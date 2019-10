DFB-Team: Kader, Team, Spieler, Ausfälle gegen Argentinien und Estland

In der Länderspielpause tritt das DFB-Team gegen Argentinien (Mi., ab 20 Uhr im LIVETICKER) und Estland (So., ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) an. Für die Spiele fallen jedoch einige Spieler verletzungsbedingt aus. Wir zeigen Euch den Kader der Nationalmannschaft sowie die Liste der Ausfälle.

Vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland am Sonntag bestreitet das Team von Joachim Löw am Mittwoch ein Testspiel gegen Argentinien in Dortmund. Aufgrund der vielen verletzungsbedingten Absagen stehen dem Bundestrainer jedoch nur 18 einsatzfähige Akteure zur Verfügung.

Am Montag reagierte der Löw auf die Verletztenmisere und nominierte neben Suat Serdar auch Robin Koch und Sebastian Rudy nach.

DFB-Team: Die einsatzfähigen Spieler gegen Argentinien

Nummer Spieler Position 1 Manuel Neuer Torwart 3 Suat Serdar Mittelfeld 4 Robin Koch Abwehr 5 Jonathan Tah Abwehr 6 Joshua Kimmich Mittelfeld 7 Kai Havertz Mittelfeld 10 Julian Brandt Mittelfeld 11 Marco Reus Mittelfeld 12 Bernd Leno Torwart 13 Lukas Klostermann Abwehr 14 Nadiem Amiri Mittelfeld 15 Niklas Süle Abwehr 16 Marcel Halstenberg Abwehr 17 Niklas Stark Abwehr 18 Sebastian Rudy Mittelfeld 19 Luca Waldschmidt Angriff 20 Serge Gnabry Angriff 22 Marc-Andre ter Stegen Torwart

DFB-Team: Timo Werner und Ilkay Gündogan gegen Estland im Kader?

Eine kleine Besserung der personellen Lage ist jedoch im Hinblick auf das Pflichtspiel gegen Estland in Sicht. Sowohl Timo Werner als auch Ilkay Gündogan könnten am Sonntagabend wieder zur Verfügung stehen.

Gündogan plagten zuletzt muskuläre Probleme, weswegen er nicht trainieren konnte. Gegen Argentinien soll deshalb kein Risiko eingegangen werden.

Bei Werner verhält es sich anders. Der RBL-Stürmer ist wegen eines grippalen Infekts nicht zur Nationalmannschaft angereist. Bei ihm kommt es auf dem Heilungsverlauf an, ob und wann er zur Mannschaft dazustößt.

DFB-Team: Auf diese Spieler muss Löw verzichten

Insgesamt fehlen Bundestrainer Löw in der Länderspielpause zwölf Nationalspieler, die allesamt wegen einer Blessur abgesagt haben. "Es ist sehr schade und tut uns weh, dass so viele Spieler fehlen. Wir wollten die junge Mannschaft einspielen, ich wollte viele Gespräche mit den Spielern führen, die zuletzt nicht dabei waren - leider sind sie noch immer nicht da und dazu fallen weitere aus. Wir können es nicht ändern und müssen das Beste daraus machen", zeigte sich Löw daher verständlicherweise etwas frustriert.

Vor Bekanntgabe des Aufgebots war bereits bekannt, dass die langzeitverletzten Leroy Sane (Kreuzbandriss), Julian Draxler und Thilo Kehrer (beide Fußverletzung) nicht dabei sein können. In den vergangenen Wochen gesellten sich zudem Leon Goretzka (Oberschenkelverletzung), Antonio Rüdiger (Leistenverletzung), Nico Schulz (Fußverletzung) und Kevin Trapp (Schulterverletzung).

Kurzfristig sagten dann noch Toni Kroos, Jonas Hector und Matthias Ginter ab. Kroos musste am vergangenen Samstag gegen Granada wegen Adduktoren-Problemen ausgewechselt werden. Bei Hector wurden neuromuskuläre Probleme als Ausfallgrund angegeben. Ginter ist der jüngste Verletzte. Der Gladbacher kugelte sich am Sonntag gegen Augsburg die Schulter aus und wird wohl länger fehlen.

DFB-Team: Die weiteren Länderspiele im Jahr 2019