DFB Präsident Fritz Keller will bei Länderspielen wieder Stehplätze anbieten

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will bei Länderspielen der Nationalmannschaft zukünftig wieder Stehplätze anbieten. Laut DFB-Präsident Fritz Keller soll es bei der kommenden Partie am 31. März in Nürnberg gegen Italien "wieder Stehplätze zu einem günstigen Preis" geben.

"Denn Fußball ist für jeden da. Und muss für jeden erschwinglich sein", sagte Keller dem kicker.

Mit Blick auf die EM-Endrunde im kommenden Jahr peilt Keller trotz der schweren Vorrundengruppe mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal den Einzug unter die besten Vier an.

Keller: "gerne auch im Endspiel"

"Es wäre fantastisch, im Halbfinale, und wenn es geht gerne auch im Endspiel, nach Wembley zurückzukehren", äußerte der 62-Jährige: "An den Ort, an dem wir vor bald 24 Jahren durch Tore unseres heutigen Direktors Nationalmannschaften und Akademie, Oliver Bierhoff, Europameister wurden."