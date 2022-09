Konkurrenzkampf beim FC Bayern München: Dreimal spannend

Aktuell toben beim FC Bayern München drei harte Konkurrenzkämpfe. Nach dem 2:0-Sieg zum Champions-League-Auftakt bei Inter Mailand ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme mit drei Thesen.

Kapitän Manuel Neuer ist im Tor selbstverständlich gesetzt, genau wie Schatten-Kapitän Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. Auf den beiden Außenverteidigerpositionen gibt es für Alphonso Davies und Benjamin Pavard aktuell keine ernsthaften Herausforderer. Spannend ist der Konkurrenzkampf dagegen in der Innenverteidigung, auf der Sechs neben Kimmich sowie in der vierköpfigen Offensive.

FC Bayern: Matthijs de Ligt muss fortan gesetzt sein

Rein rational gesehen hatte der FC Bayern München im Sommer eigentlich keinen Bedarf an einem neuen Innenverteidiger. Mit Lucas Hernandez und Dayot Upamecano standen bereits zwei international erprobte Kandidaten zur Verfügung, der vorwiegend rechts eingesetzte Benjamin Pavard äußerte wiederholt seinen Wunsch nach einem Zentrums-Wechsel und außerdem gab es noch den (mittlerweile abgewanderten) hochtalentierten Tanguy Nianzou.

Trainer Julian Nagelsmann war mit der Zusammenstellung der Innenverteidigung aber trotzdem unzufrieden, ihn störte vor allem das Fehlen eines kommunikationsstarken Abwehrchefs. Die Entwicklung in diese Rolle traute er keinem seiner bisherigen Spieler zu. Nach Informationen von SPOX und GOAL war die Verpflichtung eines Abwehrchefs deshalb schon früh absolute Transfermarkt-Priorität.

Und Nagelsmanns Wunsch wurde erfüllt: Mit Matthijs de Ligt bekam er für 67 Millionen Euro den womöglich zukunftsträchtigsten Abwehrchef der Welt. Einst schon im Alter von 19 Jahren Kapitän von Ajax Amsterdam, bei Juventus Turin unter Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci weiterentwickelt, trotzdem erst 23.

FCB-Noten: Ein Mittelfeldspieler so gut wie Sané - Offensiv-Star fällt klar ab © getty 1/17 Der FC Bayern München hat am ersten Spieltag der Champions League 2:0 gegen Inter Mailand gewonnen. Neben Leroy Sané präsentierte sich auch ein Mittelfeldspieler in Galaform. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/17 MANUEL NEUER: Musste zwei Bälle halten und hielt beide sicher. Hatte aber auch ein bisschen Glück, dass er bei seinem Ausflug den Ball dann doch nicht an Lautaro Martínez verlor. Note: 3,5. © imago 3/17 BENJAMIN PAVARD: Sehr emsig und umtriebig, die nächste gute Leistung des Rechtsverteidigers. Hatte zusammen mit Kimmich die meisten Ballaktionen, wurde immer wieder gesucht, machte oft viel draus. Note: 2,5. © imago 4/17 MATTHIJS DE LIGT: Sehr kommunikationsstark, sehr resolut in der Defensive, schöne Spieleröffnungen. Deutete an, wieso der FC Bayern ihn unbedingt haben wollte. Note: 2,5. © imago 5/17 LUCAS HERNANDEZ: Eigentlich der mittlerweile gewohnte Stabilisator vor der Abwehr. Ein großer Bock bei Correas Chance. Wurde unmittelbar danach ausgewechselt. Schade um den letzten Eindruck. Note: 3,5. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Wirkte konzentrierter als zuletzt, auch engagiert im Zweikampf. Aber das Spiel floss dennoch ein wenig an ihm vorbei. Zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einer Schwächephase. Note: 4. © getty 7/17 JOSHUA KIMMICH: Begann mit ungewohnten Fehlpässen, allerdings korrigierte er einen Fehler mit einem starken Ballgewinn wieder selbst. Dann sehr starkes Stellungsspiel in der Defensive. Überragende Übersicht und toller Pass auf Sané vorm 1:0. Note: 1,5. © imago 8/17 MARCEL SABITZER: Bayerns fleißigster Defensiv-Zweikämpfer und bester Balldieb, sehr stark und wertvoll im Spiel gegen den Ball. Mit Pech bei seinem Torschuss in der 36. Minute. Baute in der zweiten Halbzeit etwas ab. Note: 2,5. © imago 9/17 THOMAS MÜLLER: Präsentierte sich zu Beginn fast schon als Pressingmonster, als er ein paar starke Ballgewinne zeigte. Viel unterwegs, gutes Zusammenspiel mit Leroy Sané. Note: 3. © imago 10/17 KINGSLEY COMAN: Genialer Doppelpass mit Sané vorm 2:0, er und Pavard spielten die meisten Pässe ins Angriffsdrittel. Aktivposten. Note: 3. © imago 11/17 LEROY SANE: Präsentierte sich endlich wie jener Leroy Sané, wie ihn sich der FCB wünscht. Sehr spiel- und lauffreudig, verlangte oft den Ball, bekam ihn fast zu selten. Überragende Annahme vorm 1:0, sehr starker Doppelpass mit Coman vorm 2:0. Note: 1,5. © getty 12/17 SADIO MANE: Es war nicht sein Spiel. Ähnlich wie zuletzt bei Union Berlin lange eher defensiv positioniert, nur ein (harmloser) Schuss, der unaktivste von Bayerns Offensivquartett. Note: 4,5. © imago 13/17 LEON GORETZKA: Kam nach einer Stunde für Sabitzer, leitete mit viel Übersicht mit seinem Pass von der Strafraumkante das 2:0 ein. Auch danach noch ein Torschuss. Bewarb sich für den Stammplatz neben Kimmich. Note: 2,5. © getty 14/17 DAYOT UPAMECANO: Kam für de Ligt, eine kleine Unkonzentriertheit in der Schlussphase, die aber unbestraft blieb. Note: 3,5. © getty 15/17 SERGE GNABRY: Kam 15 Minuten vor Schluss für Coman, schaffte immerhin noch einen Torschuss. Ohne Bewertung. © getty 16/17 JAMAL MUSIALA: Durfte ab der 83. Minute ran und bescherte Sané die verdienten Ovationen. Ohne Bewertung. © getty 17/17 JOSIP STANISIC: Kam für Lucas Hernández, führte sich mit einem gewonnen Zweikampf ein. Ohne Bewertung

Bisher setzte Nagelsmann de Ligt aber eher sporadisch ein: Bei den ersten sieben Saisonspielen stand er lediglich dreimal in der Startelf. Der Niederländer sollte verständlicherweise behutsam an das neue Umfeld herangeführt werden. Gleichzeitig machten es seine Rivalen Upamecano und Hernandez gut, wenngleich sie sich auch vereinzelte Aussetzer leisteten.

Spätestens nach dem 2:0-Sieg gegen Inter muss de Ligt in der Innenverteidigung aber gesetzt sein. Schon bei seinen ersten drei Startelf-Einsätzen hatte er überzeugt und keine Anpassungsschwierigkeiten offenbart, beim Champions-League-Topspiel in Mailand gab er erneut einen tadellosen Abwehrchef. "Da gibt es nur Positives zu berichten", lobte Kapitän Neuer. "Nicht nur verbal, sondern auch von der Körpersprache her ist er aktiv und kommuniziert immer."

De Ligt tut bereits das, was Nagelsmann in seiner Innenverteidigung bisher gefehlt hat. Er tut das, was ein Abwehrchef tun sollte. Und ein Abwehrchef muss - auch in Hinblick auf seine Autoritätsstellung in der Mannschaft - gesetzt sein.