Cl-Reaktionen: "Wenn der gegnerische Torwart 'Man of the Match' ist, ist das immer eine Scheiß-Nachricht"

3/29

TRENT ALEXANDER-ARNOLD: Vor allem in der Anfangsphase mit einigen guten Vorstößen, als er sogar einige Abschlüsse verzeichnete. Defensiv aber zu wenig engagiert. So ließ er bei Reals 1:0 Vinicius Jr. in seinem Rücken komplett außer Acht. Note: 5.