära Löw kam für Mannschaftskamerad Sane. Er ist der jüngste Nationalspieler seit Uwe Seeler 1954 (18 Jahre, 27 Tage). Keine Bewertung. © IMAGO / Matthias Koch 15/16 TIMO WERNER (ab 78.): Havertz machte Platz für den Chelsea-Stürmer, den Löw aufgrund des fehlenden Raumes gegen Island zunächst auf die Bank gesetzt hatte. In Erscheinung trat er nicht mehr. Keine Bewertung © getty 16/16 AMIN YOUNES (ab 86.): Nach 1264 Tagen Pause kam der Frankfurter zu seinem sechsten Länderspiel, auch wenn er nur wenige Minuten von Löw erhielt und dementsprechend keinen Einfluss mehr nahm. Keine Bewertung.

DFB-Team: Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2021