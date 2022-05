Real Madrid nach dem Champions-League-Sieg: Der beste Klub der Welt

Real Madrid hat auf dem Weg zum Champions-League-Titel die Elite der Premier League nacheinander besiegt und nach dem 1:0 gegen den FC Liverpool nochmal unterstrichen, wer das Sagen im Weltfußball hat. Jürgen Klopp und Co. verzweifeln, Florentino Perez weiß, wem er den Erfolg zu verdanken hat. Der Verlierer des Abends ist aber die UEFA.

Die Premier League ist die beste Fußball-Liga der Welt. Sie haben das meiste Geld, die besten Spieler, den intensivsten Konkurrenzkampf, die elitärsten Trainer. Dann kommt Real Madrid, besiegt in Folge den Dritten, Ersten und Zweiten der gerade abgelaufenen Premier-League-Saison und gewinnt die Champions League.

Die Rechnung ist daher einfach: Wer die besten Mannschaften der besten Liga der Welt nacheinander schlägt, ist die beste Mannschaft der Welt. "Wir spielen keine Endspiele, wir gewinnen Endspiele", twitterte Real Madrid nach dem 14. Triumph im 14. Endspiel der Landesmeister. Mehr Machtdemonstration geht wahrlich nicht.

Eine Demonstration, die Gegner verzweifeln lässt. Die Gemütslagen von Thomas Tuchel, Pep Guardiola und Jürgen Klopp nach ihren jeweiligen Niederlagen wiesen Parallelen auf. Es war eine Mischung aus Ratlosigkeit und Ohnmacht, denn ihre Mannschaften waren über weite Strecken überlegen, hatten genug Möglichkeiten, die Königlichen zu besiegen und mussten danach aber erklären, warum es nicht funktioniert hat.

Jürgen Klopp musste im ZDF spät in der Nacht eine lange Pause einlegen, als er nach den Gründen für das 0:1 gefragt wurde. Trainer erklären gerne im Detail, warum man ein Fußballspiel nicht gewonnen hat. So detailliert, dass es der Otto-Normal-Fan fast nicht mehr versteht. Aber Klopp hatte keine Lust auf eine Erklärung im fundierten Trainersprech.

Toni Kroos nach Real-Triumph: "Nicht damit gerechnet"

Er sagte lediglich: "Wir müssen halt den einen Ball reinschießen, das haben wir nicht gemacht. So einfach kann man das erklären. Es gibt immer Gründe, warum man verliert. Meistens ist es, wenn du keine Tore machst." Mehr muss man nicht sagen. Was soll man auch sagen, wenn man nach einer Saison mit vier Titeln und einer außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit in 63 Pflichtspielen die beiden wichtigsten Pokale nicht gewinnt?

"In zwei Wettbewerben haben wir es jetzt ganz knapp nicht geschafft. Ansonsten ist uns natürlich nichts vorzuwerfen - was soll der Mist?", so Klopp. So blieb ihm lediglich seinen in die Wiege gelegten Enthusiasmus auch in der schweren Stunde auszustrahlen und zu sagen, dass man es nächstes Jahr noch einmal versucht.

Wenn er es ins Finale von Istanbul 2023 schaffen sollte, würde man sich kaum wundern, dass man dort wieder auf Real Madrid trifft. Das mag ein Jahr im Voraus Kaffeesatzleserei zu sein, aber wer hätte schon gedacht, dass Real dieses Jahr im Finale steht, geschweige denn den Titel holt? "Ich hatte zu Saisonbeginn nicht damit gerechnet", gab Toni Kroos in einem Interview zu, das er nicht abbrach.

Ob zu Saisonbeginn oder nach dem 1:2 in der Gruppenphase gegen die Sheriffs aus Tiraspol, oder nach dem 0:4 gegen den FC Barcelona im März ... es gab genug Gründe und Momente, in denen man an den Chancen Reals zweifeln durfte, auch wenn die Konstanz in der Primera Division über alle Zweifel erhaben war.

Noten: Courtois' Gala-Nacht - Reds-Verteidiger mit gebrauchtem Tag © getty 1/29 Real Madrid kämpft sich gegen den FC Liverpool zum Champions-League-Titel und darf sich vor allem bei seinem Torhüter bedanken. Liverpools Mühen werden nicht belohnt. Die Noten des Spiels. © getty 2/29 ALISSON BECKER: Schwierige Partie für Liverpools Schlussmann. Konnte sich in den kompletten 90 Minuten kein einziges Mal wirklich auszeichnen. Der einzige Schuss der Madrilenen ging unhaltbar ins Tor. Note: 3,5. © getty 3/29 TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Vor allem in der Anfangsphase mit einigen guten Vorstößen, als er sogar einige Abschlüsse verzeichnete. Defensiv aber zu wenig engagiert. So ließ er bei Reals 1:0 Vinicius Jr. in seinem Rücken komplett außer Acht. Note: 5. © getty 4/29 IBRAHIMA KONATE: Musste aufgrund Alexander-Arnolds Offensivläufen gegen den flinken Vinicius absichern, was dem Franzosen unterm Strich sehr gut gelang. Behielt auch in der Schlussphase bei den Kontern Reals stets den Überblick. Note: 2. © getty 5/29 VIRGIL VAN DIJK: Ganz schlechtes Stellungsspiel vor Bezemas aberkanntem Führungstreffer. Abgesehen davon eigentlich ohne Fehl und Tadel. Wurde von Reals Offensiv-Abteilung aber auch nicht wirklich gefordert. Note: 2,5. © getty 6/29 ANDREW ROBERTSON: Deutlich defensiver eingestellt als sein Pendant auf der anderen Seite, jedoch nicht weniger anfällig bei schnellen Madrider Kontern. Bei Valverdes Torschuss-Flanke auf Vinicius Jr. einen Schritt zu weit vom Spanier weg. Note: 4,5. © getty 7/29 JORDAN HENDERSON: War als Bewacher für Kroos eingeteilt, konnte dessen Kreise aber nicht vollständig einschränken. Bei seinen Offensivbemühungen zudem harmlos. Musste nach 77 Minuten für Keita runter. Note: 4. © getty 8/29 THIAGO: Wurde in der Vorwärtsbewegung oft von seinen Mitspielern gesucht, die ganz großen Ideen hatte er aber nicht anzubieten. Gewohnt sicher im Passspiel sowie mit den meisten Ballaktionen aller Spieler. Den Unterschied machte er aber nicht. Note: 4. © getty 9/29 FABINHO: Sicherte nach hinten ab, wenn sich Henderson und Thiago in die Offensive einschalteten. Unterband in der ersten Hälfte viele gefährliche Real-Vorstöße. Verlor dann aber den entscheidenden Ball vor dem 0:1. Note: 4. © getty 10/29 MOHAMED SALAH: Wenn es bei den Reds gefährlich wurde, dann meist über den Ägypter. Hatte eine Vielzahl von guten Torchancen, verzweifelte aber jedes Mal am glänzend aufgelegten Courtois im Real-Kasten. Note: 3. © getty 11/29 LUIS DIAZ: Die Bemühung darf man dem Kolumbianer nicht absprechen. Versuchte viel und hing sich in den Eins-gegen-Eins-Duellen gegen Carvajal stets voll rein. Blieb in seinen Aktionen letztlich aber ohne Durchschlagskraft. Note: 4,5. © getty 12/29 SADIO MANE: Hatte Pech, dass in Minute 20 sein Abschluss nach schönem Solo von Courtois entschärft und an den Pfosten gelenkt wurde. Sonst war wenig vom Senegalesen zu sehen. Vor allem in Halbzeit zwei kaum noch gefährlich. Note: 4. © getty 13/29 DIOGO JOTA: Kam nach 65 Minuten für Diaz in die Partie und fügte sich mit ein, zwei guten Aktionen eigentlich gut ein. Tauchte in der Schussphase dann aber ab und versprühte letztlich keinerlei Gefahr. Note: 4. © getty 14/29 NABY KEITA: Mit seiner Einwechslung sollte die Oberhand im Zentrum zurückerobert werden, das gelang aber kaum. Viel eher durch überhastete Distanzschüsse als ruhiges Aufbauspiel auf. Keine Bewertung. © getty 15/29 ROBERTO FIRMINO: Kam für die letzte Viertelstunde, konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden. Keine Bewertung. © getty 16/29 REAL MADRID – THIBAUT COURTOIS: Der heimliche Held dieser Champions-League-Saison. Der große Held des Finals: Abermals eine Top-Vorstellung gerade, als Liverpool in der ersten Halbzeit reihenweise Chancen hatte. Auch nach der Pause. Note 1. © getty 17/29 DANI CARVAJAL: Hatte brutal viel zu tun auf seiner Seite gegen Diaz, musste sich in seinen Gegner regelrecht reinbeißen, konnte sich dann im Fortlauf des Spiels etwas freischwimmen und sich in der Offensive einschalten. Note 3. © getty 18/29 EDER MILITAO: Für gewöhnlich sicher im Aufbau, musste aber in der Anfangsphase viel zurück zu Courtois spielen, um den Ball nicht zu verlieren. Hielt dem Druck aber in den Zweikämpfen stand, gewann jedes (!) seiner Duelle. Note 2,5. © getty 19/29 DAVID ALABA: Es war nicht sicher, ob er spielt. Es schien auch so, dass der Österreicher die "Drecksarbeit" seinem Nebenmann Militao überließ und er für die besonderen Momente da war. Ein paar wichtige Rettungsaktionen in der 2. Hälfte. Note 3. © imago images 20/29 FERLAND MENDY: Auf seiner Seite war ein Spieler, der mit den Rachegelüsten von 2018 spielte und Mo Salah spielte entsprechend mit viel Einsatz. Mendy hatte anfangs Probleme, konnte sich nur kurz befreien. Musste auch viel einrücken. Note 3,5. © imago images 21/29 LUKA MODRIC: Weil Liverpool im Zentrum sehr mannorientiert spielte, hatte er nicht oft seine Glücks- und Glanzmomente. Und dennoch setzte er hier und da einen Zuckerpass, der auch seinen Mann fand. Note 3. © getty 22/29 CASEMIRO: Die Maschine im Mittelfeld, die sich wie gewohnt in die Zweikämpfe warf. Als Liverpool deutlich die Überhand gewann, setzte Casemiro mit Härte dagegen. Nach vorne wenig Akzente, aber die brauchte es auch nicht. Note 3. © getty 23/29 TONI KROOS: Die meisten Ballkontakte bei Real Marid, was insofern wichtig war, weil Liverpool über weite Strecken viel Druck im Mittelfeld aufbaute und so kaum Befreiung stattfand. Durch seine Ballsicherheit kam Real zurück ins Spiel. Note 2. © getty 24/29 FEDERICO VALVERDE: Auch einer der besten Real-Spieler dieser Champions-League-Saison, der zwar wieder nominell Rechtsaußen spielte, aber wieder alles ablief, was man ablaufen musste und konnte. Die Krönung: Seine Vorlage zum Siegtreffer. Note 1,5. © imago images 25/29 VINICIUS JR: Anfangs mit Problemen überhaupt an den Ball zu kommen, auch weil Gegenspieler TAA viel aufrückte und der Sichtkontakt zu den Kollegen unterbrochen war. Dann mit gefährlichen Vorstößen und vor allem der Siegtreffer zum 1:0. Note 2. © getty 26/29 KARIM BENZEMA: Ließ sich vor allem in der ersten Hälfte viel zurückfallen, um überhaupt am Spiel teilzunehmen. Dann mit dem vermeintlichen Führungstreffer, das zurückgenommen wurde. Keine Gala wie bisher, aber eine mannschaftsdienliche Leistung. Note 3. © getty 27/29 EDUARDO CAMAVINGA: Kam kurz vor Schluss für den angeschlagenen Valverde und hatte sogar eine vermeintlich gute Offensivaktion, verstolperte aber dann die Kugel. Keine Bewertung. © getty 28/29 DANI CEBALLOS: Kam in der 90. Minute für Modric. Keine Bewertung. © getty 29/29 RODRYGO: Kam in der Nachspielzeit für Vinicius. Keine Bewertung.

Real Madrid: In der K.O.-Phase ist irgendetwas passiert

In der Champions League ist dann irgendetwas in der K.O.-Phase der Champions League passiert, als die Königlichen aus schier unmöglichen Situationen ständig gestärkt und erfolgreich herauskamen. Hier eine magische Nacht von Luka Modric, dort eine von Karim Benzema. Dann die Gala-Auftritte von Thibaut Courtois oder Vinicius Junior.

Doch man würde Real unrecht tun, das Ganze auf individuelle Leistungen zu reduzieren. Wer gegen Paris Saint-Germain, den FC Chelsea und Manchester City zurückkommt, muss mehr haben als nur gute Spieler, die einen guten Tag erwischt hatten. Da ist das Sieger-Gen, das man gar nicht so einfach erklären kann, aber das ist auch die mannschaftliche Geschlossenheit, die ein großer Verdienst von Trainer Carlo Ancelotti ist.

"Er hat viermal die Champions League gewonnen, also muss es auch mit ihm etwas zu tun haben", sagte Real Madrids Präsident Florentino Perez in Paris. "Er ist ein guter Dirigent, der die Psychologie der Spieler kennt. Er kennt Real Madrid sehr gut und er kennt den Fußball sehr gut."

So eine Kombination aus Fähigkeiten macht einen dann zum Champions-League-Sieger. Besonders der Aspekt mit der Psychologie der Spieler ist ein wichtiger Faktor. Seit jeher ist Ancelotti als Spielerversteher bekannt. Nur beim FC Bayern hatten die Spieler offenbar ein anderes Verständnis, aber sonst überall fand er einen Draht.

© getty Der Spielerversteher: Carlo Ancelotti umringt von seinen Stars von Real Madrid

Real Madrid: Entwicklungsposition bei Vinicius und Co.

Die Entwicklungsexplosion vieler Real-Spieler unter Ancelotti dürfte kein Zufall sein. Final-Torschütze Vinicius Junior ist unter dem Italiener zu einem der besten Spieler der Welt aufgestiegen, Eder Militao zu einem der besten Innenverteidiger. In einer Zeit, in der man bei Real laut über neue Stürmer dachte, ist man weltweit der Meinung, dass der Ballon d'Or nur an Karim Benzema gehen kann.

Die Liste lässt sich wunderbar fortführen. Über Rodrygo, über Federico Valverde, dem heimlichen Helden des Triumphs, bis hin zu Eduardo Camavinga. Jedes Mal kommt man bei Ancelotti raus und von daher gebührt ihm vielleicht die größte Anerkennung.

Der Erfolgscoach fasst es selbst am besten zusammen: "Ein Teil der individuellen Qualität der Spieler ist der Teamgedanke. Sie sind in der Lage mitzudenken. Natürlich ist die individuelle Klasse wichtig, aber sie ist nicht alles. Man muss auch Herz und Intelligenz auf dem Platz zeigen."

Das hat Real gemacht und der Welt gezeigt, dass man immer mit ihnen rechnen muss. Davon kann sich Liverpool nichts kaufen und wahrscheinlich wird sich der Schmerz erst in den kommenden Tagen zeigen, aber dann wird auch die Gewissheit aufkommen, dass man das Zeug hat, wieder um die wichtigsten Titel zu spielen.

© getty Geht eigentlich um Fußball...

UEFA nicht so stark wie Real Madrid: Was für ein Desaster

Und vielleicht bekommt es die UEFA bis dahin auch hin, ein Champions-League-Finale so zu organisieren, dass man nicht 36 Minuten auf den Anstoß warten muss und dass Fußball-Fans mit Ticket nicht mit Tränengas verdrängt werden, weil die Polizei die Kontrolle über das Geschehen verloren hat. 20 Minuten vor dem eigentlichen Start um 21 Uhr war das Stadion immer noch in vielen Bereichen leer, weil die Fans es entweder nicht rechtzeitig zum St. Denis geschafft oder am St. Denis nicht ins St. Denis geschafft haben.

Es ist nicht zum ersten Mal passiert, dass im Vorfeld eines UEFA-Endspiels so ein Chaos entsteht. Seit Jahren bekommt es der Europa-Verband im Verbund mit den örtlichen Kräften nicht hin, dass eine reibungslose Anfahrt und der Einlass funktioniert. In Sevilla beim Europa-League-Finale fehlten die Getränke, in Paris kam dann das Desaster.

Wie angeregt FIFA-Präsident Gianni Infantino und UEFA-Boss Aleksandar Ceferin vor dem Anpfiff vor laufenden Kameras diskutierten, war wohl nur ein Vorgeschmack darauf, was in den nächsten Tagen an internen Diskussionen stattfinden wird. Dass der Finalort "erst" im Februar von St. Petersburg auf Paris verlegt wurde, ist keine Entschuldigung. Zeit genug für die Vorbereitung war da. Dass bei den Feierlichkeiten vereinzelte Fans auf den Rasen sprangen, ohne aufgehalten zu werden, war da noch das kleinste Übel.

Klar ist nur, dass dieser großartige Wettbewerb bzw. der europäische Fußball eine bessere Organisation verdient. Vielleicht würde es dem Fußball guttun, künftig weniger auf NFL-kopierte Zeremonien zu setzen und sich wieder mehr auf den Fan zu konzentrieren, damit man den besten Fußballern der Welt auch reibungslos bei ihrer Arbeit zusehen kann.