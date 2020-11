DFB-Team: Deutschland gegen Ukraine - TV, Termin und Übertragung

Der deutschen Nationalmannschaft stehen auch in dieser Länderspielpause wieder drei Partien bevor, darunter die Begegnung gegen die Ukraine. SPOX verrät Euch alles Wichtige zum Spiel.

Deutschland vs. Ukraine: Datum, Anpfiff, Spielort und Zuschauer

Die Begegnung zwischen der deutschen Nationalmannschaft und der Ukraine steigt am kommenden Samstag (14. November) um 20.45 Uhr im Rahmen der Nations League. Die Begegnung findet in der Leipziger Red Bull Arena statt.

Zuschauer sind angesichts der steigenden Coronazahlen auch bei den Länderspielen nicht erlaubt. Die Regierung hatte Ende Oktober beschlossen, dass Fans bis mindestens Ende November in Deutschland aus den Stadien ausgeschlossen werden.

Deutschland - Ukraine live im TV und Livestream sehen

Die Partie am 5. Spieltag der Nations League von Deutschland gegen die ukrainische Nationalmannschaft wird live und exklusiv vom ZDF übertragen. Das Zweite und die ARD teilen sich die Übertragungsrechte an den deutschen Spielen in der Nations League, während die Testspiele bei RTL gezeigt werden.

Im ZDF fungiert Per Mertesacker als Experte, Bastian Schweinsteiger betreut die Live-Berichterstattung im ARD.

Darüber hinaus bieten die öffentlich-rechtlichen Sender jeweils einen Livestream an. Hier geht's zum ZDF-Livestream für Deutschland gegen die Ukraine.

Nations League: Deutschland gegen Ukraine im Liveticker

Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft könnt Ihr auch in unseren Livetickern verfolgen. Bei SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden und verpasst natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker für die Partie gegen die Ukraine.

DFB-Team: Die Begegnungen in dieser Länderspielpause

Bevor die deutsche Nationalmannschaft am 14. November auf die Ukraine trifft, kann Bundestrainer Joachim Löw seine Mannschaft bereits am kommenden Mittwoch gegen Tschechien testen. Zum Abschluss kommt es am 17. November zum Duell gegen Spanien.

Datum Anpfiff Begegnung Ort 11. November 20.45 Uhr Deutschland - Tschechien Leipzig 14. November 20.45 Uhr Deutschland - Ukraine Leipzig 17. November 20.45 Uhr Spanien - Deutschland Sevilla

Deutschland: Der DFB-Kader im Überblick

Philipp Max von der PSV Eindhoven und der Augsburger Felix Uduokhai sind erstmals für das DFB-Team nominiert. Zudem wurde U21-Nationalspieler Ridle Baku (VfL Wolfsburg) aufgrund der Ausfälle von Marcel Halstenberg, Thilo Kehrer von Joshua Kimmich nachnominiert.