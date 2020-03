DFB-Team: Darum findet das Länderspiel gegen Italien nicht statt

Das Länderspiel zwischen dem DFB-Team und der italienischen Nationalmannschaft am 31.März wurde aufgrund des grassierenden Coronavirus abgesagt. SPOX erklärt euch die Hintergründe.

Nationalmannschaft: DFB-Länderspiel gegen Italien abgesagt

Der DFB muss das traditionsreiche Duell gegen Italien streichen. Das derzeit grassierende Coronavirus hat die Sportveranstaltungen in Europa komplett lahmgelegt. Folglich kann das Länderspiel der Deutschen nicht stattfinden. Einen Ersatztermin gibt es ebenfalls nicht. Der DFB teilte am 13. März mit, dass das Spiel am 31. März nicht stattfinden wird.

DFB-Team: Spiel gegen Italien als Härtetest geplant

Das Spiel gegen den Ex-Weltmeister war als Härtetest vor der EM 2020 geplant - die wegen der Coronavirus-Pandemie schon ins Jahr 2021 verschoben wurde. Zu Beginn hatte der DFB noch erklärt, die Partie gegen Italien, das als Epizentrum der Coronavirus-Fälle in Europa gilt, ohne Fans durchführen zu wollen. Selbst das ist inzwischen allerdings wegen der rasanten Verbreitung des Virus unmöglich geworden.

EM-Spielplan für Deutschland in 2021

Datum Heim Auswärts Ort offen wegen Corona / 1.Spieltag Frankreich Deutschland München offen wegen Corona / 2.Spieltag Portugal Deutschland München offen wegen Corona / 3. Spieltag Deutschland Playoffs A/D München

DFB-Team gegen Italien: Ein europäischer Klassiker

In den letzten drei Begegnungen der beiden Mannschaften bei großen Turnieren konnte sich die Squadra Azurra zweimal durchsetzen. Die Deutschen gewannen jedohch das letzte Aufeinandertreffen bei der EM 2016 nach Elfmeterschießen, als Jonas Hector das DFB-Team ins Halbfinale schoss. Unvergesssen bleibt aber auch das Halbfinale der Heim-WM 2006, als Fabio Grosso die Träume vom Titel der Deutschen begrub und das Sommermärchen beendete. Die Italiener schlugen wenig später Frankreich im Finale und krönten sich zum Weltmeister 2006 in Berlin.

Deutschland vs. Italien: Die letzten Drei Begegnungen bei großen Turnieren