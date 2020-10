DFB-Team: Auf wen trifft Deutschland in der Länderspielpause?

Nach nur wenigen Bundesligaspieltagen steht bereits die nächste Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft absolviert sogar drei Spiele. Gegen wen das DFB-Team spielt und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Durch den gestrafften Zeitplan infolge der Corona-Pandemie werden in dieser Länderspielpause gleich drei Begegnungen ausgetragen. Zunächst trifft die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch im Freundschaftsspiel auf die Türkei.

Danach geht es Drei-Tages-Rhythmus weiter. Dann stehen die Partien in der Nations League an. Am Samstag trifft das Team von Bundestrainer Jogi Löw auf die Ukraine, ehe zum Abschluss am Dienstag gegen die Schweiz geht.

DFB-Team: Partien in der Länderspielpause

Heim Auswärts Deutschland Türkei Ukraine Deutschland Deutschland Schweiz

Nations League: Die Tabelle der Gruppe 4 in Liga A

Aktuell liegt Deutschland in der Nations League nur auf den dritten Rang. In den ersten beiden Spielen kam das DFB-Team gegen die Schweiz und Spanien nicht über ein 1:1. hinaus.

DFB-Präsident Fritz Keller stellte daher vor den Spielen klar: "Jetzt gibt's nur einen Weg: punkten und punkten! Wir können es uns nicht leisten, abzusteigen."

Platz Team Spiele Tore Diff. Punkte 1 Spanien 2 5:1 +4 4 2 Ukraine 2 2:5 -3 3 3 Deutschland 2 2:2 0 2 4 Schweiz 2 2:3 -1 1

DFB-Team: Länderspiele live im TV und Livestream

Das Freundschaftsspiel gegen die Türkei wird live im Free-TV bei RTL übertragen. Außerdem hat der Privatsender einen kostenpflichtigen Livestream über TVnow im Angebot.

Die Nations-League-Partien dagegen werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Sowohl das Duell gegen die Ukraine als auch das Match gegen die Schweiz wird in der ARD zu sehen sein. Darüber hinaus werden die Spiele im Livestream auf sportschau.de gezeigt.

DFB-Kader für die kommenden Länderspiele

Ursprünglich hatte Bundestrainer Jogi Löw 29 Spieler nominiert. Schalkes Suat Serdar verletzte sich jedoch in der Bundesliga gegen RB Leipzig und musste für die Länderspiele absagen.

Als Neulinge sind dagegen Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund) und Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach).