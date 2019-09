DFB-Team: Krach im Tor - Bodo Illgner fordert Machtwort von Joachim Löw

Der frühere Fußball-Weltmeister Bodo Illgner hat im Torwartstreit zwischen Marc-Andre ter Stegen und Manuel Neuer ein rasches Einschreiten von Bundestrainer Joachim Löw gefordert und hält ein Szenario für denkbar, bei dem einer der beiden Weltklassekeeper aus dem Nationalmannschaftskader fliegt.



"Beide Torhüter haben mit Sicherheit ihren Anspruch auf die Nationalmannschaft, bringen hervorragende Leistungen. Nun sind die Trainer gefordert, ein Gleichgewicht zu finden", sagte Illgner der Tageszeitung Die Welt.

Sollte Löw im Disput um die Hierarchie im DFB-Tor keine Einigung herbeiführen können, sei es zugunsten einer "guten Atmosphäre" im DFB-Team "besser, wenn man auf einen der beiden verzichtet", so der Weltmeister von 1990.

Illgner würde dann einen Spieler als Ersatztorwart nominieren, "der leistungsmäßig Nummer drei oder vier ist, (...) um den Frieden in dieser Mannschaft zu gewährleisten".

Lehmann lobt ter Stegens Aussagen

Mit Jens Lehmann äußerte sich ein weiterer Ex-Nationaltorhüter zur Situation im DFB-Kasten. "Ich finde eigentlich ganz gut, dass er das gesagt hat", sagte der 49-Jährige in der TV-Sendung Sky 90. Zumal der Schlussmann des FC Barcelona "nichts gegen Manuel Neuer" gesagte habe. "Es war sehr ordentlich, was er alles gesagt hat", so Lehmann.

Deutschlands Keeper bei der WM 2006 ging sogar noch einen Schritt weiter und nannte ter Stegen als Vorbild für Feldspieler. "Ich finde, die Feldspieler könnten das auch mal äußern. 'Ich muss da jetzt mal spielen'", sagte Lehmann: "Dann regen sich vielleicht auch ein paar andere auf, aber das fehlt uns ja auch ein bisschen."

Gewinner & Verlierer der Länderspiele: Jogi Löw verspielt Pluspunkte © getty 1/20 Die Länderspielpause ist vorüber und Deutschland nicht mehr so souverän in der EM-Qualifikation positioniert wie noch zuvor. Wer hat beim 2:4 gegen die Niederlande und dem 2:0 gegen Nordirland überzeugt? Und wer nicht? SPOX zeigt die Gewinner & Verlierer. © getty 2/20 GEWINNER – MANUEL NEUER: Erhielt in beiden Spielen den Vorzug vor Marc-Andre ter Stegen, obwohl der Bundestrainer ursprünglich angedacht hatte, den Schlussmann des FC Barcelona in Nordirland zwischen die Pfosten zu stellen. © getty 3/20 War bei den vier Gegentreffern gegen die Niederlande schuldlos. Rechtfertigte dann das uneingeschränkte Vertrauen von Löw mit einer Glanzparade gegen die Nordiren. © getty 4/20 Trat außerdem außerhalb des Rasens als Kapitän und Sprachrohr auf. Nahm sich etwa nach dem Klassiker in Hamburg noch spät in der Nacht Zeit für die Fragen der Pressevertreter, nachdem er die Dopingprobe absolviert hatte. © getty 5/20 Mit anderen Worten: Aktuell gibt es keinen Grund mehr, Neuers Unantastbarkeit anzuzweifeln. Löw gab einmal mehr zu verstehen, dass er viel von ter Stegen halte, der frühere Mönchengladbacher aber weiterhin geduldig sein müsse. © getty 6/20 MARCEL HALSTENBERG: Kam gegen Nordirland notgedrungen zum Einsatz, weil sich Nico Schulz verletzte. Machte seine Sache auf der linken Abwehrseite jedoch sehr ordentlich. Der Leipziger gewann an die 90 Prozent seiner Zweikämpfe ... © getty 7/20 ... und schoss sein erstes Länderspieltor – ein ebenso wichtiges wie sehenswertes. Dürfte damit im Duell mit Jonas Hector um den Backup-Platz für Schulz deutlich vorne liegen. © getty 8/20 SERGE GNABRY: Traf in beiden Spielen jeweils einmal und schraubte seine tolle Torquote im Nationaldress (neun Treffer in zehn Einsätzen) weiter nach oben. Ist nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. © getty 9/20 Passend dazu sagte Löw schon vor dem Niederlande-Spiel: "Der Serge spielt bei mir immer." Ohne den verletzten Leroy Sane ist der Bayern-Star der neue Anführer der deutschen Offensive. © getty 10/20 ANTONIO RÜDIGER: Stand wegen Trainingsrückstands nach seiner Knieverletzung gar nicht im Kader. Sein Fehlen machte sich allerdings so bemerkbar, dass man ihn schon zu den Gewinnern zählen kann. © getty 11/20 Gilt als Löw-Liebling und dürfte in den kommenden Länderspielen an der Seite von Süle gesetzt sein. Ist in Sachen Zweikampfstärke und Spieleröffnung den restlichen Innenverteidigern deutlich voraus. Gibt mittlerweile auch beim FC Chelsea den Abwehrchef. © getty 12/20 VERLIERER – Matthias Ginter: Offenbarte große Defizite im Zweikampfverhalten und im Umgang mit Pressingsituationen. Dürfte keine Option mehr für die Startelf sein – zumindest dann nicht, wenn Löw mit einer Viererkette spielen lässt. © getty 13/20 Zog sich gegen Nordirland zu allem Überfluss auch noch eine Rippenprellung zu. Bezeichnend, dass es ohne ihn viel besser lief. Jonathan Tah, der gegen die Niederlande noch ins eigene Tor getroffen hatte, zeigte eine ansprechende Leistung. © getty 14/20 Toni Kroos: Sammelte mit seinem Elfer und passablem Zweikampfverhalten bei der Pleite gegen Oranje zwar kleine Pluspunkte, tauchte im Duell mit den Nordiren aber ab und konnte sich bei Neuer bedanken, dass dieser seinen Fehlpass ausbügelte. © getty 15/20 Trat unterm Strich nicht als Führungsspieler auf und hatte Glück, dass Gündogan seine Chance gegen Nordirland aufgrund einer Grippe nicht nutzen konnte. Obwohl er als einer Verlierer gilt, wird er unter Löw wohl weiterhin einen Freifahrtschein besitzen. © getty 16/20 Marco Reus: Knüpfte an seine enttäuschende Leistung mit dem BVB bei Union Berlin an und war bis auf einen nett getretenen Freistoß beim 2:0 in Belfast unsichtbar. Muss sich steigern, weil jüngere Spieler wie Brandt oder Havertz mit den Hufen scharren. © getty 17/20 Timo Werner: Kam mit großen Vorschusslorbeeren zur Nationalmannschaft, weil er infolge seiner Vertragsverlängerung bei RB Leipzig so stark in die Bundesliga-Saison gestartet war. Wurde den Erwartungen jedoch - wieder einmal - nicht gerecht. © getty 18/20 Besonders schwach sein Auftritt gegen Nordirland. Werner hatte mit nur 21 Ballaktionen kaum Bindung zum Spiel und vergab darüber hinaus zwei hochkarätige Möglichkeiten vor dem Tor der Briten. Muss weiter an sich arbeiten. © getty 19/20 Joachim Löw: Verlor mit seiner Spielweise gegen Nordirland Pluspunkte, die er sich nach der WM mühsam aufgebaut hatte. Zwölf Spiele nach der Schmach von Russland bleibt der Eindruck, dass das DFB-Team anfällig ist. © getty 20/20 Ohne den Sieg gegen Nordirland würde wohl wieder rege über Löws Zukunft diskutiert werden. Er muss in den nächsten Monaten einen klaren Spielstil präsentieren. Tief stehen und sich hinten reinstellen ist keine Philosophie, die Aufbruchstimmung erzeugt.

Köpke reagiert gelassen

Bundestorwarttrainer Andreas Köpke sieht die kritischen Aussagen von Neuer und ter Stegen gelassen. Er habe "kein Problem" damit, "denn da ist nichts unter die Gürtellinie gegangen", sagte der 57-Jährige der Zeitung Die Welt.

Er könne "die Unzufriedenheit von Marc-Andre verstehen. Aber es ist nun mal eine Position, auf der wir stark besetzt sind und man leider nicht jedem Torhüter gerecht werden kann", ergänzte Köpke, Assistent von Bundestrainer Joachim Löw.

Bernd Leno und Kevin Trapp seien in ihren Vereinen auch die Nummer eins und würden international spielen. "Wichtig ist", so Köpke, "dass Respekt da ist und wir im Hinblick auf die EM 2020 eine Mannschaft formen, die eng zusammensteht".

DFB-Team: Ter Stegen hatte Frust freien Lauf gelassen

Ter Stegen ("Es ist nicht einfach, eine Erklärung für das zu finden, was ich erlebe") hatte seinem Frust nach der erneuten Rolle als Bankdrücker bei den EM-Qualifikationsspielen gegen die Niederlande und in Nordirland freien Lauf gelassen und damit eine Reaktion bei Neuer ausgelöst.

"Er hat bei der Nationalmannschaft nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob uns das hilft. Wir sind eine Mannschaft und sollten alles dafür tun, dass wir als Mannschaft auftreten", konterte der Bayern-Keeper, dem Löw in den vergangenen Spielen weiter den Vorzug gegeben hatte.

Der Bundestrainer hat sich bislang noch nicht zu ter Stegens Kritik geäußert. Nach dem Vorrunden-Aus bei der WM 2018 hatte er dem Ex-Gladbacher für die EM-Qualifikation mehr Spielzeit in Aussicht gestellt. Ter Stegen kam seitdem aber nur in einem Testspiel gegen Peru (2:1) in der Startelf des DFB zum Einsatz.