U21: Deutschland gegen Griechenland heute im LIVE-TICKER

Bevor die EM-Qualifikation losgeht, bestreitet die deutsche U21 heute noch ein Testspiel gegen Griechenland. Hier verfolgt Ihr die Partie aus Zwickau im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

U21: Deutschland gegen Griechenland heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zwischen den beiden Quali-Spielen (10. Oktober) ist übrigens noch ein Testspiel gegen die spanische U21 angesetzt. Dort gibt es also ein Wiedersehen mit dem Finalgegner der U21-EM im diesjährigen Juni.

Vor Beginn: In der EM-Quali geht es dann zuerst in Wales gegen die dortige U21, rund einen Monat später (15. Oktober) ist die DFB-Elf in Bosnien-Herzegowina gefordert.

Vor Beginn: Heute steht für die neuformierte Nachwuchsmannschaft von Trainer Stefan Kuntz die Generalprobe für die am Dienstag startende EM-Qualifikation an.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Freundschaftsspiel der U21 in Zwickau gegen Griechenland!

DFB-Team: Der neue Kader der U21

Nur vier Spieler mit Erfahrung in der U21 stehen im Kader für das heutige Testspiel und den Quali-Auftakt gegen Wales. Markus Schubert (ein Spiel), Johannes Eggestein (sechs), Lukas Nmecha (vier) und Janni Serra (elf) kennen bereits das Gefühl, den Bundesadler auf der Brust zu tragen. Der komplette Kader:

Position Name Verein Torhüter Eike Bansen SV Zulte-Waregem (Belgien) Torhüter Lennart Grill 1. FC Kaiserslautern Torhüter Markus Schubert FC Schalke 04 Verteidigung Felix Agu VfL Osnabrück Verteidigung Maxime Awoudja VfB Stuttgart Verteidigung Louis Breyer Borussia Mönchengladbach Verteidigung Julian Chabot Sampdoria Genua (Italien) Verteidigung Tim-Henry Handwerker 1. FC Nürnberg Verteidigung Vitaly Janelt VfL Bochum Verteidigung Luca Kilian SC Paderborn Verteidigung Nico Schlotterbeck SC Freiburg Mittelfeld Ridle Baku FSV Mainz 05 Mittelfeld Dzenis Burnic Dynamo Dresden Mittelfeld Niklas Dorsch 1. FC Heidenheim Mittelfeld Adrian Fein Hamburger SV Mittelfeld Dennis Geiger TSG 1899 Hoffenheim Mittelfeld Salih Özcan Holstein Kiel Angriff Makana Baku Holstein Kiel Angriff Johannes Eggestein Werder Bremen Angriff Robin Hack 1. FC Nürnberg Angriff Mats Köhlert Willem II (Niederlande) Angriff Lukas Nmecha VfL Wolfsburg Angriff Janni Serra Holstein Kiel

DFB-Team, U21: Die kommenden Spiele

In der Gruppe 9 der EM-Qualifikation trifft die deutsche U21 auf Bosnien, Belgien, Wales und Moldawien. Nur die Gruppenersten und der Beste aller Gruppenzweiten sind direkt für die Endrunde 2021 in Slowenien und Ungarn qualifiziert, die acht weiteren Zweitplatzierten ermitteln in den Playoffs die restlichen vier Plätze. Erstmals wird die EM mit 16 Mannschaften ausgetragen.