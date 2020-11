DFB-Team: Spanien-Spiel als Fingerzeig - Oliver Bierhoff erhöht Druck auf Bundestrainer Joachim Löw

Beim "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League gegen Spanien geht es nicht nur ums Prestige. Das Duell der beiden Ex-Weltmeister ist auch ein Fingerzeig, wie weit das neuformierte DFB-Team wirklich ist.

Joachim Löw war voller Tatendrang. Die braune Reisetasche lässig über die Schulter geschwungen, betrat der Bundestrainer als einer der Ersten das Terminal zur letzten Dienstreise eines komplizierten Jahres. Den Auftrag an seine Mannschaft für das "Endspiel" um den Gruppensieg in der Nations League in Spanien hatte Löw da schon klar formuliert: "Wir wollen das Spiel gewinnen und nicht irgendwas verteidigen."

Dabei würde der deutschen Nationalmannschaft in Sevilla am Dienstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) schon ein Unentschieden genügen, um sich Platz eins zu sichern und für das Finalturnier im Oktober 2021 zu qualifizieren. Zwei Jahre nach dem WM-Debakel und dem sportlichen Abstieg in der Nationenliga würde dieser Prestigeerfolg das angekratzte Image ein bisschen aufpolieren.

Die über der Nationalmannschaft hängenden "dunklen Wolken" will Oliver Bierhoff bis zur EM im kommenden Jahr vertrieben haben. Dann erwartet der DFB-Direktor wieder einen "blauen Himmel", wie er es im FAZ-Interview ausdrückte.

DFB-Direktor Oliver Bierhoff erhöht Druck auf Joachim Löw

Dass die Mannschaft spätestens dann liefern muss, "das weiß Jogi auch", meint Bierhoff. Trotzdem machte der DFB-Direktor sein Anliegen nochmal klar und erhöhte so auch den Druck auf Löw: "Den Weg, den der Bundestrainer eingeschlagen hat, gehe ich bis einschließlich der EM mit."

Auf diesem Weg zählen für Bierhoff in erster Linie Siege. "Sie geben Selbstvertrauen und bringen den Glauben und das Vertrauen der Fans in unsere Mannschaft zurück", sagte Bierhoff auch im Sport1-Gespräch und fügte an: "Der Gruppensieg wäre eine schöne Belohnung und würde uns Rückenwind für die EM 2021 geben."

Das Duell der ehemaligen Weltmeister ist ein Fingerzeig, wie weit das neuformierte DFB-Team auf dem Weg zurück zu alter Stärke schon ist.

DFB-Kapitän Manuel Neuer erwartet "Duell auf Augenhöhe"

Nach den Siegen gegen Tschechien (1:0) und die Ukraine (3:1) hat sich die Stimmung schon ein bisschen aufgehellt, auch das Corona-Chaos von Leipzig ist vorerst abgehakt.

"Wir sind Tabellenerster und reisen mit breiter Brust und einem guten Gefühl nach Spanien", sagte Manuel Neuer. Der Kapitän wird am Dienstag sein 96. Länderspiel bestreiten und damit den deutschen Torhüter-Rekord von Sepp Maier knacken.

In dem von Neuer erwarteten "Duell auf Augenhöhe" kann Löw wieder auf Toni Kroos setzen. Der Ballmagnet ist nach seiner Gelbsperre wieder dabei und erhielt vom Bundestrainer auch gleich eine Startelfgarantie. Kroos wird gemeinsam mit Ilkay Gündogan das deutsche Spiel lenken. Zudem vertraut Löw erneut auf den zuletzt bärenstarken Leon Goretzka und seinen Turbo-Sturm mit Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sane.

DFB-Team hat Probleme in der Defensive

Ein bisschen Sorge bereitet Löw die Defensive. Antonio Rüdiger fehlt in Sevilla nach seiner zweiten Gelben Karte. Zudem präsentierte sich die Abwehr gegen die Ukraine nicht immer sattelfest. Angesichts von drei Pfostenschüssen der Gäste hätten leicht mehr Gegentore fallen können. Daher sprach Löw auch von "gewissen Dingen, die es zu korrigieren" gelte.

Das betrifft aber auch den Gegner. Die sich ebenfalls im Umbruch befindenden Spanier ließen zuletzt in der Ukraine (0:1) und in der Schweiz (1:1) viele Wünsche offen - nicht nur, weil Kapitän Sergio Ramos mit zwei Elfmetern an Yann Sommer scheiterte.

"Es sind nicht die Fehler, die uns definieren, es ist die Art und Weise, wie wir uns auf das nächste Ziel konzentrieren", äußerte Europas Rekordnationalspieler Ramos danach. Und das nächste Ziel heißt Deutschland.

