U21-EM-Qualifikation: Gruppen, Termine und Infos

Nach der EM 2019 ist für die U21-Junioren vor der EM-Quali für die Endrunde 2021. Welche Gruppen es gibt, wann die Spiele stattfinden und auf welche Gegner das DFB-Team trifft, erfahrt Ihr von SPOX.

Die U21-EM findet im Juni 2021 in Slowenien und Ungarn statt.

U21: Der Modus der EM-Qualifikation

Gelost wurden am 11. Dezember 2018 in Nyon neun Gruppen. Davon sind in acht Gruppen jeweils sechs Teams vertreten, in der neunten Gruppe duellieren sich fünf Mannschaften. In Hin- und Rückspielen ermitteln die Teams eine abschließende Gruppentabelle.

Wer in dieser Tabelle ganz oben landet, ist automatisch für die EM 2021 in Slowenien und Ungarn qualifiziert. Ebenso geht es den beiden besten Gruppenzweiten, die restlichen Gruppenzweiten landen in den Play-offs, in denen die letzten vier Teilnehmer ermittelt werden. Slowenien und Ungarn sind als Gastgeber bereits qualifiziert.

U21-EM-Quali: Die deutsche Gruppe

Die deutsche Gruppe ist Gruppe neun und besteht aus lediglich fünf Teams. Eine Partie hat bereits im März stattgefunden. Die aktuelle Tabelle der deutschen Gruppe sieht so aus:

Platz Team Spiele Tore Punkte 1. Bosnien und Herzegowina 1 4:0 3 2. Deutschland 0 0:0 0 Belgien 0 0:0 0 Wales 0 0:0 0 5. Republik Moldau 1 0:4 0

Özil, Boateng, Berg und Co. - Das war die Mannschaft der U21-EM 2009 © getty 1/24 Vor 10 Jahren sorgte die deutsche U21 für Furore und holte sich den EM-Titel. Doch auch andere Nationen hatten einige spätere Stars im Kader. SPOX präsentiert die beste Mannschaft des Turniers. Insgesamt wurden 23 Spieler ins Team gewählt. © getty 2/24 Tor - SERGIO ASENJO (Spanien): Scheiterte mit den Iberern bereits in der Gruppenphase, spielte sich aber dennoch ins Blickfeld der Top-Klubs. Nach der EM ging es zu Atletico. Seit 2014 steht er bei Villareal unter Vertrag und kommt auf 222 LaLiga-Spiele. © getty 3/24 ANDREA CONSIGLI (Italien): Ähnlich sieht die Vita des 32-Jährigen von Sassuolo aus. 2014 ging es von Bergamo zu seinem jetzigen Klub, insgesamt stehen 335 Serie-A-Partien auf seinem Konto. © getty 4/24 MANUEL NEUER (Deutschland): Der Beginn einer großen Karriere: 2011 der Wechsel zu den Bayern, 2013 Champions-League-Sieger, 2014 Weltmeister, 7 Mal deutscher Meister. Hat im Kampf um die Nummer eins gegen Marc-Andre ter Stegen noch knapp die Nase vorne. © getty 5/24 Abwehr - ANDREAS BECK (Deutschland): Das VfB-Urgestein stand in allen 5 Turnierspielen über 90 Minuten auf dem Feld. Nach Stationen in Hoffenheim und Besiktas kehrte Beck 2017 zu den Schwaben zurück. Nach dem Abstieg wurde sein Vertrag nicht verlängert. © getty 6/24 JEROME BOATENG (Deutschland): Auch er spulte auf dem Weg zum Titel alle Spiele ab. Ein Jahr später ging es zu Manchester City. Beim FC Bayern reifte er zu einem der besten Innenverteidiger der Welt. Im Sommer werden sich die Wege wohl trennen. © getty 7/24 BENEDIKT HÖWEDES (Deutschland): Bildete mit Boateng die Innenverteidigung bei der EM und sorgte dafür, dass das DFB-Team nur 1 Gegentreffer kassierte. Der Ur-Schalker wurde 2017 nach Querelen mit Tedesco zu Juve ausgeliehen. Nun bei Lokomotive Moskau. © getty 8/24 SALVATORE BOCCHETTI (Italien): Ein Jahr nach der EM ging es für den Innenverteidiger aus der Jugend von Ascoli für stolze 9,5 Millionen nach Kasan. Auch dort entwickelte er sich zu einem Leistungsträger und bestritt 5 Länderspiele. Momentan vereinslos. © getty 9/24 MARCO MOTTA (Italien): Dem damaligen U21-Kapitän war keine große Karriere vergönnt. Nach der EM sicherte sich der AS Rom den Rechtsverteidiger, der in der Folge mehrmals verliehen und zeitweise vereinslos war. Aktueller Klub: Omonia Nikosia. © getty 10/24 MICAH RICHARDS (England): Galt viele Jahre als eines der größten Talente des englischen Fußballs, schaffte es aber bei den Cityzens nie, dauerhaft zu überzeugen. 2015 ging es zu Aston Villa, auch dort steht Richards nun auf dem Abstellgleis. © getty 11/24 MIKAEL LUSTIG (Schweden): Ein echtes Urgestein bei den Skandinaviern und bereits vor der EM eine feste Größe in der A-Mannschaft mit insgesamt 75 Länderspielen. Nach sieben Jahren bei Celtic Glasgow wechselt Lustig zur kommenden Saison zur KAA Gent. © getty 12/24 Mittelfeld - EMIR BAJRAMI (Schweden): Nur wenige werden sich wohl noch an ihn erinnern: Aus der schwedischen Liga wagte er 2010 den Sprung zu Twente Enschede, bereits fünf Jahre später ging es zurück zu Elfsborg. 2019 beendete Bajrami seine Karriere. © getty 13/24 RASMUS ELM (Schweden): In den Jahren nach der EM eines der Aushängeschilder des schwedischen Fußballs. Kommt auf 39 A-Länderspiele und feierte in Russland bei ZSKA Moskau zwei Meisterschaften. Seit vier Jahren wieder in seiner Heimat bei Kalmar aktiv. © getty 14/24 SERGEY KISLYAK (Weißrussland): Obwohl die Weißrussen bei der EM nur 1 Punkt holten, konnte der Abräumer auf sich aufmerksam machen. Spielte unter anderem schon in Russland, der Türkei und Kasachstan - mit überschaubarem Erfolg. © getty 15/24 JAMES MILNER (England): Eine der Konstanten des englischen Fußballs krönte seine Karriere mit dem Champions-League-Titel mit den Reds. Für diese ist er seit 2015 aktiv. 522 Premier-League-Spiele sprechen eine deutliche Sprache. © getty 16/24 FABRICE MUAMBA (England): Tragisch ist das Schicksal des 31-Jährigen. Bei einem Spiel der Bolton Wanderers im Jahr 2012 bricht Muamba zusammen, sein Herz bleibt für 78 Minuten stehen. Im Krankenahaus kann er gerettet werden und beendet seine Karriere. © getty 17/24 MARK NOBLE (England): Seit seiner Jugend im Verein ist Noble eine absolute Legende bei West Ham United. Im Dezember verlängerte er seinen Vertrag bis 2021 und wird seine Karriere definitiv bei den Hammers beenden. © getty 18/24 RAUL GARCIA (Spanien): Auch Garcia kann auf eine beachtliche Karriere zurückblicken, auch wenn es im Nationalteam nicht für den Durchbruch reichte. 7 Jahre war er bei Atletico, 2015 ging es zu Bilbao. In LaLiga traf er bereits 82 Mal. © getty 19/24 Sturm - ROBERT ACQUAFRESCA (Italien): Für Spieler wie ihn wurde der Begriff Wandervogel erfunden. Nach der EM ging es für großes Geld und mit hohen Erwartungen nach Genua. Viele Vereine und Leihen später spielt der Mittelstürmer seit 2017 beim FC Sion. © getty 20/24 SEBASTIAN GIOVINCO (Italien): Nachdem die Zeit des 1,64-Meter-Stürmers bei Juve nicht von Erfolg geprägt war, startete er ab 2015 in Toronto so richtig durch. In 4 Jahren traf er 68 Mal. Mittlerweile spielt er bei Al-Hilal, für 10 Millionen im Jahr. © getty 21/24 MARCUS BERG (Schweden): Erzielte die mit Abstand meisten Treffer der EM und wurde zum Spieler des Turniers gewählt. Dann schlug der HSV für 10 Millionen zu, Berg floppte und war 3 Jahre später ablösefrei wieder weg. Aktuell bei Al-Ain aktiv. © getty 22/24 OLA TOIVONEN (Schweden): Auch Bergs Teamkollege steuerte drei Treffer zum Halbfinaleinzug bei. Gehörte bei der WM 2018 zu Schwedens Stammpersonal, als es bis ins Viertelfinale ging. Seitdem lässt Toivonen seine Karriere in Melbourne ausklingen. © getty 23/24 MESUT ÖZIL (Deutschland): Manche lieben ihn, manche hassen ihn. Begnadeter Fußballer, der viele Erfolge feierte, aber fast nie unumstritten war. Seit 6 Jahren bei Arsenal, ein Abgang scheitert vor allem an seinem astronomischen Gehalt. © getty 24/24 ZORAN TOSIC (Serbien): Sorgte in der Rückrunde 2009/10 beim 1. FC Köln für Furore, ehe es zurück zu United ging. Der ultimate Durchbruch gelang ihm aber nicht. Nach 7 Jahren bei ZSKA Moskau wieder für Partizan in seiner Heimat Serbien am Ball.

U21-EM: Die restlichen Gruppen der Qualifikation

Hier sind alle anderen Gruppen der Qualifikation in der Übersicht:

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8 Irland Liechtenstein Kosovo Griechenland Serbien Kasachstan Weißrussland Dänemark Schweden Slowakei Türkei Litauen Polen Nordmazedonien Republik Zypern Rumänien Island Schweiz Albanien Tschechien Russland Israel Niederlande Ukraine Italien Frankreich Andorra Schottland Bulgarien Spanien Norwegen Finnland Armenien Georgien Österreich Kroatien Lettland Montenegro Portugal Nordirland Luxemburg Aserbaidschan England San Marino Estland Färöer Gibraltar Malta

U21-EM-Quali: Die Termine

Gespielt wird die Gruppenphase Qualifikation vom 20. März 2019 bis zum 13. Oktober 2020. Die Play-offs finden am 9. und 17. November 2020 statt.

Die EM findet dann 2021 vom 16. bis 30. Juni statt.

© getty

DFB-Team, U21: Der Kader für das Spiel gegen Wales

Für den EM-Quali-Auftakt gegen Wales hat Trainer Stefan Kuntz folgende Spieler in die U21 berufen:

Position Name Verein Torhüter Eike Bansen SV Zulte-Waregem (Belgien) Torhüter Lennart Grill 1. FC Kaiserslautern Torhüter Markus Schubert FC Schalke 04 Verteidigung Felix Agu VfL Osnabrück Verteidigung Maxime Awoudja VfB Stuttgart Verteidigung Louis Breyer Borussia Mönchengladbach Verteidigung Julian Chabot Sampdoria Genua (Italien) Verteidigung Tim-Henry Handwerker 1. FC Nürnberg Verteidigung Vitaly Janelt VfL Bochum Verteidigung Luca Kilian SC Paderborn Verteidigung Nico Schlotterbeck SC Freiburg Mittelfeld Ridle Baku FSV Mainz 05 Mittelfeld Dzenis Burnic Dynamo Dresden Mittelfeld Niklas Dorsch 1. FC Heidenheim Mittelfeld Adrian Fein Hamburger SV Mittelfeld Dennis Geiger TSG 1899 Hoffenheim Mittelfeld Salih Özcan Holstein Kiel Angriff Makana Baku Holstein Kiel Angriff Johannes Eggestein Werder Bremen Angriff Robin Hack 1. FC Nürnberg Angriff Mats Köhlert Willem II (Niederlande) Angriff Lukas Nmecha VfL Wolfsburg Angriff Janni Serra Holstein Kiel

Erfahrung im Team von Kuntz konnten aus diesem Kader lediglich Markus Schubert (1 Spiel), Johannes Eggestein (6), Lukas Nmecha (4) und Janni Serra (11) sammeln.