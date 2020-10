Nach dem 3:3 im Test gegen die Türkei geht es für das DFB-Team mit der Nations League in der Ukraine weiter. Wenn Ihr wissen wollt, wie Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream schauen könnt, lest den Artikel.

Deutschland trifft in der Nations League auf die Ukraine und der Gastgeber hat akute Personalprobleme. So fallen gleich sechs Spieler aufgrund einer Corona-Infektion aus, darunter alle Torhüter. Deshalb wird der 45 Jahre alte Torwarttrainer als Ersatzkeeper auf der Bank sitzen.

Deutschland gegen die Ukraine: Alle Infos zum Spiel

Das Spiel in der Nations League zwischen Deutschland und der Ukraine findet heute um 20.45 Uhr in Kiew statt. Spielort ist das Olympiastadion der Hauptstadt.

Nations League: Deutschland gegen Ukraine heute live im TV und Livestream

Die Nations League läuft live und exklusiv auf DAZN, es gibt aber eine Ausnahme. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft gibt es live bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Das Spiel des DFB-Team gegen die Ukraine läuft daher auf ARD.

Um 20.15 Uhr beginnt die Vorberichterstattung zum Spiel. Dann begrüßt Moderator Alexander Bommes mit dem Experten Bastian Schweinsteiger die Zuschauer. Das Spiel wird kommentiert von Florian Naß. Die ARD bietet das Spiel in der eigenen Mediathek auch im kostenlosen Livestream an.

Doch auch die DAZN-Nutzer müssen nicht auf das Spiel der deutschen Mannschaft verzichten. Ab 0 Uhr gibt es die komplette Begegnung im Re-Live. Lukas Schönmüller kommentiert die Partie beim Streamingdienst.

Nations League: Deutschland gegen Ukraine heute live in der ARD

Nations League live auf DAZN

Wie bereits angesprochen, gibt es alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live und exklusiv auf DAZN und alle, die noch keine Mitgliedschaft haben, können im ersten Monat das komplette Programm völlig kostenlos schauen. Erst nach Ablauf des kostenlosen Probemonat zahlt Ihr 11,99 Euro im Monat, bei der Möglichkeit, das Abo monatlich zu kündigen. Im Jahresabo kostet DAZN sogar nur 119,99 Euro.

Deutschland - Ukraine heute live: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Deutschland wartet noch immer auf den ersten Sieg in der Nations League. In der aktuellen Ausgabe gab es Unentschieden gegen die Schweiz und Spanien. Um sich für das Final Four zu qualifizieren, muss sich das DFB-Team Platz 1 sichern.