DFB-Team: Klinsmann und Vogts finden Torwart-Diskussion positiv

Die ehemaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann und Berti Vogts finden die Torwart-Diskussion in der deutschen Nationalmannschaft leistungsfördernd. "Ich sehe das positiv, ähnlich wie damals mit Kahn und Lehmann. Wenn du zwei Weltklasse-Torhüter hast, kannst du nur glücklich sein", sagte Klinsmann am Rande des Legendenspiels gegen Italien in Fürth.

Auch Vogts sieht keinen Nachteil im Zweikampf zwischen Manuel Neuer und Marc-Andre ter Stegen um die Nummer eins. "Wir müssen dem lieben Herrgott danken, dass wir zwei solche Toptorleute haben", sagte Vogts.

Ex-Torhüter Roman Weidenfeller betonte, dass uns "viele Nationen beneiden" würden.

Ter Stegen hatte zuletzt seinen Unmut darüber geäußert, dass er zu wenig Chancen im DFB-Team bekomme. Bundestrainer Joachim Löw sicherte dem Schlussmann des spanischen Meisters FC Barcelona einen Einsatz am Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) im Länderspiel gegen Argentinien in Dortmund zu.

Löw stellte aber auch klar, dass bis zur EM 2020 sein Kapitän Neuer die Nummer eins sei, "wenn nichts Außergewöhnliches passiert".