Julian Brandt mit Einsatzzeiten unzufrieden: "Zehn Minuten nicht mein Anspruch"

Julian Brandt hat sich unzufrieden über seine Joker-Rolle im DFB-Team geäußert. Der Offensivspieler von Borussia Dortmund hofft auf mehr Einsatzzeit.

"Zehn Minuten zu spielen ist natürlich nicht mein Anspruch. Das ist klar", sagte Brandt, der beim 2:4 gegen die Niederlande am Freitag in der 84. Minute für Matthias Ginter aufs Feld kam, bei Sport1.

Netzreaktionen zur Niederlage im Klassiker: Zombie Nation passt zum deutschen Umschaltspiel © getty 1/11 Deutschland hat nach einer katastrophalen zweiten Halbzeit eine 1:0-Führung hergeschenkt und ist schließlich mit 2:4 gegen die Niederlande unter die Räder gekommen. So reagiert das Netz. © twitter.com/Schmiso 2/11 Der HSV erlebte ebenfalls schon bessere Zeiten im Volksparkstadion. Nach dem verpassten Wiederaufstieg in der vergangenen Saison dümpeln die Rothosen noch immer in der 2. Bundesliga herum. © twitter.com/timartmann 3/11 Einer für die Wortwitz-Liebhaber darf natürlich auch nicht fehlen! So kann man die Choreo der DFB-Anhänger auch missbrauchen. © twitter.com/fums_magazin 4/11 Zur Erklärung: Zombie Nation ist der Musikproduzent der neuen Torhymne "Kernkraft 400". © twitter.com/MSneijder 5/11 So schlimm ist es nun auch wieder nicht! Selbst bei einer Niederlage gegen Nordirland kann sich Deutschland noch für die EM 2020 qualifizieren. © twitter.com/Dr_MedBall 6/11 Ob die ausgebootenen Jerome Boateng und Mats Hummels die Null gehalten hätten, werden wir wohl nie erfahren ... © twitter.com/_Poppler 7/11 In der zweiten Hälfte kamen nach der Defensivleistung Flashbacks von der verkorksten WM 2018 auf. Den BVB und Borussia Mönchengladbach als "kleine Klubs in Europa" zu bezeichnen, ist allerdings gewagt. © twitter.com/zuckerbienchen_ 8/11 Holt die Ringe raus! Das kann selbst den niedergeschlagenen Fußballfan nach der Pleite gegen den Erzrivalen wieder aufmuntern. © twitter.com/dirk_adam 9/11 Nach der Partie wurden die Stimmen nach einem Videoschiedsrichter in der EM-Quali größer. Dieser sorgt aber bekanntlich auch nicht gerade für Ruhe ... © twitter.com/prof_buehle 10/11 Dieser gehört inzwischen schließlich zum Inventar der Nationalmannschaft. Kaum auszumalen, wie ohne Neuer Gegentore "zelebriert" werden. © https://www.instagram.com/originaltrollfootball 11/11 Bundestrainer Joachim Löw muss sich nach der bitteren Niederlage wohl wieder starker Kritik unterziehen.

Für das so wichtige EM-Qualifikationsspiel in Nordirland am Montag (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) erhofft sich der 23-Jährige mehr Spielzeit: "Ich kann mir gut vorstellen, dass gegen Nordirland vielleicht ein Systemwechsel kommt und wir vielleicht nicht mit einer Fünferkette, sondern einer Viererkette spielen – und der ein oder andere von der Bank in die Startelf kommt. Ich hoffe es", so Brandt.

Der Neu-Dortmunder hat bisher insgesamt 26 Länderspiele absolviert. Zuletzt in einem Pflichtspiel in der Startelf stand Brandt vor fast zwei Jahren, beim WM-Qualispiel gegen Aserbaidschan (5:1) im Oktober 2017. In der laufenden EM-Quali kam er bisher nur auf zwei Kurzeinsätze.