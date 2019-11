U21, EM-Qualifikation: Deutschland gegen Belgien heute im LIVE-TICKER

Im ersten Heimspiel der EM-Qualifikation empfängt die U21-Nationalmannschaft um Trainer Stefan Kuntz heute Belgien. Hier könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

U21, Deutschland gegen Belgien im LIVE-TICKER: 0:1

Tore: 0:1 Vanhausden (26.)

Bes. Vorkommnisse: Vanhausden verschießt Elfmeter (34.)

37. Von der DFB-Elf ist aktuell offensiv fast gar nichts mehr zu sehen, auch die Chancen kommen fast ausschließlich im deutschen Strafraum zustande.

34. Vanheusden tritt zum Elfmeter an - und trifft nur den linken Pfosten! Von dort springt der Ball ins Toraus, Glück für das DFB-Team! Schubert hatte die Ecke, wäre aber vermutlich nicht mehr drangekommen.

32. Erst Pfosten für Belgien, dann Elfmeter! Aus der zweiten Reihe schießt Amuzu an den rechten Pfosten. Von dort springt der Ball auf Außen, wo Schlotterbeck unfair und ungeschickt mit einer Grätsche in den Zweikampf geht. Der Unparteiiische zeigt zurecht auf den Punkt.

29. Durch das Tor hat Belgien zusätzliches Selbstbewusstsein getankt und drückt nun sogar auf den zweiten Treffer. Nach einem Eckball kann Hack aber erstmal klären.

26. TOOOR! Deutschland - BELGIEN 0:1. Es hatte sich mit einer schwächeren Phase der Deutschen bereits angedeutet, dann geht Belgien tatsächlich in Führung. Nach einem Fehlpass von Hack steckt Openda wunderbar für den aufgerückten Innenverteidiger Vanhausden in den Sechzehner durch. Von links aus spitzem Winkel tunnelt er Schubert, der in der Szene nicht optimal wegkommt.

22. Grober Fehlpass im Vorwärtsgang von Schlotterbeck in die Füße von Openda. Janelt macht das im Zweikampf stark und kann die Situation im 1-gegen-1 bereinigen. Das war wichtig.

19. Super Freistoß von Eggestein, der Kilian am langen Pfosten findet. Er bekommt allerdings nicht mehr genug Kraft hinter den Ball. Svilar kann den Aufsetzer festhalten.

17. Ähnliche Szene auf der anderen Seite von Mangala, der nur nicht ganz so frontal mit dem langen Bein kommt. Dennoch gibt es auch hier vom Unparteiischen die Verwarnung.

15. Die erste Gelbe geht an Luca Kilian. Er geht mit gestrecktem Bein in den Zweikampf und trifft seinen Gegenspieler. Da gibt es keine zwei Meinungen.

13. Das war knapp! Geiger spielt einen klasse Ball auf Außen zu Baku, der von außen in den Fünfmeterraum flankt. Dort verlängert Nmecha auf den langen Pfosten. Eggestein kommt an den Ball und schließt direkt aus drei Metern ab, doch Svilar macht das kurze Eck zu und verhindert mit einer klasse Verteidigungstat den Einschlag.

11. Aktuell spielt sich ziemlich viel im Mittelfeld ab. Deutschland bekommt mal aus 25 Metern auf der linken Seite einen Freistoß zugesprochen. Schlotterbeck flankt aber zu nah ans Tor, leichte Beute für Belgiens Tormann.

8. Deutschland scheint sich jetzt vermehrt die Spielkontrolle zu sichern und lässt das Kunstleder durch die eigenen Reihen laufen. Die Belgier lauern, gehen aber mit fairer Härte gegen den Ball.

6. Jetzt auch die erste Chance für Deutschland. Schlotterbeck flankt von links auf den langen Pfosten, wo Nmecha lauert. Der Ball senkt sich über den Torwart hinweg, ist aber auch noch einen Tick zu hoch für die Wolfsburg-Leihgabe. Er kann das Spielgerät nicht mehr drücken, sodass der Ball knapp über das Tor geht.

4. Die Abseitsfalle der U21 greift gleich beim ersten Konter der Belgier nicht. Openda ist völlig frei auf rechts auf und davon und kommt von außen in den Sechzehner. Sein Abschluss aus spitzem Winkel landet nur im Außennetz, dennoch gehört die erste Chance den Roten Teufeln.

2. Deutschland kombiniert erstmals gut über die rechte Seite, nachdem Baku den Ball erobern konnte. Eggestein geht die Sache dann aber zu kompliziert an und vertendelt das Spielgerät.

1. Der Ball rollt im Schwarzwald-Stadion.

Vor Beginn: Übrigens: Das Match heute wird das letzte Spiel des Jahres in der EM-Quali der U21 sein, erst Ende März geht es dann für die DFB-Elf gegen Wales weiter.

Vor Beginn: Bei der U21 der Roten Teufel lief es zuletzt indes etwas durchwachsener. Fünf der letzten sieben Spiele verlor das Team, auf der anderen Seite steht nur ein einziger Sieg.

Vor Beginn: Auch von den letzten zehn Spielen hat Deutschlands U21 sieben gewonnen und zweimal unentschieden gespielt. Nur gegen Spanien musste sich das Team von Trainer Stefan Kuntz - wohlgemerkt im EM-Finale - geschlagen geben.

Vor Beginn: Bislang standen sich die deutsche und belgische U21 sieben Mal gegenüber. Die Bilanz spricht ganz klar für die DFB-Elf, die sechs Siege und ein Unentschieden einfahren konnte.

Vo Beginn: Mit der belgischen Auswahl wartet nun allerdings der Zweitplatzierte und möglicherweise stärkste Konkurrent der Gruppe auf unsere U21. Nach drei Spielen hat unsere Konkurrenz aus dem Nachbarland vier Zähler auf dem Konto. Gegen Wales mussten sie sich im ersten Gruppenspiel geschlagen geben (0:1).

Vor Beginn: Die Herren haben sich an diesem Wochenende mit einem 4:0-Sieg über Weißrussland bereits für die Europameisterschaft qualifiziert. Heute kann die U21 in ihrer EM-Quali ebenfalls einen Schritt in diese Richtung machen, hat danach allerdings noch einige weitere Partien vor der Brust.

Vor Beginn: Im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen Bosnien und Herzegovina hat Kuntz sein Team auf zwei Positionen umgebaut. Geiger und Nmecha starten für Handwerker und Özcan.

Vor Beginn: Auch Johan Walem hat sich entschieden: Svilar - Busi, Vanheusden, Bushiri, de Smet - Sambi Lokonga, Mangala, Bataille, Saelemaekers, Amuzu - Openda.

Vor Beginn: Die Aufstellungen sind bereits bekannt. So schickt Stefan Kuntz die Deutschen ins Rennen: Schubert - R. Baku, Kilian, N. Schlotterbeck, Janelt - Geiger, Fein, J. Eggestein, Hack - L. Nmecha, Serra.

Vor Beginn: Nach zwei Siegen aus zwei Spielen führt die deutsche U21 aktuell die Tabelle an. Der heutige Gegner Belgien folgt allerdings mit nur zwei Punkten Abstand und könnte theoretisch am DFB-Team vorbeiziehen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Deutschland und Belgien.

U21, EM-Qualifikation: Die Aufstellungen von Deutschland und Belgien

Deutschland: Schubert - R. Baku, Kilian, N. Schlotterbeck, Janelt - Geiger, Fein, J. Eggestein, Hack - L. Nmecha, Serra

Schubert - R. Baku, Kilian, N. Schlotterbeck, Janelt - Geiger, Fein, J. Eggestein, Hack - L. Nmecha, Serra Belgien: Svilar - Busi, Vanheusden, Bushiri, de Smet - Sambi Lokonga, Mangala, Bataille, Saelemaekers, Amuzu - Openda

Qualifikation U21-EM live: Deutschland gegen Belgien heute im TV und Livestream

Die heutige Begegnung zwischen Deutschland und Belgien könnt Ihr vollkommen kostenlos im TV verfolgen. Ab 15.40 Uhr begrüßen Euch auf ProSieben Moderator Christian Düren und Experte Rene Adler, zum Spielbeginn übernimmt dann Matthias Strach.

Gleichzeitg bieten ran.de und ProSieben kostenlose Livestreams an, die Ihr ganz einfach online empfangen könnt.

EM-Qualifikation der U21: Tabelle in Gruppe 9

Aus den bisherigen zwei Spielen konnte die deutsche Nationalmannschaft maximales Kapital schlagen und belegt mit sechs Punkten die Tabellenspitze.

Platz Nation Spiele Siege Remis Niederlagen Tore Tordifferenz Punkte 1 Deutschland 2 2 0 0 7:1 6 6 2 Belgien 3 1 1 1 4:2 2 4 2 Bosnien 3 1 1 1 4:2 2 4 4 Moldau 3 1 0 2 3:9 -6 3 5 Wales 3 1 0 2 3:7 -4 3

EM-Qualifikation der U21: Spielplan des DFB-Teams

Nach dem Duell mit Belgien warten noch sechs weitere Qualifikationsspiele auf das DFB-Team - aber erst im kommenden Jahr.