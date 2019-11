DFB-Team: Pressekonferenz mit Joshua Kimmich und Timo Werner vor EM-Quali im LIVE-TICKER

Am Samstag trifft die deutsche Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation auf Weißrussland. Vor dem Spiel in Mönchengladbach stellen sich Joshua Kimmich und Timo Werner den Fragen der Presse. Hier könnt ihr die PK im LIVE-TICKER verfolgen.

DFB-Team: Pressekonferenz vor EM-Quali mit Kimmich und Werner im LIVE-TICKER

Timo Werner über ...

... die Stimmung: "Die Stimmung ist gut, viele kennen sich von früher, sind im gleichen Alter. Es gibt keine für Grüppchen reservierte Tische oder so."

Joshua Kimmich über ...

... die Stimmung im Team: "Habe nicht das Gefühl, dass es eine Grüppchenbildung gibt, aber es gibt natürlich den einen oder anderen, mit dem man sich besser versteht. Am besten ist sie nach Siegen, dafür müssen wir sorgen.

... das Zusammentreffen mit BVB-Spielern: "Es war wenig Thema. Mit Nico kurz, mit Jule habe ich auch kurz gesprochen. Was soll man darüber auch sagen? Für uns war es sehr positiv, für Dortmund eher nix. (lacht) Wir haben hier gemeinsame andere Ziele."

... Bayern ohne Uli Hoeneß: "Er hat den Verein über viele Jahre geprägt, ihn da hingebracht, wo er heute ist. Aber es gibt bei jedem eine Zeit danach. Erst einmal wird aber auf jeden Fall etwas fehlen."

... Niklas Süle: "Ich hoffe, dass er das bis zur EM schafft. Das ist sein Ziel. Es ist immer gut, wenn man sich bei einer solchen Verletzung Ziele setzt und weiß, wofür man arbeitet. Wir sehen ihn jeden Tag am Trainingsgelände, wenn er behandelt wird. Er ist wirklich sehr positiv. Zum Heilungsverlauf kann ich nichts sagen, deshalb weiß ich nicht, ob die EM möglich ist. Ich traue es ihm auf jeden Fall zu."

... die Vorbereitung auf Weißrussland: "In der Vergangenheit hatten wir oft nur ein, zwei Trainingseinheiten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, uns auf dem Trainingsplatz etwas mehr kennenzulernen. Jetzt haben wir länger Zeit, mannschaftstaktische Dinge einzustudieren. Egal, wer danach als Gegner kommt."

... Timo Werner: "Ich kenne ihn, seit wir zwölf Jahre alt sind. Er wurde eigentlich in jedem Jahr Torschützenkönig. Auch heute: Egal wo er spielt, er macht immer Tore. Gerade hat er einen sensationellen Lauf. Ich finde beachtlich, wie viele Tore er noch vorbereitet, das finde ich für einen Spieler fast schon untypisch. So kann er einer Mannschaft auch sehr helfen."

... die Nationalelf: "Wir sind in erster Linie dafür verantwortlich, ob die Zuschauer kommen, ob wir sexy spielen oder nicht. Ich finde die Anstoßzeiten für Kinder und Familien etwas spät, als Kind war das auch für mich schwierig. Aber wir müssen gucken, dass die Leute ins Stadion kommen. Es findet ein gewisser Umbruch statt, wir konnten uns aufgrund der Ausfälle nicht einspielen. Aber es sind ordentliche Ansätze erkennbar, wir hatten auch schon richtig gute Spiele. Wir müssen es schaffen, mehr Konstanz in unser Spiel zu bekommen, so dass die, die zu Hause geblieben sind, es danach ein Stück weit bereuen."

... die Gerüchte um Pep Guardiola: "Ich weiß nicht, wie realistisch das ist oder wie der Plan mit Hansi Flick aussieht. Erst hatte man das Gefühl, dass nach der Pause ein neuer Trainer kommt, jetzt hört man, dass es bis zum Winter oder Sommer gehen kann. Das muss der Verein entscheiden. Ich kenne Guardiola, habe ihm viel zu verdanken. Er hat mich als Zweitligaspieler in der Champions League spielen lassen, unter ihm wurde ich Nationalspieler. Von daher würde ich mich dagegen nicht wehren."

... das Zusammenspiel im Mittelfeld: "Es ist schon so, dass wir beim DFB eine etwas andere Raumaufteilung haben als bei Bayern, sind im Spielaufbau anders positioniert. Ich spiele immer gern mit Leon Goretzka zusammen. Es hilft, wenn man die Stärken und Schwächen kennt und sich ergänzen kann. Aber das Spiel ist schon ein anderes."

... die Innenverteidigung: "Wir hatten gefühlt jedes Mal andere Spieler in der Innenverteidigung, jetzt ist auch noch Emre Can gesperrt. Aber jeder ist zurecht dabei und hat die Qualität zu spielen. Mal schauen, wer am Ende fit ist."

... die veränderte Hierarchie im Team: "Jeder einzelne muss mehr Verantwortung übernehmen und ist gefordert. Schade, dass wir immer wieder Verletzte und kranke Spieler hatten. Die Hierarchie entwickelt sich im Spiel. Ich war beim letzten Mal sogar Kapitän, was für mich etwas ganz Besonderes war. Insofern merkt man, dass die eigene Verantwortung größer wird."

... die letzten beiden Quali-Spiele: "Wir haben uns zwei Siege vorgenommen. Wenn wir das erste Spiel gewinnen, sind wir im besten Fall schon qualifiziert. Das Ziel ist klar: sechs Punkte!"

Es geht los! Wir erfahren vorab, dass alle Spieler trainieren konnten, inklusive Niklas Stark mit Gesichtsmaske. Jonathan Tah konnte auch individuell trainieren. Bei beiden muss man aber weiter abwarten.

Vor Beginn: Wir warten noch auf die Akteure, es sollte aber gleich losgehen.

Vor Beginn: Die Ausgangslage für das DFB-Team am kommenden Samstag gegen Weißrussland ist relativ klar. Ein Sieg über Belarus reicht, um das EM-Ticket vorzeitig zu lösen, wenn Nordirland im Parallelspiel gegen die Niederlande nicht gewinnt. Ein Remis reicht nur, wenn die Nordiren verlieren.

Vor Beginn: Läuft alles nach Plan, dürfen wir ab 12.30 Uhr den Antworten von Joshua Kimmich und Timo Werner auf die Fragen der anwesenden Medienvertreter lauschen. Mal schauen, ob das klappt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen aus dem DFB-Quartier in Düsseldorf zur donnerstäglichen Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft vor dem EM-Quali-Spiel in Gladbach gegen Weißrussland.

DFB-Team in der EM-Quali: Das Aufgebot für die letzten beiden Spiele

Tor: Manuel Neuer, Marc-Andre ter Stegen, Bernd Leno

Abwehr: Jonathan Tah, Jonas Hector, Lukas Klostermann, Matthias Ginter, Niklas Stark, Robin Koch, Nico Schulz

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Julian Brandt, Nadiem Amiri, Ilkay Gündogan, Emre Can, Sebastian Rudy, Leon Goretzka, Toni Kroos

Sturm: Timo Werner, Serge Gnabry, Luca Waldschmidt

EM-Quali: Wann und wo findet Deutschland gegen Weißrussland statt

Wettbewerb: EM-Qualifikation

EM-Qualifikation Spiel: Deutschland - Weißrussland

Deutschland - Weißrussland Datum: Samstag, 16. November 2019

Samstag, 16. November 2019 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Borussia Park, Mönchengladbach

Borussia Park, Mönchengladbach Schiedsrichter: Orel Grinfeld (Israel)

DFB-Team in der EM-Qualifikation: Tabelle der Gruppe C

Die Niederlande und Deutschland galten schon vor Beginn der EM-Quali als klare Favoriten in der Gruppe C. Allerdings ist Nordirland zwei Spiele vor dem Ende noch in Schlagdistanz. Am 7. Spieltag können jedoch das DFB-Team und die Elftal beide das EM-Ticket lösen. Sollte Nordirland nicht gewinnen, reicht Deutschland ein Sieg über Weißrussland. Der Niederlande reicht ein Remis gegen Nordirland.