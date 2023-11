FC Bayern München - Serge Gnabry auch gegen FC Kopenhagen nur Bankdrücker: Aber wann?

Auch im unbedeutenden Gruppenspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen den FC Kopenhagen entschied sich Thomas Tuchel gegen einen Startelfeinsatz von Serge Gnabry. Dessen Lage ist durchaus verzwickt.

Also tüftelte Tuchel an der Abwehr herum, in die Mannschaftsteile davor wollte er aber dann nicht mehr allzu sehr eingreifen. Denn: "Wir waren schon gezwungen, dreimal zu wechseln, da wollten wir nicht noch mehr machen. Das ist dann auch irgendwann nicht mehr fair. Wenn du dann fünf, sechs, sieben Spieler wechselst, haben die auch untereinander keinen Rhythmus", sagte der Coach vor der Partie bei DAZN .

Gnabry musste sich bis zur 64. Minute gedulden, ehe er ins Spiel kam. Allzu auffällig war er dann bei seinen 20 Ballaktionen nicht, wenngleich man ihm die Bestrebung durchaus ansah, den festgefahrenen Spielverlauf verändern zu wollen. "Ich weiß, dass Serge gerade ein bisschen hinterher hängt nach seiner Verletzung", sagte Tuchel vor Anpfiff und wiederholte dann das, was er zu Gnabry bereits auf der Pressekonferenz vor der Begegnung erzählt hatte: "Er hat eine überragende Vorbereitung für uns gespielt und uns letztes Jahr durch die ganze Saison am Ende getragen mit seinen Toren."

Aber: "Wir merken nach dem Handbruch, dass die Leichtigkeit und das Verständnis, mit der Schiene zu spielen, noch nicht so da war. Für ihn gilt es jetzt, Biss zu zeigen. Alles, was er jetzt bekommt, heißt: Scheuklappen drauf und intensiv sein. Darüber muss er sich Sicherheit holen."

Gnabry muss sich aktuell hinten anstellen und hat nicht nur in Tel einen Konkurrenten. Tuchel verdeutlichte mit Bezug auf den 28-Jährigen ohne Umschweife, dass sich andere Spieler "auf seiner Position festgespielt" hätten. Sané und Kingsley Coman haben bislang schlicht zu sehr überzeugt, so dass es für den Trainer wenig Anlass gibt, dort zu wechseln. Ganz vorne, auf der für Gnabry ebenfalls in Frage kommenden Neuner-Position, führt freilich kein Weg an Harry Kane vorbei.

© getty

FC Bayern München: Serge Gnabry und das alte Lied

Dass dies kein leichtes Unterfangen für Gnabry wird, zeigte sein abermaliger Bankplatz am Mittwochabend. Es ist ohnehin ein altes Lied bei ihm: Die mangelnde Konstanz ist seit jeher ein steter Begleiter in seiner Zeit beim FC Bayern gewesen.

Selbst in der vergangenen Spielzeit, in der ihm in 47 Pflichtspielen starke 17 Tore und zwölf Vorlagen gelangen, hatte Gnabry Durchhänger. Und die dauerten einige Zeit an, so wie es derzeit auch wieder den Anschein hat.

Gut möglich, dass sich für Gnabry erst in zwei Wochen beim Aufeinandertreffen mit Manchester United die nächste Gelegenheit ergibt, von Beginn an Werbung für sich zu machen. Bis dahin stehen voraussichtlich nur Einsätze als Einwechselspieler in Aussicht. Als Joker war er für die Bayern schon oft wertvoll. Es ist nun gänzlich an ihm, sich aus der momentanen Lage zu befreien.